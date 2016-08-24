Narcos'un 2.sezonundan yeni fragman ve poster

Orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Netflix, son yıllarda birçok popüler dizi çekti ve yayınladı. Netflix kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılanan bu orijinal dizilerden biri de Narcos'tu. Bugüne kadar yaşamış en azılı suçlularından biri olan Pablo Escobar'ın yükselişini ve onu yakalamak isteyen DEA ajanlarının mücadelesini anlatan dizinin ilk sezonu geçtiğimiz yıl yayınlandı ve hem eleştirmenler, hem de izleyiciler tarafından beğeni ile karşılandı.

Geçtiğimiz yılın en başarılı dizileri arasında yer alan Narcos, bu yıl 2.sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm bölümleri 2 Eylül'de yayınlanacak olan yeni sezon için bekleyiş sürerken, dizinin 2.sezonundan yeni bir fragman ve ilk poster yayınlandı.

Netflix tarafından yayınlanan bu yeni fragman, 2.sezonda Escobar için çemberin daha da daralacağını gösteriyor. Nitekim dizinin yaratıcıları geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak, dizinin Escobar'ın hikayesi tamamlandıktan sonra da devam edebileceğini açıklamıştı.

http://deadline.com/2016/08/narcos-new-season-2-trailer-key-art-unveiled-netxli-1201807432/