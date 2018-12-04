NVIDIA, yapay zekâ sayesinde interaktif bir dünya yarattı

Oyun ve içerik geliştiricileri için devrim sayılabilecek bu gelişme sayesinde artık geniş çaplı sanal dünyaların oluşturulması için yüksek maliyetlere ve uzun sürelere gerek kalmayacak.
NVIDIA’dan Bryan Catanzaro’ya göre sanal dünyalar yaratmak isteyen geliştiriciler için en büyük engellerden biri maliyet. Ancak, NVIDIA’nın geliştirdiği “Tensor” çekirdekleri sayesinde içerik geliştiriciler artık yapay zekâyı kullanarak, gerçek dünyayı eskisine oranla daha hızlı ve ucuz bir şekilde sanal ortama aktarabilecek. NVIDIA’ya göre bu daha önce mümkün değildi.
Firma iddialarını doğrulamak için de bir demo yayınlamış. Basit bir araba yarışı olarak sunulan görüntülerdeki dünya tamamen yapay zekâ ürünü. NVIDIA demo’nun tamamını, Kanada’nın Montreal şehrinde gerçekleştirilecek NeurIPS konferansında göstereceğini ifade ediyor.
Kısıtlamalar da yok değil
Her yeni teknolojide olduğu gibi söz konusu teknoloji de kısıtlamalardan nasibini almış. Örneğin araba dönüşleri, harita etiketleri bilgisi yetersiz olduğundan sağlıklı bir şekilde ekrana yansıtılamamış. Benzer biçimde, nesneler renk tutarlığını demo boyunca gösterememiş. Farklı başka kısıtlamalar da olsa NVIDIA mühendisleri, sorunların çözümü için şimdiden fikirler üretmeye başlamışlar.
NVIDIA söz konusu engelleri aşıp sistemi kusursuz hale getirebilirse, özellikle açık dünya temalı oyunların gelecekte nasıl bir şekilde karşımıza çıkacağını merak etmemek mümkün değil gibi gözüküyor.
Son olarak, NVIDIA tarafından yayınlanan tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
https://wccftech.com/nvidia-creates-interactive-world-ai/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle