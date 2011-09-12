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NFC konsorsiyumuna ilk dava Three operatöründen geldi

7 yıl
4,3b
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9
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlar arasında temas etmeden kısa bir alan içerisinde veri aktarımını mümkün kılan yakın alan iletişimi NFC ile en büyük atılım temassız ödeme alanında yaşanıyor. 

Google'ın ABD'de pilot denemelere başladığı Wallet e-cüzdan sistemi, Turkcell'in Android'li T20 modeli ile sunduğu Cep-T Cüzdan, NFC teknolojisinin çok daha fazla yenilikler sunacağının en önemli göstergesi. Ancak NFC teknolojisinin tekel hakimiyeti başlatacağını düşünenler de var.

İngiltere'de Vodafone, Everything Everywhere ve O2 operatörlerinin, müşterilerin NFC uyumlu mobil cihazları kullanarak "tıkla ve öde" sistemiyle heryerde ödeme yapabilmesini sağlayacak bir mobil cüzdan projesi üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurmasının ardından diğer bir operatör Three AB sınırlarını kapsayan bir dava başvurusu yaptı. Davanın konusu ise antitekel yasalarını ihlal etmek.

Three operatörü kıdemli avukatı Stephen Lerner bu projeyi bir paravan işbirliği olarak niteliyor. Lerner'a göre işin aslı temassız mobil ödeme alanında bir tekel oluşturma gayreti ve AB antitekel otoriteleri hiç bir koşul altında buna izin vermeyecek. 

Ayrıca başına buyruk hareketleri rekabetin dışında tutmak çok önemli. Çünkü müşteri ve işletmeler üzerinde ciddi etkileri olabiliyor. Bu da büyümekte olan sektörlere kilit vurmak anlamına geliyor. Başvuru incelendikten sonra önümüzdeki günlerde dava açılması için nihai karar verilecek.

NFC teknolojisi ile gelişmeye başlayan pazarı değerlendirmek isteyen ABD ve Avrupa şirketleri elini çabuk tutmakta kararlı ancak antitekel davalarında yeni bir sayfa bu teknoloji üzerinde açılacak gibi görünüyor.

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Stanislas Xavier 7 yıl
djisis
sis xvier
OverClocK1ngMeğersem bu Three de Appleın yan firmasıymış falan. Zuhahahaha.


Apple ile alakalı hiç bir şey yazmıyor orda ????? Ne sanıyosunuz patent davaları birkaç yıldır mı var ? hep vardı ama şimdi çok büyük ve popüler şirketler davacı ve davalı olduklarından sürekli haber okuyoruz.Bu işler böyle yürüyor şuanda yüzlerce dava görülüyor ve hepte görülecek kimse kimsenin hakkını yemesin..ve kimin suçlu olduğuna da mahkemeler karar versin çünkü bizim burda yaptığımız hararetli tartışmaların kimseye bir faydası yok.....
Arkadaşım geyiğinide mi yapamayacağız,Biliyoruz Apple ile ilgili olmadığını,Patent davalarının yıllardır olduğunu,Ama Appleın yaptığı hareketler bizi bu geyiğe itiyor doğal olarak :DMerak etme artık patent sözü geçince herkesin miğdesi bulanıyor...

tamam haklısınız gereksiz bir çıkış olmuş ama hakikaten artık patent dava diyince midesi bulanıyor insanın birde resimdeki cihaz N73 mü bana mı öyle geldi ?
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Kissed by Fire 7 yıl Stanislas Xavier
sis xvier

djisis

sis xvier
OverClocK1ngMeğersem bu Three de Appleın yan firmasıymış falan. Zuhahahaha.


