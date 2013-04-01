Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NEC, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç ekran boyutuna sahip yeni modelini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
695
1
10
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NEC, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç ekran boyutuna sahip yeni modelini tanıttı
Ürettiği başarılı donanım ürünleri ile tanıdığımız NEC, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç ekran boyutuna sahip yeni LCD ekran modelini duyurdu.
NEC tarafından tanıtılan ve EA294WMi ismine sahip olan model, firmanın yeni ultra-geniş ekran modeli olma özelliği taşıyor ve yatay konum yanında, dikey (Portre) kullanımlara da izin verebiliyor. Teknik olarak, LED arka aydınlatmalı IPS panele, 29-inç ekran boyutuna, 2560x1080 çözünürlüğe ve 21:9 en/boy oranı yanında 25,000:1 dinamik kontrast değerine sahip. Bu özelliklerin yanında dikeyde ve yatayda 178° görüş açısı, %100 sRGB desteği, 6ms tepki süresi, 300 cd/m2 parlaklık gibi ayrıntıların yer aldığı EA294WMi, ayrıca dokunmatik kontrol butonlarını ve 2x1W hoparlörleri üzerinde barındırıyor. İki adet 19-inç boyutunda ekran modeline oranla %29 daha az enerji harcadığı belirtilen ekran, çoklu uygulamalar ile çalışan kişiler için oldukça büyük bir çalışma ortamı sağlayabiliyor.
 
NEC, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç ekran boyutuna sahip yeni modelini tanıttı
Kullanıcılara, 2 adet DVI-D, 2 adet VGA, 2 adet HDMI/MHL, 1 adet Display Port ve 4 adet USB 2.0 gibi oldukça zengin bağlantı seçenekleri sunabilen model, akıllı ortam ışığı ve insan algılayan sensörleri ve Picture by Picture destekleri yanında, yüksekliği ve açısı ayarlanabilir ayak yapısıyla rahat bir kullanım imkanı sağlıyor.
Teknik olarak oldukça iyi özelliklere sahip olan NEC'in ultra geniş yeni ekran modeli EA294WMi, Mayıs ayında 799$ fiyat etiketi ile satışa çıkıyor.
 
NEC, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç ekran boyutuna sahip yeni modelini tanıttı

http://www.techpowerup.com/182256/NEC-Display-Solutions-Debuts-29-Inch-Ultra-Wide-LED-Backlit-Display.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
joyberk 6 yıl
monitör dediğin işte böyle geniş olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 6 yıl
Fiyat fazla gibi geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
V4LKyR
NEC farkı. NEC fena bir şirket.

Bir gün Yazıcıoğlu'ndayım. O sıralar da kimsede Floppy disk sürücü yok. Ama satın alma ben olduğum için bizde vardı...
Müşterinin teki geldi ve "disket sürücü var mı?" dedi.
Ben de "var" dedim. "Ne marka" dedi.
"En - i - siiii" dedim.
"İyi, tamam en iyisi olabilir ama markası ne" dedi.
"En i siii" dedim. Tam kızacakken oradan floppy'yi alıp adama gösterdim ve harfleri tek tek okudum: "Bak işte. Bu EN, bu İ , bu da Si"
-Adam bastı kahkahayı. Yahu NEC desene dedi. Sonra aldı tabi. Çay falan bile ısmarladık...
Aklıma geldikçe gülerim.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

V4LKyR
NEC farkı. NEC fena bir şirket.

Bir gün Yazıcıoğlu'ndayım. O sıralar da kimsede Floppy disk sürücü yok. Ama satın alma ben olduğum için bizde vardı...

Müşterinin teki geldi ve "disket sürücü var mı?" dedi.
Ben de "var" dedim. "Ne marka" dedi.
"En - i - siiii" dedim.
"İyi, tamam en iyisi olabilir ama markası ne" dedi.
"En i siii" dedim. Tam kızacakken oradan floppy'yi alıp adama gösterdim ve harfleri tek tek okudum: "Bak işte. Bu EN, bu İ , bu da Si"
-Adam bastı kahkahayı. Yahu NEC desene dedi. Sonra aldı tabi. Çay falan bile ısmarladık...

Aklıma geldikçe gülerim.


Assadşlaskşasljfklşasjdkasdljşıojlşasjdasdkfgk


Çok güzelmiş ya
Sabah sabah iyi güldüm, millet tip tip bakmaya başladı


Ben de hep "nek" diye okurum, öyle bir alışkanlık kalmış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
panel ips ise iyi yoksa bu genişlikteki bir monitörde ortada farklı kenarlarda farklı renk tonları görmek olası :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digimon52 6 yıl
6ms tepki süresi 1 veya 2ms olsaydi cok iyi olacakdi tam benlik aslinda bu ekran parasida iyi fakat :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
NEC farkı. NEC fena bir şirket.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LPRNTRK 6 yıl
ben beğendim bunu, 2-3 tane ekran alıp aradaki çıtaları izlemektense tek başına büyük ekran çok daha işime gelir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eddy123 6 yıl
Biri geçti diye inşallah hepsi bu 21:9 formatına geçmez. Ben çok gıcık oldum bunlara. Yakında sağdan soldan çekiştire çekiştire bize izlenebilir alan kalmayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
695 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Monitör, ekran
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl HTC One kullanım kılavuzu "Özel Video" 6 yıl TG: Zyxel ile modern ofis ve ev ağları üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim