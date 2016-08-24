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Narcos'un 2.sezonundan yeni fragman ve poster

Geçtiğimiz yılın en başarılı dizileri arasında yer alan Narcos, 2 Eylül'de yeni sezonu ile geri dönecek. 2.sezon için bekleyiş sürerken diziden yeni bir fragman ve poster yayınlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,5b
1
20
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Netflix, son yıllarda birçok popüler dizi çekti ve yayınladı. Netflix kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılanan bu orijinal dizilerden biri de Narcos'tu. Bugüne kadar yaşamış en azılı suçlularından biri olan Pablo Escobar'ın yükselişini ve onu yakalamak isteyen DEA ajanlarının mücadelesini anlatan dizinin ilk sezonu geçtiğimiz yıl yayınlandı ve hem eleştirmenler, hem de izleyiciler tarafından beğeni ile karşılandı.
Geçtiğimiz yılın en başarılı dizileri arasında yer alan Narcos, bu yıl 2.sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm bölümleri 2 Eylül'de yayınlanacak olan yeni sezon için bekleyiş sürerken, dizinin 2.sezonundan yeni bir fragman ve ilk poster yayınlandı.
Netflix tarafından yayınlanan bu yeni fragman, 2.sezonda Escobar için çemberin daha da daralacağını gösteriyor. Nitekim dizinin yaratıcıları geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak, dizinin Escobar'ın hikayesi tamamlandıktan sonra da devam edebileceğini açıklamıştı.
 

http://deadline.com/2016/08/narcos-new-season-2-trailer-key-art-unveiled-netxli-1201807432/ Yorum Yaz
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Deli Komutan 3 yıl en beğenilen tahir40
tahir40

Breaking bad tuttu ya, hemen yeni uyuşturucu dizisi çekelim...

pablo escobar gibi birisinin hayatının anlatıldığı diziye sadece uyuşturucu dizisi demek biraz garip. bir nevi belgesel tadında geçiyor dizi. o dönem neler olmuş, hükümetler ne yapmış, nasıl önlemler almış, abd bu işe ne demiş. bugüne kadar çok italyan mafyası konulu diziler filmler izledik biraz da güney amerika kartelleriyle ilgili diziler filmler görelim
tahir40Breaking bad tuttu ya, hemen yeni uyuşturucu dizisi çekelim...pablo escobar gibi birisinin hayatının anlatıldığı...
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DH Misafiri 1 yıl
'' Narcos dizisinin konusuna baktığımızda yukarıda da bahsettiğimiz gibi ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın hayatını anlatıyor. 1970 yıllarında Kolombiya’da geçiyor dizi. Aynı yıllarda Medellin Karteli’nin önderi olan Pablo Escobar, bu kartel ile birçok girişimde bulunmuştur. Dünya kokain ithalatının büyük bir bölümünü yöneten Pablo Escobar, bu işi o kadar iyi yapıyordu ki 1990’lı yıllara baktığımızda Dünyanın en zengin 7. insanı konumundaydı. Kazandığı parayla evsizlere ev yardımı gibi birçok iyi şey yapmasına karşın birçok kişinin ölümüne de sebebiyet vermesi nedeniyle günümüzde sıkça tartışılan bir isimdir kendisi.
Pablo Escobar Amerika, Porto, Meksika gibi türlü türlü ülkelere her çeşit yolla uyuşturucu sokabiliyordu. 1990’lı yıllarda neredeyse Dünyadaki uyuşturucu işinin tamamı ona aitti, %80’lik bir kısmı onun yönetimi altındaydı.
Pablo Escobar artık öyle büyük bir güç haline geldi ki ülkesi Kolombiya’da devlet başkanı olmak için çalışmalara başladı. Milletvekili olarak bu işe giren Pablo Escobar’ın devlet başkanı hayali birçok kişinin ölümüne sebep olması nedeniyle reddedilince adeta hayalleri suya düşen Pablo, devlete savaş açtı ve silahlı çatışmalar ile binlerce kişinin ölümüne sebep oldu, hatta devlet başkanının uçağını düşürmeyi bile denedi, ama başaramadı.
Pablo Escobar 2 Aralık 1993 yılında hayata gözlerini yumdu ve dolu dolu hayatı da bitmiş oldu.
İşte Narcos konusu kısacası bundan ibaret, gerçek olaylar ve gerçek isimler ile bizlere Pablo Escobar’ın hayatını aktarıyor. Gerçekten çekimleri olsun, seslendirmeleri olsun çok güzel bir dizi diyebilirim Narcos dizisi için.
bidizikonusu.com/...
''
Konusu bu denli geniş ve kötü de olsa büyük bir adamın hayatını anlatan diziye uyuşturucu dizisi demek bence de biraz abes kaçmış.
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Antares 3 yıl
İlk sezon çok hızlıydı. Kaç yılı 1 sezona sığdırdılar. Büyük ihtimal de 2. Sezon final olacak. Daha uzun sürebilirdi.
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crashris 3 yıl Antares
Antares

İlk sezon çok hızlıydı. Kaç yılı 1 sezona sığdırdılar. Büyük ihtimal de 2. Sezon final olacak. Daha uzun sürebilirdi.

sürekli kartellerin ve uyuşturucu kaçakçıların büyümelerini falan sürekli aynı gösterdiklerinden hızlı geçip direk sadede yani işlerin karıştığı mevzuya girmiş gibiler
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KaleyDeskop 3 yıl
kova vurmaktan çiğerim çürüdü - paplo escobar
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Sánchez 3 yıl
Az kaldı az, patlasın bombalar
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Turin Turambar. 3 yıl
Şu sarışın olsun başka bit şey istemem
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nefendim 3 yıl Turin Turambar.
Kral.
Şu sarışın olsun başka bit şey istemem

Hangi?
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DenzeL_28 3 yıl
Escobar Reis


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TIME 3 yıl
bu konudan 6 sezonluk dizi çıkardı ,ama çok hızlı harcadılar.
3.sezon gelmez bu gidişle.
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strathmorea 3 yıl
Abicim iyice kaydınız siz. İçerik üretiminde zorlanıyorsunuz tamam ama bu kadar abartmayın. Bu haberlerin sitenin olması gereken içeriğiyle alakası yok. Fragman, dizi haberleri sitesi değil burası. Yani takipcilerinin tepkisine bu kadar kayıtsız bir site olamaz. Sadece bu yüzden takipçi kaybediyorsunuz ve bunu bildiğiniz halde devam ediyorsunuz.
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kule_genclik 3 yıl
Bu dizi ilk sezonu baya güzeldi pabloyu oynayan eleman süper
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tahir40 3 yıl
Breaking bad tuttu ya, hemen yeni uyuşturucu dizisi çekelim...
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Deli Komutan 3 yıl tahir40
tahir40

Breaking bad tuttu ya, hemen yeni uyuşturucu dizisi çekelim...

pablo escobar gibi birisinin hayatının anlatıldığı diziye sadece uyuşturucu dizisi demek biraz garip. bir nevi belgesel tadında geçiyor dizi. o dönem neler olmuş, hükümetler ne yapmış, nasıl önlemler almış, abd bu işe ne demiş. bugüne kadar çok italyan mafyası konulu diziler filmler izledik biraz da güney amerika kartelleriyle ilgili diziler filmler görelim
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