NEC ürün gamını "en ince" telefonlarla güçlendirmeye devam ediyor

NEC dünyanın en ince akıllı telefonu olarak lanse ettiği 7.7mm kalınlığındaki Media N-04C'nin üst modeli olan Medias N-06C'yi yaz aylarında satışa sunmaya hazırlanıyor. 7.9mm kalınlığında olan ve bu haliyle bile hem iPhone 4 hem de Sony Ericsson Xperia ARC gibi modellerden ince olmayı başaran telefonda 4-inç boyutunda ekrana yer veriliyor.

128 x 64 x 7.9 mm boyutlarında ve 110 gram ağırlığında olan telefon, 800MHz işlemciyle gelen ilk modelden farklı olarak, Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon MSM8255 işlemcisinden güç alıyor. Android 2.3 işletim sisteminin eşlik ettiği telefon, aynı zamanda IPX5/IPX7 derecelendirmeleriyle bu sınıftaki suya dauanıklı nadir telefonlardan biri olma özelliğini de gösteriyor. İnce kasa yapısına rağmen 14MP çözünürlüğünde kameraya sahip olan ve HD video kaydedebildiği belirtilen telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı.