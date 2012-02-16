NVIDIA son çeyreği yükselişle kapattı, 4 çekirdekli telefonlar bu çeyrekte satışa çıkacak

Haber Editörü
Geçtiğimiz yıl mobil cihazlara yönelik Tegra platformuyla önemli bir atılım yapan NVIDIA firması, 29 Ocak tarihinde sona eren 2012 mali yılı 4. çeyrek raporunda bu atılımın karşılığını fazlasıyla aldığını gösterdi.
4. çeyrek itibariyle firma 953 milyon dolar gelir elde etti. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.6 düşüş, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 7.5 artış yaşayan firma, yıl genelinde 4 milyar dolarlık gelir ile yüzde 12.8 artış elde etti.
İşletim harcamaları son çeyrekte 367 milyon dolar olarak ölçülürken yıl bazında 1 milyar 408 milyon dolar oldu. Net gelir son çeyrekte 116 milyon dolar, mali yıl bazında 581 milyon dolar oldu. Hisse başına kazanç son çeyrekte 0.19$, yıl bazında 0.94$ oldu.
2013 mali yılı ilk çeyrek rakamlarında da NVIDIA beklentilerin üzerine çıkacağını tahmin ediyor. Bu çeyrekte gelir beklentisi 900 milyon-930 milyon dolar şeklinde. İşletim masrafları tahmini ise 340 milyon dolar seviyesinde.
Bu yıl için yatırımcılara planlarını anlatan CEO Jen-Hsun Huang, NVIDIA Tegra 3 yongada sistemini taşıyan ilk akıllı telefon modellerinin MWC 2012 fuarında boy göstereceğini ve ilk çeyrek itibariyle de satışa sunulacağını beklediklerini belirtti.
NVIDIA'nın mobil iletişim teknolojileri firması Icera'yı satın almasının ardından ürettiği Grey adlı 3G/4G LTE yongaları da yılın ikinci yarısından itibaren mobil cihazlar üzerinde görülmeye başlanacak. Grey platformu Qualcomm ile mücadelede firmanın elini güçlendirecek. Çünkü NVIDIA Tegra platformu ile sunulan pek çok tabletin LTE versiyonları entegre çözüm sunan Qualcomm Snapdragon yongalarını kullanıyor. NVIDIA hem 3G hem de 4G LTE uyumlu cihazlarda yer almak istiyor.
Geçen yıl pek çok tablette gördüğümüz Tegra 2 yongada sistemi yıl genelinde 360 milyon dolarlık gelir getirdi. Ancak Tegra 2 platformunu akıllı telefonlarda yaygın olarak görmek pek mümkün olmadı. Tegra 3 ile NVIDIA firması akıllı telefon segmentinde de söz sahibi olmak istiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamların beklentilerinin altında olduğunu,dolayısı ile bunun yeni kart arayışındaki kullanıcıları nvidia 6xx kartları beklemeleri için taktiksel bir cümle olmadığını kanıtlayan ne tür bir bilgi var ki elinizde bunu doğruluyorsunuz."Nvidia kolay kolay silinmez.hele amd tarafından rüyamda gorsem inanmam" demişsiniz , ben ekran kartı pazarına girip bu şirketlerden pazar payı kapabilecek ve o cesaret,finans ve tecrübeye sahip bir şirket göremiyorum şu an dolayısı ile nvidia'nın düşük bir olasılıkla olsa bile silinme ihtimalini gerçekleşteribelecek tek şirket amd'dir.
koca cümlede bi kelimeyemi takıldın hee tmm AMD oldumu ?
Oldu. Yalnız ifadelerine biraz daha dikkat etseydin.
bence bu işleri işi bilenlere bırakmalılar nvidia normal ekran kartlarına yönelsin yoksa AMD piyasadan silcek nvidia yı
ati kaldı mı?