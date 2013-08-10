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NSA izleme iddiaları ile ilgili nihayet resmi bir açıklama yaptı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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NSA izleme iddiaları ile ilgili nihayet resmi bir açıklama yaptı
Uzun süredir Amerikan istihbarat servislerinin internet servisleri üzerinden sivil vatandaşları izlemeye aldığı iddiaları gündemi meşgul ediyor. Gelen yolun tepkiler nedeniyle Obama, NSA prosedürlerini incelemeye almıştı. Sonrasında NSA konu ile ilgili bir açıklama yayınlandı.

Açıklamanın temel fikri ulusal güvenlik bahane edilerek sivil yaşamın kurban edilmesinin sözkonusu olmadığı ve saygı kuralları çerçevesinde NSA'nın hareket edeceği şeklinde.

Servis ayrıca global internet altyapısında ne kadar bilgiye ulaşabildiğini de detaylandırıyor. Çoğu iddianın aksine 1.8 Petabyte boyutunda verinin işlendiği internette NSA'nın ulaşabildiği kısım yüzde 1.6. Bunun da sadece yüzde 0.025'i gerçekten inceleniyor. NSA analizlerine göre servis gerçek anlamda internetin sadece yüzde 0.00004'ünü izliyor. 

NSA, veri izleme yöntemlerini ise Yabancı İstihbarat Servisi Yasası sınırları içerisinde gerçekleştiriyor. NSA'nın bu açıklaması ile çok küçük bir miktar da olsa internet üzerinde izleme yapıldığı doğrulanmış oluyor. Ancak bu açıklamanın tepkileri dindireceği şüpheli.

http://www.nsa.gov/public_info/_files/speeches_testimonies/2013_08_09_the_nsa_story.pdf Yorum Yaz
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Stanislas Xavier 6 yıl en beğenilen
Açık açık "evet dünya çapında tüm önemli kişileri/kurumları izliyoruz" diyecek halleri yok,farklı bir açıklama bekleyen var mıydı ki ?
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DH Misafiri 6 yıl
Ben söylenenlerin hiçbirisine inanmıyorum. İster güvenlik olsun ister sanayi olsun teknoloji olsun, ister siyasi olsun, her ne olursa olsun işlerine yarayacağını anladıkları an kullanırlar. Dünya üzerinde dolaşımda olan maddi, manevi kaynaklar şu an dünyaya yetmemektedir (krizlerden de anlaşılmaktadır) ve bu kaynakların büyük çoğunluğunu kendi ülke sınırları içinde tutmak için ellerinden geleni yaparlar. Ahanda buraya yazıyorum. Kesinlikle inanmayın, güvenmeyin; dağdan bağdan, havadan sudan konuşuyor, yazışıyor hatta ve hatta sadece düşünüyor bile olsanız, bir kere ben ne yapıyorum diye kendi kendinizi kontrol edin.
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Hasan07-36 6 yıl
Yüzde 0.00004'ünü izliyorlarmış. İnanın internete girenlerin %100'ünü izliyoruz deseler daha çok hoşuma giderdi. Tabi ki az bir yüzdeyi izleyecekler. Benim Donanımhaber.com'da yazdığım bir yorum, Face'de yazdığım bir aşk sözü veya MSN'de bir arkadaşımla ettiğim sohbeti izeleyecek değiller ya. İnanın izleseler daha iyi olurdu. Herkesi izleye izleye işin içinde çıkamazlardı. İzlemeyi bırakın İnternetin tamamını depolamak da çok sıkar. Sıkıysa yapsınlar.

Burada konu değil ama 11 Eylül'de Amerika'ya saldırı olmadı. O gün Amerikan, Irak, Afganistan vs. halklarına saldırı düzenlendi ve bu saldırıyı bizzat ABD kendisi yaptı.

Biraz beyin fırtınası yapalım:

1) Bir uçağı elinizi kolunuzu sallaya sallaya kaçıramazsınız. Zaten kokpite giriş pilot izin vermediği sürece yoktur. Pilot uçağın kaçırıldığını anladığında da hemen kuleyle iletişime geçecektir ve tehdidin büyüklüğüne göre savaş uçağı bile kaldırılabilir. Hadi ilkini yaptınız diyelim. Güvenlik çok sıkı hale gelecektir ve ikinci uçağı kaçırmanız mümkün olmayacaktır.

2) İşi bir de bilimsel açıdan ele almak mümkün ki şu videoya buyrun:

youtube.com/...

Bir tek Allah'ın kulu bu videoyu izleyip de; bu videodaki adam sallıyor diyemez. Herşeyi bilimsel gerçeklerle gün yüzüne sermiş. Bu videodan biraz bilgi aşırırsak:

+ Kulelere çarpan uçak alüminyumdan yapılmış. Ama kule çelik konstrüksiyona sahip. Alüminyum kolay kolay çeliği kesemez ama nasılsa 11 Eylül saldırısındaki uçaklar jilet gibi binayı kesip öbür tarafından da dışarı çıkıyor.

