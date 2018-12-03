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Nvidia Titan RTX duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Bir süredir bilgileri internete sızdırılan Nvidia’nın yeni canavarı Titan RTX resmiyet kazandı. Yapay zeka araştırmalarını ve bilgi sistemlerini hedefleyen ekran kartının detayları haberimizde.
5 ay
10,4b
1
21
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Turing serisinde şu anki en tepe noktası olan ve masaüstünde dünyanın en güçlüsü ünvanını alan Nvidia Titan RTX duyuruldu. Ekran kartı oyunculardan ziyade yapay zekâ araştırmalarını ve veri bilimini hedefliyor.

Nvidia Titan RTX özellikleri ve fiyatı

Nvidia Titan RTX masaüstü tarafındaki mevcut en yüksek değerlere ulaşmış durumda diyebiliriz. 12nm üretim sürecine sahip olan ekran kartı çift slotlu olarak tasarlanmış ve iki adet 8-pin güç bağlantısı barındırıyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Core X işlemciler daha erken bir dönemde gelecek"

4608 CUDA çekirdeği barındıran Titan RTX ekran kartı 1350MHz taban hızı ve 1770MHz turbo hıza sahip. 576 adet Tensor çekirdeği yapay zekâ işlemlerinde 130 TFLOPS değerini yakalayabiliyor. 72 adet RT çekirdeği ise 11 GigaRays performansa ulaşıyor.

Ekran kartı 24GB GDDR6 belleğe sahip. Bellek 384-bit veri yolu ile 672GB/s bant genişliğine ulaşabiliyor. Bellek veri oranı ise 14Gbps olarak belirlenmiş. 100GB/s Nvidia NVLink üzerinden iki Titan RTX bağlanabiliyor.

3 adet DisplayPort, 1 adet HDMI ve 1 adet USB Tip-C çıkışı olan ekran kartı VirtualLink desteği ile tek kablo üzerinden sanal gerçeklik kasklarına bağlanabiliyor. 280W ısıl tasarım gücü olan ekran kartının fiyatı 2499$ olarak belirlenmiş ve ay sonlarında satışa sunulacak.

 

https://www.nvidia.com/en-gb/titan/titan-rtx/ Yorum Yaz
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WmGMD 5 ay en beğenilen
2500 Dolares. Bu 2080ti 10 gigaray gücünde değil miydi sadece yüzde 10 artış var rt konusunda. Rtx ultra 1080p60 buda oynatmayacak herhalde.
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TITAN 5 ay
2500 dolar amerika için bile yüksek fiyat. Max 1500 dolar olmalı. Fiyatı hızlı düşecek bakın görün
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MK* 5 ay
insanlar aç, aç!!!
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canskru 5 ay
arkadaşlar 2500$=2500TL olsaydı ne deli coşardık değil mi :)
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Executor Arhentir 5 ay
Bu seri tırt
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sniper23 5 ay
7nm'yi umutla bekliyoruz...
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rezes 5 ay
Önce TR den biri satın alacak. Daha sonra 2. ele düştüğü duyurulur; Bu o zaman Titan RTX in duyurusu olur! Şu an hala rivayet!
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mamad 5 ay
Bari hbm2 olaydı.

Ayrıca gerçek titan bu değil. Ahanda budur:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

12nm 815mm2 gpu. Hbm2 32 gb bellek. Rt yok ama önemi de yok. Ölümüne tensor core basmışlar. Nvidia'nın en hayvani gpusu.
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uygunsuzadam 5 ay
Bende direk oyun odaklı düşünüp karşılaştırma yaptım ama yapay zeka için tensor çekirdeği barındırıyor o yüzden çok pahalı.
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eAkman 5 ay
Rakip yok ya oynayın bakalım.
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AirSupport 5 ay
Fiyatı gördükçe beni bi gülme tutuyor
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TheNewAtilla 5 ay
Fiyata baktıkça gözümde sivri bir kazık beliriyor
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