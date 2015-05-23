Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NSA şimdi de Google Play ve Galaxy Apps mağazalarının peşinde

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,6b
1
22
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NSA şimdi de Google Play ve Galaxy Apps mağazalarının peşinde

Günümüzde insanların kişisel bilgilerini paylaştığı mecralar istihbarat birimleri için altın madeni haline geldi. Google, Apple, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara erişebilmek anında milyarlarca insanın kişisel bilgilerini ve belki de konumlarını bu birimlerin ellerine bırakıyor. Şimdi ise sırada Google Play ve Galaxy Apps var.

Milyonlarca akıllı telefonu giriş yaptığı ve uygulama indirip cihazına kurduğu uygulama mağazaları iddiaya göre ABD Ulusal Güvenlik Ajansı - NSA'in yeni hedefi durumunda. 

Kullanıcı tarafından güvenli kabul edilen ve tereddüt etmeden etkileşime geçilen bu mağazalarda NSA çeşitli zararlı yazılımlar içeren uygulamaları akıllı telefonlara göndermeyi ve sonrasında da kişisel veri akımı sağlamayı amaçlıyor. 

Ortadaki adam adı verilen bu teknikte kullanıcıların mağazalara olan veri trafiği tespit edildikten sonra bu trafiğe müdahale ediliyor. Kullanıcı uygulama mağazasına bağlanırken hacker da telefona kötü niyetli kodlar yollayabiliyor. Bunun yanında doğrudan mağazalara müdahale ederek kullanıcıların verilerinin elde edilmesi de mümkün.

Bu proje Five Eyes adı altında NSA'in liderliğinde yürütülüyor. Projede ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avusturalya istihbarat birimleri yer alıyor. Proje 2011 yılında özellikle Arap Baharı ayaklanmaları esnasında başlamış ve muhtemel yeni ayaklanmaları önceden öngörebilmek amaçlanmış. Projenin çalışmaları Kanada ve Avusturalya'da gerçekleştirilmiş. 

Projede ağırlıklı olarak Sudan, Senegal ve Kongo gibi Afrika ülkeleri başta olmak üzere Küba, İsviçre, Fas, Bahamalar, Hollanda ve Rusya ülkelerine yoğunlaşılmış. İddialar ise elbette dünyaca ünlü itirafçı Edward Snowden'den geliyor. 

Diğer bir iddia ise UCBrowser tarayısındaki açık. Özellikle Asya kıtasında 500 milyon kullanıcıya ulaşan UCBrowser içerisindeki açık sayesinde kullanıcıların telefonları ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor. Böylece örneğin bir askeri birliğin iletişim kanalına erişilebiliyor. Bu açığın şu anda yamandığı belirtiliyor. 

Five Eyes projesine mensup ülke istihbarat birimlerine ulaşıldığında ulusal güvenlik nedeniyle pek çok tedbir alındığı cevabı verilmekle yetiniliyor. Yani kimse projeyi reddetmiyor. Görüldüğü üzere NSA işi iyice ilerletmiş gibi görünüyor. Normalde hacker gruplarına tedbir almamız gereken konuları anlaşılıyor ki NSA gibi kurumlara yönelik de almamız gerekiyor.  

https://firstlook.org/theintercept/2015/05/21/nsa-five-eyes-google-samsung-app-stores-spyware Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
danGerfuLL 4 yıl
Bir Ortadogu ulkesiyseniz teknolojide keyfinize bakin; zira ortada o kadar cok tehdit varken veri guvenligi en son dert edeceginiz sey olacaktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Blackberry eski bir istihbarat proji.Hangi filmdi hatırlamıyorum şu malum komplo,aksiyon tarzı eski bir filmdi. filmin son sözü yeni bir projeden bahsediyordu. Adı da blackberry di!. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 4 yıl
ABD İOS ve Android ile neredeyse tüm dünyayı kontrol ediyor zaten. Bunun karşısına acilen bi sistem çıkmalı diyeceğim ama o sistem de mutlaka bu işlerde kullanılacaktır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BE73ABCD2 4 yıl mert1907
mert1907
ABD İOS ve Android ile neredeyse tüm dünyayı kontrol ediyor zaten. Bunun karşısına acilen bi sistem çıkmalı diyeceğim ama o sistem de mutlaka bu işlerde kullanılacaktır.

Meego vardı ama onunda fişini çektiler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UltimateEchelon 4 yıl
Herşeyi yerli malı kullanmak bu yüzden çok önemli.Rusya akıllandı kendi mobil ve masaüstü işletim sistemini hatta ciplerini bile üretmeyi düşünüyor. Çin ne yaptı google vs. Birçok dünya çapında siteyi yasaklayarak yerlerine kendi ürünleri siteleri koydu.Sonuç olarak yerli malı kullanan milletler zamanla dünya gücü olurken sürekli başka ülkelerin ürünlerini kullananlar hem modern köle olurlar hem de gizlilik vs. başkalarının kontrolüne geçer
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9B9D22A8A 4 yıl UltimateEchelon
UltimateEchelon