Apple ile alakalı hiç bir şey yazmıyor orda ????? Ne sanıyosunuz patent davaları birkaç yıldır mı var ? hep vardı ama şimdi çok büyük ve popüler şirketler davacı ve davalı olduklarından sürekli haber okuyoruz.Bu işler böyle yürüyor şuanda yüzlerce dava görülüyor ve hepte görülecek kimse kimsenin hakkını yemesin..ve kimin suçlu olduğuna da mahkemeler karar versin çünkü bizim burda yaptığımız hararetli tartışmaların kimseye bir faydası yok.....
Arkadaşım geyiğinide mi yapamayacağız,Biliyoruz Apple ile ilgili olmadığını,Patent davalarının yıllardır olduğunu,Ama Appleın yaptığı hareketler bizi bu geyiğe itiyor doğal olarak :DMerak etme artık patent sözü geçince herkesin miğdesi bulanıyor...


tamam haklısınız gereksiz bir çıkış olmuş ama hakikaten artık patent dava diyince midesi bulanıyor insanın birde resimdeki cihaz N73 mü bana mı öyle geldi ?


N73ü yenileyip 3 inç ekran koymadılarsa zannetmiyorum. O kadar eski telefona niye taksınlar çip bir de o var.
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SystemApps 7 yıl
insan hayatının kolaylaşmasını ve güvenliğini baltalayan her türlü girşime davaya koskocaman BAN...
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djisis 7 yıl
sis xvier
OverClocK1ngMeğersem bu Three de Appleın yan firmasıymış falan. Zuhahahaha.


Apple ile alakalı hiç bir şey yazmıyor orda ????? Ne sanıyosunuz patent davaları birkaç yıldır mı var ? hep vardı ama şimdi çok büyük ve popüler şirketler davacı ve davalı olduklarından sürekli haber okuyoruz.Bu işler böyle yürüyor şuanda yüzlerce dava görülüyor ve hepte görülecek kimse kimsenin hakkını yemesin..ve kimin suçlu olduğuna da mahkemeler karar versin çünkü bizim burda yaptığımız hararetli tartışmaların kimseye bir faydası yok.....

Arkadaşım geyiğinide mi yapamayacağız,
Biliyoruz Apple ile ilgili olmadığını,
Patent davalarının yıllardır olduğunu,
Ama Apple'ın yaptığı hareketler bizi bu geyiğe itiyor doğal olarak :D
Merak etme artık patent sözü geçince herkesin miğdesi bulanıyor...
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aboxzux 7 yıl
sis xvier
OverClocK1ngMeğersem bu Three de Appleın yan firmasıymış falan. Zuhahahaha.


Apple ile alakalı hiç bir şey yazmıyor orda ????? Ne sanıyosunuz patent davaları birkaç yıldır mı var ? hep vardı ama şimdi çok büyük ve popüler şirketler davacı ve davalı olduklarından sürekli haber okuyoruz.Bu işler böyle yürüyor şuanda yüzlerce dava görülüyor ve hepte görülecek kimse kimsenin hakkını yemesin..ve kimin suçlu olduğuna da mahkemeler karar versin çünkü bizim burda yaptığımız hararetli tartışmaların kimseye bir faydası yok.....

Sakin ol şampiyon,adam şaka yapmış...
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Stanislas Xavier 7 yıl
OverClocK1ng
Meğersem bu Three de Appleın yan firmasıymış falan. Zuhahahaha.



Apple ile alakalı hiç bir şey yazmıyor orda ????? Ne sanıyosunuz patent davaları birkaç yıldır mı var ? hep vardı ama şimdi çok büyük ve popüler şirketler davacı ve davalı olduklarından sürekli haber okuyoruz.Bu işler böyle yürüyor şuanda yüzlerce dava görülüyor ve hepte görülecek kimse kimsenin hakkını yemesin..ve kimin suçlu olduğuna da mahkemeler karar versin çünkü bizim burda yaptığımız hararetli tartışmaların kimseye bir faydası yok.....
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Foo Fighters 7 yıl
OverClocK1ng
Meğersem bu Three de Appleın yan firmasıymış falan. Zuhahahaha.



Apple T(h)ree.
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OverClocK1ng 7 yıl
Meğersem bu Three de Apple'ın yan firmasıymış falan. Zuhahahaha.



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Emin83 7 yıl
Kim yeni bir teknoloji bulsa hemen digeri patent davasi tekel davasi aciyor. Kimse yeni bi sey yapamiycakmi arkadas.neymis buyumekte olan sirketlere kilit vurulcakmis. Adamlar buyumus yapiyor sanki onda o guc olsa yapmiycak .
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