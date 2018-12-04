NVIDIA, yapay zekâ sayesinde interaktif bir dünya yarattı

NVIDIA Titan RTX Gpusunu tanıttığı gün başka bir gelişmenin de basın duyurusunu yaptı. Firma, derin öğrenme modeline dayanan ve yapay zekâ tarafından oluşturulmuşbir dünyanın görüntülerini paylaştı.

Oyun ve içerik geliştiricileri için devrim sayılabilecek bu gelişme sayesinde artık geniş çaplı sanal dünyaların oluşturulması için yüksek maliyetlere ve uzun sürelere gerek kalmayacak.

NVIDIA’dan Bryan Catanzaro’ya göre sanal dünyalar yaratmak isteyen geliştiriciler için en büyük engellerden biri maliyet. Ancak, NVIDIA’nın geliştirdiği “Tensor” çekirdekleri sayesinde içerik geliştiriciler artık yapay zekâyı kullanarak, gerçek dünyayı eskisine oranla daha hızlı ve ucuz bir şekilde sanal ortama aktarabilecek. NVIDIA’ya göre bu daha önce mümkün değildi.

Firma iddialarını doğrulamak için de bir demo yayınlamış. Basit bir araba yarışı olarak sunulan görüntülerdeki dünya tamamen yapay zekâ ürünü. NVIDIA demo’nun tamamını, Kanada’nın Montreal şehrinde gerçekleştirilecek NeurIPS konferansında göstereceğini ifade ediyor.

Kısıtlamalar da yok değil