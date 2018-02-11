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Nabız ölçer sensörler gizli şekeri tespit edebiliyor

Sürekli bileğimizde taşıdığımız nabız ölçer sensörlü giyilebilir cihazların gizli şekeri de tespit edebileceğini biliyor muydunuz? Yapay zekâ ile bu artık mümkün.
1 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yakın dönemde akıllı telefonlar ile birlikte hayatımıza giren nabız ölçer sensörler, bugün giyilebilir cihazlar ile önem taşıyan bir unsur haline geldi. Araştırmalar nabız ölçerlerin daha farklı konularda da kullanılabileceğini gösteriyor.

İnsanlığa faydası artıyor

Cardiogram adındaki uygulama geliştiricisi kuruluş tarafından kullanıcılarını temel alarak yapılan bir araştırma, giyilebilir cihazlardaki nabız ölçer sensörlerin şeker hastalığının erken işaretlerini tespit edebilmek için kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

Ayrıca Bkz. "Apple artık en büyük saat üreticisi"

Araştırma uygulama tabanlı yapılmış ve Apple Watch, Huawei Watch, Fitbit, Garmin gibi pek çok giyilebilir cihaz araştırmada yer almış. Yaklaşık 14 bin kullanıcıdan 200 milyon sensör ölçümü toplanmış.

Elbette bu verilerden gerçekçi bilgiler elde etmek oldukça zor. Cardiogram bu nedenle DeepHeart adındaki makine öğrenme dilinden yararlanmış. Yapay zekâ, sensör ölçümlerini sürekli olarak analiz ederek diğer fitness verilerinin arasından şeker hastalığının erken belirtilerini yüzde 85 oranında tahmin edebilmiş.

Gizli şeker denilen rahatsızlığın şeker hastalığına gitmemesi için erken teşhis edilmesi çok önemli. Bu bakımdan Cardiogram’ın araştırması önem taşıyor. Geliştirici yakın zamanda DeepHeart mekanizmasını uygulama içerisine entegre etmeyi planlıyor. Böylece gizli şeker yanında ciddi rahatsızlıkların da tespit edilerek kullanıcının uyarılabileceği belirtiliyor.

 

https://www.macrumors.com/2018/02/07/apple-watch-heart-rate-sensor-diabetes-detection/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Sübhanallah bugün de Apple övme haberimizi okuduk...
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zolzauza 1 yıl
Teknolojinin insan hayatina dokunuşlari olumlu anlamda artmali.
(Annem şeker hastası)
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1ses1 1 yıl
Şuanki teknoloji ile sadece işlemcinin ufalıp daha az enerji harcaması ile ZORLAMA bir iş bu.
Pil tamamen farklı bir teknolojiye bürünmeden bu akıllı saatlerin ömrü çok kısa. Çok özellik Nerdeyse hergün şarj yada az özellik 1 hafta yada 3 hafta şarj.
Merakla pil teknolojisin farklı bir boyuta atlamasını beklemek zorundayız. Bir taraf eksik kalınca diğer taraf aşırı gelişiyor. (işlemci gibi)
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Morphinz 1 yıl
Anasayfada bulunan saat resmi hangi saate ait acaba?
Baya hoşuma gitti, güzelmiş.
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matraxzalim 1 yıl Morphinz
Samsung gear s3
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Sübhanallah bugün de Apple övme haberimizi okuduk...
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maximus8282 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Sübhanallah bugün de Apple övme haberimizi okuduk...

"Araştırma uygulama tabanlı yapılmış ve Apple Watch, Huawei Watch, Fitbit, Garmin gibi pek çok giyilebilir cihaz araştırmada yer almış. Yaklaşık 14 bin kullanıcıdan 200 milyon sensör ölçümü toplanmış."
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crazywinner3 1 yıl
Gizlimiz saklımız kalmadı...
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hanımneder 1 yıl crazywinner3
crazywinner3
Gizlimiz saklımız kalmadı...

Artık böyle
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uygulama haber, Apple Watch ve
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