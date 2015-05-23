NSA şimdi de Google Play ve Galaxy Apps mağazalarının peşinde

Günümüzde insanların kişisel bilgilerini paylaştığı mecralar istihbarat birimleri için altın madeni haline geldi. Google, Apple, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara erişebilmek anında milyarlarca insanın kişisel bilgilerini ve belki de konumlarını bu birimlerin ellerine bırakıyor. Şimdi ise sırada Google Play ve Galaxy Apps var.





Milyonlarca akıllı telefonu giriş yaptığı ve uygulama indirip cihazına kurduğu uygulama mağazaları iddiaya göre ABD Ulusal Güvenlik Ajansı - NSA'in yeni hedefi durumunda.





Kullanıcı tarafından güvenli kabul edilen ve tereddüt etmeden etkileşime geçilen bu mağazalarda NSA çeşitli zararlı yazılımlar içeren uygulamaları akıllı telefonlara göndermeyi ve sonrasında da kişisel veri akımı sağlamayı amaçlıyor.





Ortadaki adam adı verilen bu teknikte kullanıcıların mağazalara olan veri trafiği tespit edildikten sonra bu trafiğe müdahale ediliyor. Kullanıcı uygulama mağazasına bağlanırken hacker da telefona kötü niyetli kodlar yollayabiliyor. Bunun yanında doğrudan mağazalara müdahale ederek kullanıcıların verilerinin elde edilmesi de mümkün.





Bu proje Five Eyes adı altında NSA'in liderliğinde yürütülüyor. Projede ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avusturalya istihbarat birimleri yer alıyor. Proje 2011 yılında özellikle Arap Baharı ayaklanmaları esnasında başlamış ve muhtemel yeni ayaklanmaları önceden öngörebilmek amaçlanmış. Projenin çalışmaları Kanada ve Avusturalya'da gerçekleştirilmiş.





Projede ağırlıklı olarak Sudan, Senegal ve Kongo gibi Afrika ülkeleri başta olmak üzere Küba, İsviçre, Fas, Bahamalar, Hollanda ve Rusya ülkelerine yoğunlaşılmış. İddialar ise elbette dünyaca ünlü itirafçı Edward Snowden'den geliyor.





Diğer bir iddia ise UCBrowser tarayısındaki açık. Özellikle Asya kıtasında 500 milyon kullanıcıya ulaşan UCBrowser içerisindeki açık sayesinde kullanıcıların telefonları ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor. Böylece örneğin bir askeri birliğin iletişim kanalına erişilebiliyor. Bu açığın şu anda yamandığı belirtiliyor.





Five Eyes projesine mensup ülke istihbarat birimlerine ulaşıldığında ulusal güvenlik nedeniyle pek çok tedbir alındığı cevabı verilmekle yetiniliyor. Yani kimse projeyi reddetmiyor. Görüldüğü üzere NSA işi iyice ilerletmiş gibi görünüyor. Normalde hacker gruplarına tedbir almamız gereken konuları anlaşılıyor ki NSA gibi kurumlara yönelik de almamız gerekiyor.

https://firstlook.org/theintercept/2015/05/21/nsa-five-eyes-google-samsung-app-stores-spyware