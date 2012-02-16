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NVIDIA son çeyreği yükselişle kapattı, 4 çekirdekli telefonlar bu çeyrekte satışa çıkacak

7 yıl
2,4b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl mobil cihazlara yönelik Tegra platformuyla önemli bir atılım yapan NVIDIA firması, 29 Ocak tarihinde sona eren 2012 mali yılı 4. çeyrek raporunda bu atılımın karşılığını fazlasıyla aldığını gösterdi.
4. çeyrek itibariyle firma 953 milyon dolar gelir elde etti. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.6 düşüş, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 7.5 artış yaşayan firma, yıl genelinde 4 milyar dolarlık gelir ile yüzde 12.8 artış elde etti.
İşletim harcamaları son çeyrekte 367 milyon dolar olarak ölçülürken yıl bazında 1 milyar 408 milyon dolar oldu. Net gelir son çeyrekte 116 milyon dolar, mali yıl bazında 581 milyon dolar oldu. Hisse başına kazanç son çeyrekte 0.19$, yıl bazında 0.94$ oldu.
2013 mali yılı ilk çeyrek rakamlarında da NVIDIA beklentilerin üzerine çıkacağını tahmin ediyor. Bu çeyrekte gelir beklentisi 900 milyon-930 milyon dolar şeklinde. İşletim masrafları tahmini ise 340 milyon dolar seviyesinde.
Bu yıl için yatırımcılara planlarını anlatan CEO Jen-Hsun Huang, NVIDIA Tegra 3 yongada sistemini taşıyan ilk akıllı telefon modellerinin MWC 2012 fuarında boy göstereceğini ve ilk çeyrek itibariyle de satışa sunulacağını beklediklerini belirtti.
NVIDIA'nın mobil iletişim teknolojileri firması Icera'yı satın almasının ardından ürettiği Grey adlı 3G/4G LTE yongaları da yılın ikinci yarısından itibaren mobil cihazlar üzerinde görülmeye başlanacak. Grey platformu Qualcomm ile mücadelede firmanın elini güçlendirecek. Çünkü NVIDIA Tegra platformu ile sunulan pek çok tabletin LTE versiyonları entegre çözüm sunan Qualcomm Snapdragon yongalarını kullanıyor. NVIDIA hem 3G hem de 4G LTE uyumlu cihazlarda yer almak istiyor.
Geçen yıl pek çok tablette gördüğümüz Tegra 2 yongada sistemi yıl genelinde 360 milyon dolarlık gelir getirdi. Ancak Tegra 2 platformunu akıllı telefonlarda yaygın olarak görmek pek mümkün olmadı. Tegra 3 ile NVIDIA firması akıllı telefon segmentinde de söz sahibi olmak istiyor.
 

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janparey 7 yıl
beray07
Orijinalden alıntı: D.A.R.B.E.C.i 7970 e beklediğimizin yok yarısı falan diyolardı umarım ellerinde çok iyi kart vardır yoksa karizma 52 yerinden çizilir
bence bu işleri işi bilenlere bırakmalılar nvidia normal ekran kartlarına yönelsin yoksa AMD piyasadan silcek nvidia yı
Yarısı falan demiyordu beklentimizin altında diyordu.Gayette dogru bir cumle.Nvidia kolay kolay silinmez.hele amd tarafından rüyamda gorsem inanmam.Kepler gelince 7970 vs azotlamı calısır benzinlemi bilmem ama isi cok zor ;)

Adamların beklentilerinin altında olduğunu,dolayısı ile bunun yeni kart arayışındaki kullanıcıları nvidia 6xx kartları beklemeleri için taktiksel bir cümle olmadığını kanıtlayan ne tür bir bilgi var ki elinizde bunu doğruluyorsunuz."Nvidia kolay kolay silinmez.hele amd tarafından rüyamda gorsem inanmam" demişsiniz , ben ekran kartı pazarına girip bu şirketlerden pazar payı kapabilecek ve o cesaret,finans ve tecrübeye sahip bir şirket göremiyorum şu an dolayısı ile nvidia'nın düşük bir olasılıkla olsa bile silinme ihtimalini gerçekleşteribelecek tek şirket amd'dir.
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Lazeran 7 yıl
Tablet sektorunde halen kim ne kadar iyi belli degil islemcileri gercek anlamda zorlayan programlar yok bu sebepten dolayi halen markalar arasi farklar belli degil
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alpa07 7 yıl
Adam gibi adam Jen-Hsun Huang :D
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E_Aydin35 7 yıl
Nvidia'yı gerçekten bu konuda tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim..Herkez Nvidia'ya bir cephe almıştı neden kart üretmiyor? neden gündemde ekran kartları yok? vs. vs. ama bu sektörde adını altın harflerler yazdırdı Nvidia ve yakın gelecekte çok daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum.:)
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karaköy_soğancısı 7 yıl
darknesss45
D.A.R.B.E.C.i 7970 e beklediğimizin yok yarısı falan diyolardı umarım ellerinde çok iyi kart vardır yoksa karizma 52 yerinden çizilir
bence bu işleri işi bilenlere bırakmalılar nvidia normal ekran kartlarına yönelsin yoksa ati piyasadan silcek nvidia yı
ati kaldı mı?

koca cümlede bi kelimeyemi takıldın hee tmm AMD oldumu ?
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agrkan 7 yıl
4 çekirdekli telefonlar için nasıl uygulamalar üretilecek acaba
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darknesss45 7 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i

darknesss45

D.A.R.B.E.C.i 7970 e beklediğimizin yok yarısı falan diyolardı umarım ellerinde çok iyi kart vardır yoksa karizma 52 yerinden çizilir
bence bu işleri işi bilenlere bırakmalılar nvidia normal ekran kartlarına yönelsin yoksa ati piyasadan silcek nvidia yı
ati kaldı mı?


koca cümlede bi kelimeyemi takıldın hee tmm AMD oldumu ?

Oldu. Yalnız ifadelerine biraz daha dikkat etseydin.
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musti545 7 yıl
NVİDİA SONUÇTA...
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karaköy_soğancısı 7 yıl
7970 e beklediğimizin yok yarısı falan diyolardı umarım ellerinde çok iyi kart vardır yoksa karizma 52 yerinden çizilir

bence bu işleri işi bilenlere bırakmalılar nvidia normal ekran kartlarına yönelsin yoksa AMD piyasadan silcek nvidia yı
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darknesss45 7 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i
7970 e beklediğimizin yok yarısı falan diyolardı umarım ellerinde çok iyi kart vardır yoksa karizma 52 yerinden çizilir

bence bu işleri işi bilenlere bırakmalılar nvidia normal ekran kartlarına yönelsin yoksa ati piyasadan silcek nvidia yı


ati kaldı mı?
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turbo-powwer 7 yıl
NVIDIA nın geçkalmasının nedeni belli oldu. Bildiğim kadarıyla 3/4G li Tegralar 2013 de çıkacaktı , öne almışlar olan GeForce 'a oldu :D
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