+ Raporlarda binaların yangın yüzünden çöktüğü yazılmış ama yangın çelik konstrüksiyonlu bir binayı yıkamazmış. Empire States binasına da uçak çarpmış ama o bina hala kullanılıyor.

+ Binalar dikkat ederseniz kendi ekseni üstünde yıkılıyor. Eğer uçak yüzünden yıkılsaydı diğer binaların üzerine eğilip yıkılması gerekirdi.

+ Bu tür binaların altında yıkım için nükleer bomba (detay videoda var) bulunuyormuş. Bu bomba patladığında etrafındaki nesneleri mikron boyutunda tanelere parçalıyormuş. Bina da bu şekilde toza dönüşüyor (pulvarize ediyor.) resmen. Ne yangın, ne de normal patlayıcılar bir binayı pulvarize edemez.
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DH Misafiri 6 yıl
asıl soruya yine cevap verilmemiş.intel ve amd chiplerinde gerçekten dışarıdan sızmanın önünü açabilecek kodlar var mı ?
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aspolat 6 yıl
Napak! inanak mı panpa?
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bkaakco 6 yıl
NSA beni izliyorsan bu mesajı alıntı yap.
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acbold 6 yıl
KaleyDeskop
öncedende yaşmıştım nsa ve diğer resmi ve şirket statüsündeki kurumlara devredilmiştir izleme ve dinleme lakin her ne olursa olsun bu kurumların personel sayısını baz alırsak tüm interneti tüm telefonları dinlemeleri mümkün değildir gerçi 24 dizisinde özel programlar sayesinde belirli sesleri ve belirli kelimeleri tespit edilebiliyor yine belirli kısmını dinliyerek veya kısıtlı bölgelerde geçerli

Bizim ülkemizde ses den adamı yakalayabiliyorlar, sesini tanıyıp bulabiliyorlar yani farklı numara,telefon kullanması farketmiyor. Biz yapıyorsak.... devamını anladın :)
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KaleyDeskop 6 yıl
öncedende yaşmıştım nsa ve diğer resmi ve şirket statüsündeki kurumlara devredilmiştir izleme ve dinleme lakin her ne olursa olsun bu kurumların personel sayısını baz alırsak tüm interneti tüm telefonları dinlemeleri mümkün değildir gerçi 24 dizisinde özel programlar sayesinde belirli sesleri ve belirli kelimeleri tespit edilebiliyor yine belirli kısmını dinliyerek veya kısıtlı bölgelerde geçerli
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drfree1 6 yıl
sangokudbgt
Gizlisi saklısı olan böyle gocunur işte!!! Bırakın adamlar sizleri teröristlerden koruyorlar, insanları dinlemeden onları ve planlarını öğrenmesi ne kadar zor olurdu biliyormusunuz? Telefon vs. dinlemeyi her zaman desteklemişimdir. İlk baştada dediğim gibi gocunacak olanlar o kötü alışkanlıklarını bıraksınlar!!

amerikada sözde ırak a "terörist" öldürmeye girmişti.
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sangokudbgt 6 yıl
Gizlisi saklısı olan böyle gocunur işte!!! Bırakın adamlar sizleri teröristlerden koruyorlar, insanları dinlemeden onları ve planlarını öğrenmesi ne kadar zor olurdu biliyormusunuz?
Telefon vs. dinlemeyi her zaman desteklemişimdir. İlk baştada dediğim gibi gocunacak olanlar o kötü alışkanlıklarını bıraksınlar!!
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Tom Hagen 6 yıl sangokudbgt
sangokudbgt

Gizlisi saklısı olan böyle gocunur işte!!! Bırakın adamlar sizleri teröristlerden koruyorlar, insanları dinlemeden onları ve planlarını öğrenmesi ne kadar zor olurdu biliyormusunuz?

Telefon vs. dinlemeyi her zaman desteklemişimdir. İlk baştada dediğim gibi gocunacak olanlar o kötü alışkanlıklarını bıraksınlar!!

hangi saldırıyı engelledi?
Irak'a barış süsüyle girip insanları öldürdü. Askerler Amerikalılara saldırınca onları terörist gibi gösterip yine öldürdü..
Gizlisi saklısı olan gocunur demişsin de Dünyada veya internet dünyasında kaç kişinin NSA'nın dikkatini çekebilecek bir sırrı olabilir acaba?
Terör saldırısı planlayacak olsan kriptolu telefon mu kullanırsın yoksa Iphone5 mi?
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Virinom 6 yıl
%0.00004 yok artık ebesini nikahı.
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makaramasuko 6 yıl
Biz de inanıcaz öyle mi ?
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