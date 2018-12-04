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NVIDIA, yapay zekâ sayesinde interaktif bir dünya yarattı

NVIDIA, derin öğrenme temelli yapay zekâ sayesinde İnteraktif bir dünya yarattı. Tensor çekirdekleri sayesinde mümkün olan ve gerçeğini aratmayan bu sanal dünyanın detayları haberimizde.
5 ay
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Diğer Yazılım
Gökhan G.
Editör
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NVIDIA, yapay zekâ sayesinde interaktif bir dünya yarattı
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NVIDIA Titan RTX Gpusunu tanıttığı gün başka bir gelişmenin de basın duyurusunu yaptı. Firma, derin öğrenme modeline dayanan ve yapay zekâ tarafından oluşturulmuş interaktif bir dünyanın görüntülerini paylaştı.

Oyun ve içerik geliştiricileri için devrim sayılabilecek bu gelişme sayesinde artık geniş çaplı sanal dünyaların oluşturulması için yüksek maliyetlere ve uzun sürelere gerek kalmayacak.

NVIDIA’dan Bryan Catanzaro’ya göre sanal dünyalar yaratmak isteyen geliştiriciler için en büyük engellerden biri maliyet. Ancak, NVIDIA’nın geliştirdiği “Tensor” çekirdekleri sayesinde içerik geliştiriciler artık yapay zekâyı kullanarak, gerçek dünyayı eskisine oranla daha hızlı ve ucuz bir şekilde sanal ortama aktarabilecek. NVIDIA’ya göre bu daha önce mümkün değildi.

Firma iddialarını doğrulamak için de bir demo yayınlamış. Basit bir araba yarışı olarak sunulan görüntülerdeki dünya tamamen yapay zekâ ürünü. NVIDIA demo’nun tamamını, Kanada’nın Montreal şehrinde gerçekleştirilecek NeurIPS konferansında göstereceğini ifade ediyor.

Kısıtlamalar da yok değil

Her yeni teknolojide olduğu gibi söz konusu teknoloji de kısıtlamalardan nasibini almış. Örneğin araba dönüşleri, harita etiketleri bilgisi yetersiz olduğundan sağlıklı bir şekilde ekrana yansıtılamamış. Benzer biçimde, nesneler renk tutarlığını demo boyunca gösterememiş. Farklı başka kısıtlamalar da olsa NVIDIA mühendisleri, sorunların çözümü için şimdiden fikirler üretmeye başlamışlar.

NVIDIA söz konusu engelleri aşıp sistemi kusursuz hale getirebilirse, özellikle açık dünya temalı oyunların gelecekte nasıl bir şekilde karşımıza çıkacağını merak etmemek mümkün değil gibi gözüküyor.

Son olarak, NVIDIA tarafından yayınlanan tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 
 

https://wccftech.com/nvidia-creates-interactive-world-ai/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V2 5 ay
Anlamayan için kısaca özet geçeyim: GTA 5 İstanbul yapmak istiyorsun diyelim. Sen videoya alıyorsun ortamı o bilgisayar grafiklerine çeviriyor otomatik. Tek tek bütün mekanlarını modellemene gerek yok.
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SEO-Uzmanı 5 ay
burada sadece real-time kaske eşleştirme yapmış başka bir olayı yok.
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s. paul jobs 5 ay
Yaratmamıştır, oluşturmuştur. Allah'a şirk koşuyor sanki Nvidia .d
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ozzzy222 5 ay
bi poğ anlamadım :D işte bu yüzden gelişemedik hep benim suçum
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aspirin_00 5 ay ozzzy222
merak etme bende anlamadım... :D
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umit d 5 ay

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Tugrul_512bit 5 ay
Yapay zeka 16 GPU'ya kadar ölçeklenebiliyor.
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