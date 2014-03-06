NVIDIA Tegra K1 enerji sarfiyatı beklentilerin üzerinde olabilir

NVIDIA'nın CES 2014 fuarında lanse ettiği Tegra K1 yongasetleri henüz herhangi bir mobil cihazda ticari olarak karşımıza çıkmış değil. Sadece NVIDIA'nın Tegra Note 7 tabletinde kendisine yer bulan yongasetleriyle ilgili az da olsa önemli bilgiler gelmeye başladı.





Hem 4+1 Cortex-A15 çekirdekli versiyonu hem de 64-bitlik çift özelleştirilmiş çekirdekli versiyonu ile Snapdragon 805 yongasetini benchmark skorlarında geride bırakan ve gelecek için ümit vaat eden Tegra K1 yongaseti iş enerji tüketimine geldiğinde ise kafalarda soru işareti uyandırıyor.





Tegra K1'in ilk incelemelerinde yongasetinin ısıl tasarım gücü nedeniyle akıllı telefonlardan ziyade tabletler veya melez tablet PC modelleri için olabileceği kanaati hasıl olmuştu. Ancal Semi Accurate tarafından yapılan testler tabletlerin de bu yongasetini kaldıramayacağını gösteriyor.





NVIDIA her ne kadar Apple A7 yongaseti kadar enerji harcadığını belirtse de Semi Accurate CES 2014 fuarında sergilenen Tegra K1 tabanlı set üst demo kutusunun aktif olarak soğutulduğunu ve bu bakımdan devamlı serin kaldığını görmüş.





Semi Accurate kutuya güç veren adaptörün 12 volt ve 5 amper akım ürettiğini ve kutunun en yüksek 60 watt enerji harcadığını fark etmiş. Sadece Tegra K1 yongasetinin ise bu sistemde 35-40 watt arası enerji harcadığı tahmin ediliyor.





Akıllı telefonların ortalama olarak 2 watt, tabletlerin ise 4 watt enerji harcadığı düşünüldüğünde Tegra K1'in korkutucu bir rakama ulaştığı görülüyor. Ancak burada bir noktaya değinmekte fayda var. Tegra K1 yongasetinin kullanıldığı Tegra Note 7 tabletinde herhangi bir aşırı ısınma problemine rastlanmamış. Bu bakımdan demo kutusundaki Tegra K1 yongasetinin daha üst seviyelerde saat hızlarına sahip olabileceği ihtimal dahilinde.





NVIDIA'nın mobil cihazlarda yer vereceği yongasetinden saat hızlarını azaltarak enerji tüketimini en alt seviyede tutabileceği öngörülüyor. Ancak yine de uzmanlar yongasetine temkinli yaklaşmayı tercih ediyor.