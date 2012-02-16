NVIDIA son çeyreği yükselişle kapattı, 4 çekirdekli telefonlar bu çeyrekte satışa çıkacak

Geçtiğimiz yıl mobil cihazlara yönelik Tegra platformuyla önemli bir atılım yapan NVIDIA firması, 29 Ocak tarihinde sona eren 2012 mali yılı 4. çeyrek raporunda bu atılımın karşılığını fazlasıyla aldığını gösterdi.

4. çeyrek itibariyle firma 953 milyon dolar gelir elde etti. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.6 düşüş, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 7.5 artış yaşayan firma, yıl genelinde 4 milyar dolarlık gelir ile yüzde 12.8 artış elde etti.

İşletim harcamaları son çeyrekte 367 milyon dolar olarak ölçülürken yıl bazında 1 milyar 408 milyon dolar oldu. Net gelir son çeyrekte 116 milyon dolar, mali yıl bazında 581 milyon dolar oldu. Hisse başına kazanç son çeyrekte 0.19$, yıl bazında 0.94$ oldu.

2013 mali yılı ilk çeyrek rakamlarında da NVIDIA beklentilerin üzerine çıkacağını tahmin ediyor. Bu çeyrekte gelir beklentisi 900 milyon-930 milyon dolar şeklinde. İşletim masrafları tahmini ise 340 milyon dolar seviyesinde.

Bu yıl için yatırımcılara planlarını anlatan CEO Jen-Hsun Huang, NVIDIA Tegra 3 yongada sistemini taşıyan ilk akıllı telefon modellerinin MWC 2012 fuarında boy göstereceğini ve ilk çeyrek itibariyle de satışa sunulacağını beklediklerini belirtti.

NVIDIA'nın mobil iletişim teknolojileri firması Icera'yı satın almasının ardından ürettiği Grey adlı 3G/4G LTE yongaları da yılın ikinci yarısından itibaren mobil cihazlar üzerinde görülmeye başlanacak. Grey platformu Qualcomm ile mücadelede firmanın elini güçlendirecek. Çünkü NVIDIA Tegra platformu ile sunulan pek çok tabletin LTE versiyonları entegre çözüm sunan Qualcomm Snapdragon yongalarını kullanıyor. NVIDIA hem 3G hem de 4G LTE uyumlu cihazlarda yer almak istiyor.

Geçen yıl pek çok tablette gördüğümüz Tegra 2 yongada sistemi yıl genelinde 360 milyon dolarlık gelir getirdi. Ancak Tegra 2 platformunu akıllı telefonlarda yaygın olarak görmek pek mümkün olmadı. Tegra 3 ile NVIDIA firması akıllı telefon segmentinde de söz sahibi olmak istiyor.

