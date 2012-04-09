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NVIDIA'nın Tegra 4 yongada sistemine ait olduğu iddia edilen bir yol haritası yayınlandı

7 yıl
3,5b
1
22
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl çift çekirdekli Tegra 2 bu yıl da 4+1 çekirdekli Tegra 3 yongada sistemiyle mobil cihaz segmentinde önemli bir başarı yakalayan NVIDIA firmasının yeni nesil Tegra işlemcilerine ait olduğu belirtilen bir yol haritası internette yayınlandı.

Vr-zone sitesinin elde ettiği sunulara göre 4+1 çekirdekli 4 yeni Tegra 4 varyantı gelecek yıl için satışa sunulmayı bekliyor. Tegra 3 modelinin aksine Tegra 4 sisteminde NVIDIA'nın farklı segmentlere hitap edecek 4 varyant üzerinde çalıştığı görülüyor.

Varyantlardan T40, 1.8GHz hızında ve ARM Cortex-A15 mimarisini temel alacak. Gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasada göreceğimiz modelin ardından T43 yine Cortex-A15 mimarisi ve 2.0GHz hız ile üçüncü çeyrekte piyasada olacak. Amiral gemisi modellerde kullanılacak bu iki varyant asıl Tegra 4 yongada sistemini teşkil edecek.

Diğer varyant AP40 ise orta seviye segmentine hitap edecek. 1.2GHz-1.8GHz hızları arasında çalışacak işlemci Cortex-A15 mimarisini temel alıyor ve gelecek yılın üçüncü çeyreğinde piyasada olacak.

Son varyant ise SP3X. 1.2-2.0GHz saat hızı arasında çalışacak işlemcinin Cortex-A9 mimarisini temel alacağı ve 3G/4G LTE teknololojilerini de destekleyeceği görülüyor. NVIDIA hali hazırda Icera adlı yongasıyla Tegra 2 platformunda LTE ağlarına destek veriyor. Firma Tegra 3 ve sonrası için kendi bünyesinde LTE yongaları üretme planlarını daha önce açıklamıştı. Gelecek yılın üçüncü çeyreğinde görebileceğimiz SP3X işlemcisinin mimari yapısı, gelecek yılın sonlarına kadar NVIDIA'nın Cortex-A9 çekirdeğini kullanma niyetinde olduğunu gösteriyor.

Tegra 4 platformunun kullanacağı grafik işlemcisi hakkında kesin bilgiler yok. Daha önce firmanın Kepler mimarisini bu yeni yongada sistemde kullanmak istediğine dair işaretler ortaya çıkmıştı. Tegra 2 ve Tegra 3 platformunda eleştirilen grafik birimi bu kez her varyantta farklı işhattı birimine sahip ve oldukça da iddialı olabilir.

Eğer iddialar doğruysa 28nm fabrikasyon sürecine sahip olacağı bilinen Tegra 4 platformunun ilk örneklerini gelecek yılın ilk çeyreğinde görebileceğiz. Bu da önceki tahminlere uyuyor. Ancak platformun tam olarak yerleşmesi gelecek yılın sonlarına doğru olacak. Bu süre zarfında TI OMAP 5 ve Qualcomm yongalarının yanısıra 4 çekirdekli muhtemel bir Apple A6 işlemcisi de rekabete katılabilir.

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acmtncy 7 yıl en beğenilen
FaruK_26
acmtncymillet bunları görüyor çift çekirdek cortex-a9 ları beğenmiyor. yahu tek çekirdek 1ghz a8 işlemciler bile neredeyse marketteki bütün uygulamaları açıyor. şu anda xperia neo bile gta 3ü kasmıyorsa ben ne yapayım bunları.
Saçmalama ya..İllaki beğenmesimi gerekiyor... Sen o neo ile tek uygulamada rahat edersin. Üst seviye bir cihazdan multitasking i mukemmel kullanırsın...Sen kafayla gidilirse teknoloji felan gelişmez....

