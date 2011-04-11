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NEC ürün gamını "en ince" telefonlarla güçlendirmeye devam ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC dünyanın en ince akıllı telefonu olarak lanse ettiği 7.7mm kalınlığındaki Media N-04C'nin üst modeli olan Medias N-06C'yi yaz aylarında satışa sunmaya hazırlanıyor. 7.9mm kalınlığında olan ve bu haliyle bile hem iPhone 4 hem de Sony Ericsson Xperia ARC gibi modellerden ince olmayı başaran telefonda 4-inç boyutunda ekrana yer veriliyor.

128 x 64 x 7.9 mm boyutlarında ve 110 gram ağırlığında olan telefon, 800MHz işlemciyle gelen ilk modelden farklı olarak, Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon MSM8255 işlemcisinden güç alıyor. Android 2.3 işletim sisteminin eşlik ettiği telefon, aynı zamanda IPX5/IPX7 derecelendirmeleriyle bu sınıftaki suya dauanıklı nadir telefonlardan biri olma özelliğini de gösteriyor. İnce kasa yapısına rağmen 14MP çözünürlüğünde kameraya sahip olan ve HD video kaydedebildiği belirtilen telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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sarer 8 yıl
DH Misafiri
ürün 14mp değil 5 mp kameraya sahip. sadece 14mbps FOMA hızına sahip. yazıyı yazan arkadaşın ya ingilizcesi kötü yada gözü yanlış görmüş.

google chrome :D
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DH Misafiri 8 yıl
ürün 14mp değil 5 mp kameraya sahip. sadece 14mbps FOMA hızına sahip. yazıyı yazan arkadaşın ya ingilizcesi kötü yada gözü yanlış görmüş.
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ugurr999 8 yıl
2.1MP bizim 1080p televizyonları veya monitörleri ancak doldurmuyor mu? bana kalırsa değil 8 5 bile çok bizim için.. aynı bi zamanların hafıza-ekran kartı işine dönmüş bu iş
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fuckulteli 8 yıl
Artık beni bile kandıramazlar :@
Ne demek yahu o küçücük merceğe 14 mp.. 5 ve 8 kimin neyine yetmiyor anlamıyorum ki?
Kameranın lensi merceği her neyse artık onun biraz büyük olması lazım. 14 mp kötü bir görüntü almak mı yoksa 5 ve 8 de daha net fotoğraflar çekmek mi?
Benim için 5'te yeter 8'de abartmaya gerek yok..
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mcebi001 8 yıl
incelik tamamda 128mm lik boyut neyin nesi....
....
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syler23 8 yıl
gerçekte acaba kaç mp? ürünü test edebilirmi DH?
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gallagher2001 8 yıl
14 mp mi :) saka gibi ya :) bu gözboyama işini kac mp ye kadar surdurucekler cok merak edıyorum :)
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DH Misafiri 8 yıl
test
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Boragungoren 8 yıl
14 mp kamera güzel android 2.3 var flash desteğide oluyo dimi?
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