Herşeyi yerli malı kullanmak bu yüzden çok önemli.Rusya akıllandı kendi mobil ve masaüstü işletim sistemini hatta ciplerini bile üretmeyi düşünüyor. Çin ne yaptı google vs. Birçok dünya çapında siteyi yasaklayarak yerlerine kendi ürünleri siteleri koydu.Sonuç olarak yerli malı kullanan milletler zamanla dünya gücü olurken sürekli başka ülkelerin ürünlerini kullananlar hem modern köle olurlar hem de gizlilik vs. başkalarının kontrolüne geçer

+1

Bizim RTE Türkiye'ye Amerika'nın gelip internet şebekesi kurmasına izin veriyor. Buna karşı çıkmalıyız. Ama yine burnunun dikine gider amerikan uşağı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl
Bilgi kısmını geçtim telefon kasmasın diye stok tarayıcıyı bile devre dışı bırakan bir insanım ben kim bilir bu ne kadar kastırır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
michael01 4 yıl
Laptoplardaki kameradan gözetlenmediğimizi iddaa edebilir misiniz?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MURATSPLAT 4 yıl
A.B.D'deki yasalar gereği NSA'ye yazılım ve donanımların üzerindeki yazılımlara erişim hakkı yasal açıdan var. Bu yeni bir şey değil.
Bunu kanatlayan son meşhur haber ise NSA ile paylaşılan Skype kaynak kodlarının bir çalışan tarafından internete sızdırılmasaydı.
ABD'ce şirketiniz var ise ve yüksek teknoloji üretiyorsanız, NSA için bir turuva atı o ürünün içine yerleştirilir. Bu gizli bir şey değil. Bu uygulamada zorunludur. Keyfi değildir yani.
Bundan kurtulmanın tek bir yolu var. OPen Source teknolojiler kullanacaksınız. Bu durumda kimse kimseye truva atı yollayamaz..
Dünya'da veri güvenliğini garanti eden ürünlerden en meşhuru, Mozilla üretmeye çalıştığı Firefox OS, Gnu/Ubuntu Linux gibi işletim sistemleridir.
Windows, MacOsx gibi kapalı kod bir ürün kullanıyorsunız, NSA bir tuşla makinenize erişir ve bunu ruhunuz bile duymaz.
Mesala Facebook'un asıl sahibinin CIA olduğu ve kuruluşunda finans ettiği yönünde haberler ABD haberlerinde çokça yazıldı. Yani Facebook bir internet girişiminden fazlasıdır..
Zamanında bu konu hakkında yazmıştım : muratodunc.wordpress.com/...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl MURATSPLAT
Dedikleriniz biraz alakasız kalmış, Play Store da açık kodlu. NSA Play Store ağına müdahale etmeyi planlıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 4 yıl MURATSPLAT
Ubuntu vs. de çok iyi değiller, kodları inceleyip kendimiz derlemeden de neyin iyi olmadığını bilemeyiz. Ubuntu kullanırken adı sanırım Zeitgeist daemon diye bir servis, NSA'in yaptığı gibi iyi bilgi topluyordu. Ticari arama motoru kısmı vs. pek çok bilgi toplanabilecek noktaya sahipti.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
Bir virüs çıkmadan önce antivirüsü yazılır.
Hiçkimse masum değil özellikle istihbarat kurumları.
Siber dünyada emniyet yoktur
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
Kaddafi'yi indiren, Ortadoğu'yu karıştıran zaten ABD nin ta kendisi.

Olası olayları önceden görmek değil, olayları alevlendirmek için kullanıyor bu taktiği.

Gerçi haberi yapan Ekrem71 miş, çok bir şey beklemek hata olurdu.

Blackberry neden istenmiyor, gayet ortada.

Ne paragöz kapalı kutu Apple, ne de donanım canavarı Android.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9B9D22A8A 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS

Bir virüs çıkmadan önce antivirüsü yazılır.
Hiçkimse masum değil özellikle istihbarat kurumları.
Siber dünyada emniyet yoktur

Hiçbir yerde emniyet yok ki [>:]
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Blackberryden başkası yalan , diğer sistemlerin güvenliği yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymanali2006 4 yıl Guest-BE73ABCD2
pcoyundelisi
Blackberryden başkası yalan , diğer sistemlerin güvenliği yok.

Onunda geçmişi skandallar ile dolu. Gönderilen mailler önce blackbery merkezine oradan sağlayıcıya gidiyordu. Bu olay ortaya çıktıktan sonra. Her ne kadar o merkezden " biz okumuyoruz" diye açıklama yapsalarda, siyasiler arasında yoğun olarak kullanıldığından ülkeler bu telefonu bir bir yasaklamaya başlamıştı.

m.radikal.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Mutlak.Sıfır +113 GoldPunch +86 jin_paci +81 Bay Robot +75 ercmaster +74 sepulturgay +71 interwap +61 Buffon The Legend +60 darkaura +58 WB +56
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2602 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, nsa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "konuk sunuculu" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl General Mobile 4G video inceleme "Android güncellemeleri Google'dan garantili Fiyat/Performans telefonu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Path of Exile [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
İnternetten Para Kazanmak ( Yandex
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim