NVIDIA'nın Tegra 4 yongada sistemine ait olduğu iddia edilen bir yol haritası yayınlandı

Geçen yıl çift çekirdekli Tegra 2 bu yıl da 4+1 çekirdekli Tegra 3 yongada sistemiyle mobil cihaz segmentinde önemli bir başarı yakalayan NVIDIA firmasının yeni nesil Tegra işlemcilerine ait olduğu belirtilen bir yol haritası internette yayınlandı.





Vr-zone sitesinin elde ettiği sunulara göre 4+1 çekirdekli 4 yeni Tegra 4 varyantı gelecek yıl için satışa sunulmayı bekliyor. Tegra 3 modelinin aksine Tegra 4 sisteminde NVIDIA'nın farklı segmentlere hitap edecek 4 varyant üzerinde çalıştığı görülüyor.





Varyantlardan T40, 1.8GHz hızında ve ARM Cortex-A15 mimarisini temel alacak. Gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasada göreceğimiz modelin ardından T43 yine Cortex-A15 mimarisi ve 2.0GHz hız ile üçüncü çeyrekte piyasada olacak. Amiral gemisi modellerde kullanılacak bu iki varyant asıl Tegra 4 yongada sistemini teşkil edecek.





Diğer varyant AP40 ise orta seviye segmentine hitap edecek. 1.2GHz-1.8GHz hızları arasında çalışacak işlemci Cortex-A15 mimarisini temel alıyor ve gelecek yılın üçüncü çeyreğinde piyasada olacak.





Son varyant ise SP3X. 1.2-2.0GHz saat hızı arasında çalışacak işlemcinin Cortex-A9 mimarisini temel alacağı ve 3G/4G LTE teknololojilerini de destekleyeceği görülüyor. NVIDIA hali hazırda Icera adlı yongasıyla Tegra 2 platformunda LTE ağlarına destek veriyor. Firma Tegra 3 ve sonrası için kendi bünyesinde LTE yongaları üretme planlarını daha önce açıklamıştı. Gelecek yılın üçüncü çeyreğinde görebileceğimiz SP3X işlemcisinin mimari yapısı, gelecek yılın sonlarına kadar NVIDIA'nın Cortex-A9 çekirdeğini kullanma niyetinde olduğunu gösteriyor.





Tegra 4 platformunun kullanacağı grafik işlemcisi hakkında kesin bilgiler yok. Daha önce firmanın Kepler mimarisini bu yeni yongada sistemde kullanmak istediğine dair işaretler ortaya çıkmıştı. Tegra 2 ve Tegra 3 platformunda eleştirilen grafik birimi bu kez her varyantta farklı işhattı birimine sahip ve oldukça da iddialı olabilir.





Eğer iddialar doğruysa 28nm fabrikasyon sürecine sahip olacağı bilinen Tegra 4 platformunun ilk örneklerini gelecek yılın ilk çeyreğinde görebileceğiz. Bu da önceki tahminlere uyuyor. Ancak platformun tam olarak yerleşmesi gelecek yılın sonlarına doğru olacak. Bu süre zarfında TI OMAP 5 ve Qualcomm yongalarının yanısıra 4 çekirdekli muhtemel bir Apple A6 işlemcisi de rekabete katılabilir.