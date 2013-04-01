NEC, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç ekran boyutuna sahip yeni modelini tanıttı

Ürettiği başarılı donanım ürünleri ile tanıdığımız NEC, 21:9 en/boy oranına ve 29-inç ekran boyutuna sahip yeni LCD ekran modelini duyurdu.

NEC tarafından tanıtılan ve EA294WMi ismine sahip olan model, firmanın yeni ultra-geniş ekran modeli olma özelliği taşıyor ve yatay konum yanında, dikey (Portre) kullanımlara da izin verebiliyor. Teknik olarak, LED arka aydınlatmalı IPS panele, 29-inç ekran boyutuna, 2560x1080 çözünürlüğe ve 21:9 en/boy oranı yanında 25,000:1 dinamik kontrast değerine sahip. Bu özelliklerin yanında dikeyde ve yatayda 178° görüş açısı, %100 sRGB desteği, 6ms tepki süresi, 300 cd/m2 parlaklık gibi ayrıntıların yer aldığı EA294WMi, ayrıca dokunmatik kontrol butonlarını ve 2x1W hoparlörleri üzerinde barındırıyor. İki adet 19-inç boyutunda ekran modeline oranla %29 daha az enerji harcadığı belirtilen ekran, çoklu uygulamalar ile çalışan kişiler için oldukça büyük bir çalışma ortamı sağlayabiliyor.

Kullanıcılara, 2 adet DVI-D, 2 adet VGA, 2 adet HDMI/MHL, 1 adet Display Port ve 4 adet USB 2.0 gibi oldukça zengin bağlantı seçenekleri sunabilen model, akıllı ortam ışığı ve insan algılayan sensörleri ve Picture by Picture destekleri yanında, yüksekliği ve açısı ayarlanabilir ayak yapısıyla rahat bir kullanım imkanı sağlıyor.

Teknik olarak oldukça iyi özelliklere sahip olan NEC'in ultra geniş yeni ekran modeli EA294WMi, Mayıs ayında 799$ fiyat etiketi ile satışa çıkıyor.

http://www.techpowerup.com/182256/NEC-Display-Solutions-Debuts-29-Inch-Ultra-Wide-LED-Backlit-Display.html