okuman yazman var mı senin? ben 4 çekirdeklerin çıkmasına bişey demiyorum. düzgün okusaydın anlardın. 4 çekirdekler çıktı diye millet sgs2yi bile beğenmez oldu lafım buna. yoksa sen git 23794792 çekirdekli telefon al istiyorsan. domuzlara kuş atarsın.
FaruK_26acmtncymillet bunları görüyor çift çekirdek cortex-a9 ları beğenmiyor. yahu tek çekirdek 1ghz a8 işlemciler bile neredeyse mar...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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0tyldrm0 7 yıl
Daha 4 cekirdekli telefon almadan yeni nesillerini tanitip insanlarin hevesini kacirmaktan baska birsey yapmiyorlar. Zaten bu gidisle cerez almak yerine akilli telefonlarimizin cekirdeklerini çıtlıcaz gibime gelmiyor değil...
Daha 4 cekirdekli telefon almadan yeni nesillerini tanitip insanlarin hevesini kacirmaktan baska birsey yapmiyorlar. Zaten bu gidisle cerez almak yerine akilli ...
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vidoko 7 yıl
nvidia çalışiyor, adamlar hem mobilde hem pc de hakkını verecek ürünler çıkartıyor amd napıyor uyuyor!
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MasterAss.Cagatay 7 yıl
NVIDIA KEPLER'ı dahil ederse yarışa vay haline APPLE ın :D
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KanKoKan 7 yıl
Doğubankdan Tegra 3 lü pasaport kayıtlı HTC One X aldım, harbi alet bu sefer olmuş, hızıyla , inceliğiyle, hafifliğiyle, ekran kalitesiyle çok farklı, vidyo-resim çekimleri, programların kurulması, açılması, mkv HD filmler çok hızlı, Tegra 3 yaramış HTC'ye.
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acmtncy 7 yıl
FaruK_26
acmtncy
FaruK_26
acmtncymillet bunları görüyor çift çekirdek cortex-a9 ları beğenmiyor. yahu tek çekirdek 1ghz a8 işlemciler bile neredeyse marketteki bütün uygulamaları açıyor. şu anda xperia neo bile gta 3ü kasmıyorsa ben ne yapayım bunları.
Saçmalama ya..İllaki beğenmesimi gerekiyor... Sen o neo ile tek uygulamada rahat edersin. Üst seviye bir cihazdan multitasking i mukemmel kullanırsın...Sen kafayla gidilirse teknoloji felan gelişmez....
okuman yazman var mı senin? ben 4 çekirdeklerin çıkmasına bişey demiyorum. düzgün okusaydın anlardın. 4 çekirdekler çıktı diye millet sgs2yi bile beğenmez oldu lafım buna. yoksa sen git 23794792 çekirdekli telefon al istiyorsan. domuzlara kuş atarsın.
Miletin ne yaptığından sanane!!! Senin işini görüyor mu ? Millet begenmiyor diye kullanmıyacakmısın.Yoksa gösteriş meraklısımısın.. Ayrıca illa performans artırmak için çekirdek mi arttırmak gerek(O çekirdekleri sen çitle) ....Cahil cühela konuşanlar dolmuş forumda... Yine söylüyorum senin kafa ile gidilirse TEKNOLOJİ GELİŞMEZ...

yorumunu okuyunca anladım ki cidden cahil dolmuş forum.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl acmtncy
acmtncy

FaruK_26

acmtncy
FaruK_26
acmtncymillet bunları görüyor çift çekirdek cortex-a9 ları beğenmiyor. yahu tek çekirdek 1ghz a8 işlemciler bile neredeyse marketteki bütün uygulamaları açıyor. şu anda xperia neo bile gta 3ü kasmıyorsa ben ne yapayım bunları.
Saçmalama ya..İllaki beğenmesimi gerekiyor... Sen o neo ile tek uygulamada rahat edersin. Üst seviye bir cihazdan multitasking i mukemmel kullanırsın...Sen kafayla gidilirse teknoloji felan gelişmez....
okuman yazman var mı senin? ben 4 çekirdeklerin çıkmasına bişey demiyorum. düzgün okusaydın anlardın. 4 çekirdekler çıktı diye millet sgs2yi bile beğenmez oldu lafım buna. yoksa sen git 23794792 çekirdekli telefon al istiyorsan. domuzlara kuş atarsın.
Miletin ne yaptığından sanane!!! Senin işini görüyor mu ? Millet begenmiyor diye kullanmıyacakmısın.Yoksa gösteriş meraklısımısın.. Ayrıca illa performans artırmak için çekirdek mi arttırmak gerek(O çekirdekleri sen çitle) ....Cahil cühela konuşanlar dolmuş forumda... Yine söylüyorum senin kafa ile gidilirse TEKNOLOJİ GELİŞMEZ...


yorumunu okuyunca anladım ki cidden cahil dolmuş forum.

