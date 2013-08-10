NSA izleme iddiaları ile ilgili nihayet resmi bir açıklama yaptı

Uzun süredir Amerikan istihbarat servislerinin internet servisleri üzerinden sivil vatandaşları izlemeye aldığı iddiaları gündemi meşgul ediyor. Gelen yolun tepkiler nedeniyle Obama, NSA prosedürlerini incelemeye almıştı. Sonrasında NSA konu ile ilgili bir açıklama yayınlandı.





Açıklamanın temel fikri ulusal güvenlik bahane edilerek sivil yaşamın kurban edilmesinin sözkonusu olmadığı ve saygı kuralları çerçevesinde NSA'nın hareket edeceği şeklinde.





Servis ayrıca global internet altyapısında ne kadar bilgiye ulaşabildiğini de detaylandırıyor. Çoğu iddianın aksine 1.8 Petabyte boyutunda verinin işlendiği internette NSA'nın ulaşabildiği kısım yüzde 1.6. Bunun da sadece yüzde 0.025'i gerçekten inceleniyor. NSA analizlerine göre servis gerçek anlamda internetin sadece yüzde 0.00004'ünü izliyor.





NSA, veri izleme yöntemlerini ise Yabancı İstihbarat Servisi Yasası sınırları içerisinde gerçekleştiriyor. NSA'nın bu açıklaması ile çok küçük bir miktar da olsa internet üzerinde izleme yapıldığı doğrulanmış oluyor. Ancak bu açıklamanın tepkileri dindireceği şüpheli.