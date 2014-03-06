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NVIDIA Tegra K1 enerji sarfiyatı beklentilerin üzerinde olabilir

5 yıl
7b
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17
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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NVIDIA Tegra K1 enerji sarfiyatı beklentilerin üzerinde olabilir

NVIDIA'nın CES 2014 fuarında lanse ettiği Tegra K1 yongasetleri henüz herhangi bir mobil cihazda ticari olarak karşımıza çıkmış değil. Sadece NVIDIA'nın Tegra Note 7 tabletinde kendisine yer bulan yongasetleriyle ilgili az da olsa önemli bilgiler gelmeye başladı.

Hem 4+1 Cortex-A15 çekirdekli versiyonu hem de 64-bitlik çift özelleştirilmiş çekirdekli versiyonu ile Snapdragon 805 yongasetini benchmark skorlarında geride bırakan ve gelecek için ümit vaat eden Tegra K1 yongaseti iş enerji tüketimine geldiğinde ise kafalarda soru işareti uyandırıyor.

Tegra K1'in ilk incelemelerinde yongasetinin ısıl tasarım gücü nedeniyle akıllı telefonlardan ziyade tabletler veya melez tablet PC modelleri için olabileceği kanaati hasıl olmuştu. Ancal Semi Accurate tarafından yapılan testler tabletlerin de bu yongasetini kaldıramayacağını gösteriyor.

NVIDIA her ne kadar Apple A7 yongaseti kadar enerji harcadığını belirtse de Semi Accurate CES 2014 fuarında sergilenen Tegra K1 tabanlı set üst demo kutusunun aktif olarak soğutulduğunu ve bu bakımdan devamlı serin kaldığını görmüş. 

Semi Accurate kutuya güç veren adaptörün 12 volt ve 5 amper akım ürettiğini ve kutunun en yüksek 60 watt enerji harcadığını fark etmiş. Sadece Tegra K1 yongasetinin ise bu sistemde 35-40 watt arası enerji harcadığı tahmin ediliyor.

Akıllı telefonların ortalama olarak 2 watt, tabletlerin ise 4 watt enerji harcadığı düşünüldüğünde Tegra K1'in korkutucu bir rakama ulaştığı görülüyor. Ancak burada bir noktaya değinmekte fayda var. Tegra K1 yongasetinin kullanıldığı Tegra Note 7 tabletinde herhangi bir aşırı ısınma problemine rastlanmamış. Bu bakımdan demo kutusundaki Tegra K1 yongasetinin daha üst seviyelerde saat hızlarına sahip olabileceği ihtimal dahilinde. 

NVIDIA'nın mobil cihazlarda yer vereceği yongasetinden saat hızlarını azaltarak enerji tüketimini en alt seviyede tutabileceği öngörülüyor. Ancak yine de uzmanlar yongasetine temkinli yaklaşmayı tercih ediyor. 

http://www.phonearena.com/news/Nvidias-Tegra-K1-might-draw-a-shocking-amount-of-power_id53551 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
memocan4345 5 yıl en beğenilen
Şuan için s800 platformunun gerek oyunlar gerekse diğer işlemler için yeterli olduğu düşünüyorum,bencmark test sonuçlarına baktım s805 in 37 bin küsür puanı var tegra k1 in 4 çekirdekli versiyonu 43 bin küsür puan almış işin garibi tegra k1 in çift çekirdekli versiyonu da 4 çekirdekli olandan sadece 200 puan düşük almış enteresan Bi durum ,bu arada elite hakkında bilgi lütfen ne zaman çıkacak daha doğrusu s801 Li versiyon ne zaman çıkacak ?
Şuan için s800 platformunun gerek oyunlar gerekse diğer işlemler için yeterli olduğu düşünüyorum,bencmark test sonuçlarına baktım s805 in 37 bin küsür puanı var...
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Dahaka88 5 yıl
Onceki tegralar çok iş yaptıda şimdi bu yapacak hehe, 10 watt güç tüketimi yuh :D:D
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Akasha_Ether 5 yıl
tablete çift pcb li gtx 295 takmışlar
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madmax59 5 yıl
nvidia dan bu saatten sonra cacık olmaz isterse testlerden 100.000 puan alsın daha tegra2 ve tegra3 rezilliği unutulmadı
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blackzeros 5 yıl
islemciyi 3 ghz de gpuyu 950 mhzde calistir sonra 43000puan aldım de.nvidia ureticiler yemiyor bu numaralari neyin pesindesin bilmiyorum.bide kutuya koymuslar cipseti


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adam olun 5 yıl
masaüstünde güç tüketimi ile övünen nvidia mobilde bir iş yapamıyor snapdragon masaüstüne ekran kartı yapsa belki az güç tüketen düşük verimli bir kartlar yapar :)
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asaltek 5 yıl
nvidia, büyük bir lansman ve beklenti ile sunduğu bu üründe de başarısız olursa üzgünüm ama;
Entarisi Dım Dım Yar
Hım hım hım da hım hım yar
Vıy vıy vıy vıy da vıy vıy yar
Hımı hımı hım da hım hım yar
Vıy vıy vıy da vıy vıy yar
...
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interwap 5 yıl
Başarısız bir ürün olacak.
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DH Misafiri 5 yıl
Taksim Cenk!
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homeagain 5 yıl
Tegra Note 7 kullanıyorum tek kelimeyle mükemmel. Önemsediğimden değil ama Note3 ten yüksek skorlar alıyor :)
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Lazeran 5 yıl
40 watt wtf
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VlknFX 5 yıl
yine kakalamaya çalışacak tegra k1 kutuplarda iseniz dahasına gerek yok sizi ısıtır :)
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aykut.. 5 yıl
tegra 4 nerede ?
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