Evet haklısın!!!!
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realwest 7 yıl
Saat hızının artması iyi olmuş inşallah ısınma sorunu olmaz .
Ama 1ghz yetmiyor arkadaşlar inanın hd ekranlarla kalite okadar arttıki artık kasma görmek istemiyoruz yani daha çok hızlanması gerekiyor.
Xperiya s inceliyorum telefon modunda tuşa basıyorum 0,2 ms gecikmeyle basıyor tuş yuh diyorum snapdragon 1.5ghz dual core işlemci yazıklar olsun :)
Gidecek yol var yani.
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E_Aydin35 7 yıl
Nvidia, yeni atılımlar ile yeni çözümlerini getirmesine sevindim açıkcası zaten bu başarıyı yakalamışken bu sektörde elbet'de gerisinin geleceği gayet normal vaad edilen hızlar gayet başarılı, farklı seviye segmentine görede çözümler avr, hayırlısı..:)
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Mobile Prof. 7 yıl
Vay anam vay.
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turbo-powwer 7 yıl
İşte bu Tegra nın performansı merak edilir :)
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Confusion 7 yıl
T43 yine Cortex-A15 mimarisi ve 2.0GHz hız ile üçüncü çeyrekte piyasada olacak


aynı pcb üzerinde bundan 2 adet bulunsa==> cebimde süper bilgisayar taşıyorum diye şekil yaparım
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acmtncy 7 yıl en beğenilen
FaruK_26
acmtncymillet bunları görüyor çift çekirdek cortex-a9 ları beğenmiyor. yahu tek çekirdek 1ghz a8 işlemciler bile neredeyse marketteki bütün uygulamaları açıyor. şu anda xperia neo bile gta 3ü kasmıyorsa ben ne yapayım bunları.
Saçmalama ya..İllaki beğenmesimi gerekiyor... Sen o neo ile tek uygulamada rahat edersin. Üst seviye bir cihazdan multitasking i mukemmel kullanırsın...Sen kafayla gidilirse teknoloji felan gelişmez....

okuman yazman var mı senin? ben 4 çekirdeklerin çıkmasına bişey demiyorum. düzgün okusaydın anlardın. 4 çekirdekler çıktı diye millet sgs2yi bile beğenmez oldu lafım buna. yoksa sen git 23794792 çekirdekli telefon al istiyorsan. domuzlara kuş atarsın.
1 Yanıt Yanıtla +14
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl acmtncy
acmtncy

FaruK_26

acmtncymillet bunları görüyor çift çekirdek cortex-a9 ları beğenmiyor. yahu tek çekirdek 1ghz a8 işlemciler bile neredeyse marketteki bütün uygulamaları açıyor. şu anda xperia neo bile gta 3ü kasmıyorsa ben ne yapayım bunları.
Saçmalama ya..İllaki beğenmesimi gerekiyor... Sen o neo ile tek uygulamada rahat edersin. Üst seviye bir cihazdan multitasking i mukemmel kullanırsın...Sen kafayla gidilirse teknoloji felan gelişmez....


okuman yazman var mı senin? ben 4 çekirdeklerin çıkmasına bişey demiyorum. düzgün okusaydın anlardın. 4 çekirdekler çıktı diye millet sgs2yi bile beğenmez oldu lafım buna. yoksa sen git 23794792 çekirdekli telefon al istiyorsan. domuzlara kuş atarsın.

Miletin ne yaptığından sanane!!! Senin işini görüyor mu ? Millet begenmiyor diye kullanmıyacakmısın.Yoksa gösteriş meraklısımısın.. Ayrıca illa performans artırmak için çekirdek mi arttırmak gerek(O çekirdekleri sen çitle) ....Cahil cühela konuşanlar dolmuş forumda... Yine söylüyorum senin kafa ile gidilirse TEKNOLOJİ GELİŞMEZ...
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myhotyro 7 yıl
"...muhtemel bir Apple A6 işlemcisi de rekabete katılabilir..."
Apple A6 işlemcisini satıyor da haberimiz mi yok.
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xLmNt13 7 yıl
çift çekirdekliye geçemedik. adamlar 2. nesil 4 çekirdeklilere başlamışlar.
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arseniCem 7 yıl xLmNt13
xlmnt13

çift çekirdekliye geçemedik. adamlar 2. nesil 4 çekirdeklilere başlamışlar.

hala symbian devam

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