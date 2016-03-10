NASA'nın yeni Mars gözlem aracı InSight 2018'e ertelendi

NASA'nın Mars'ın yüzeyine düzenleyeceği üçüncü görev InSight, 2018 yılına ertelendi. Yapımına ilk olarak 2014'ün Mayıs ayında başlanan uzay aracının bu ay gönderilmesi planlanıyordu.



Mars'ın yüzeyine indirilecek olan InSight gözlem aracı, yüzeyde uzun bir delik açarak Kızıl Gezegen'in evrimini inceleyecek. NASA'nın 2010 yılından bu yana planlarını yaptığı InSight, geçtiğimiz Aralık ayında sismografında tespit edilen bazı sızıntılar nedeniyle 26 ay ertelenmek zorunda kaldı.



Aracın iki önemli ölçüm aletinden birisi olan SEIS, Mars'taki depremleri ölçmek amacıyla dizayn edilmişti. NASA araştırmacıları, ölçümlerini yeterince hassas yapabilmek için vakumlanmış bir bölmede bulunması gereken SEIS'te bazı sızıntılar belirleyince görev de ertelenmek zorunda kaldı. Görevin özellikle 2018'in Mayıs ayına ertelenmesinin arkasındaki sebepse Dünya ve Mars'ın 26 ay arayla birbirlerine en yakın pozisyonu almalarıydı.

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Şu ana kadar 650 milyon dolarlık harcama yapılan InSight görevinin ertelenmesi de ekstra maliyete sebep olacak. NASA bu konuda net bir şey söyleyemiyor olsa da ertelenmenin ortalama 150 milyon dolarlık yeni bir fatura çıkaracağı tahmin ediliyor



Mars'ın iç kısımlarıyla ilgili çok önemli keşifler yapacağı düşünülen InSight, ABD'nin önemli şirketlerinde Lockheed Martin tarafından üretildi. NASA, InSight görevindeki bu ertelenmenin gelecek Mars planlarını etkilemeyeceğini belirtiyor. Şu ana kadar 650 milyon dolarlık harcama yapılan InSight görevinin ertelenmesi de ekstra maliyete sebep olacak. NASA bu konuda net bir şey söyleyemiyor olsa da ertelenmenin ortalama 150 milyon dolarlık yeni bir fatura çıkaracağı tahmin ediliyorMars'ın iç kısımlarıyla ilgili çok önemli keşifler yapacağı düşünülen InSight, ABD'nin önemli şirketlerinde Lockheed Martin tarafından üretildi. NASA, InSight görevindeki bu ertelenmenin gelecek Mars planlarını etkilemeyeceğini belirtiyor.

http://www.scientificamerican.com/article/nasa-reschedules-troubled-mars-insight-mission-to-20181/