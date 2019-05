NFC konsorsiyumuna ilk dava Three operatöründen geldi

Mobil cihazlar arasında temas etmeden kısa bir alan içerisinde veri aktarımını mümkün kılan yakın alan iletişimi NFC ile en büyük atılım temassız ödeme alanında yaşanıyor.





Google'ın ABD'de pilot denemelere başladığı Wallet e-cüzdan sistemi, Turkcell'in Android'li T20 modeli ile sunduğu Cep-T Cüzdan, NFC teknolojisinin çok daha fazla yenilikler sunacağının en önemli göstergesi. Ancak NFC teknolojisinin tekel hakimiyeti başlatacağını düşünenler de var.





İngiltere'de Vodafone, Everything Everywhere ve O2 operatörlerinin, müşterilerin NFC uyumlu mobil cihazları kullanarak "tıkla ve öde" sistemiyle heryerde ödeme yapabilmesini sağlayacak bir mobil cüzdan projesi üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurmasının ardından diğer bir operatör Three AB sınırlarını kapsayan bir dava başvurusu yaptı. Davanın konusu ise antitekel yasalarını ihlal etmek.





Three operatörü kıdemli avukatı Stephen Lerner bu projeyi bir paravan işbirliği olarak niteliyor. Lerner'a göre işin aslı temassız mobil ödeme alanında bir tekel oluşturma gayreti ve AB antitekel otoriteleri hiç bir koşul altında buna izin vermeyecek.





Ayrıca başına buyruk hareketleri rekabetin dışında tutmak çok önemli. Çünkü müşteri ve işletmeler üzerinde ciddi etkileri olabiliyor. Bu da büyümekte olan sektörlere kilit vurmak anlamına geliyor. Başvuru incelendikten sonra önümüzdeki günlerde dava açılması için nihai karar verilecek.





NFC teknolojisi ile gelişmeye başlayan pazarı değerlendirmek isteyen ABD ve Avrupa şirketleri elini çabuk tutmakta kararlı ancak antitekel davalarında yeni bir sayfa bu teknoloji üzerinde açılacak gibi görünüyor.