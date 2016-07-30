Netflix, Marvel dizilerine yenilerini eklemeyi planlıyor

Netflix'in içerikten sorumlu yöneticisi Ted Sarandos, geçtiğimiz günlerde düzenlenen TCA'ya katıldı ve etkinlik kapsamında son derece önemli açıklamalarda bulundu. Son yıllardaki hızlı yükselişlerinde büyük rol oynayan orijinal içerik alanına kayda değer yatırımlar yapmaya devam edeceklerini açıklayan Sarandos, hem halihazırda yayınlanmış olan hem de hazırlık aşamasındaki orijinal dizileri hakkında önemli detaylar paylaştı.

İlk olarak orijinal dizilerinin izlenme oranlarına değinen Sarandos, bugüne kadar çeşitli kuruluşlar tarafından yayınlanan tahmini rayting rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirtti ve kendileri için artan abone sayısının raytinglerden daha önemli olduğuna dikkat çekti. Öte yandan dizilerinin popülerliği hakkında da konuşan Netflix yöneticisi, özellikle Orange is the New Black, Daredevil ve Jessica Jones'un tüm dünyada ilgiyle karşılandığını ifade etti.

Daha önce, 2016 yılında orijinal içeriğe 6 milyar dolar harcayacaklarını açıklayan Sarandos, TCA'da bu rakama ulaşacaklarını doğruladı ve bu rakamın 2017 yılında daha da artacağını açıkladı. Netflix'in kullanıcı sayısındaki artışın beklentilerin altında kaldığı göz önüne alındığında, şirketin orijinal içerik alanına yaptığı yatırımları azaltabileceği konuşuluyordu, ancak Sarandos'un açıklaması ile birlikte bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Marvel dizilerine yenileri eklenebilir

Sarandos ayrıca Marvel dizileri ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Çizgi roman devi Marvel ile birkaç yıl önce önemli bir anlaşma imzalayan Netflix, bu anlaşma kapsamında Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist ve The Defenders'ı diziye uyarlayacaktı. Bu dizilerin sonuncusu olan The Defenders'ın önümüzdeki yıl yayınlanması ile birlikte orijinal anlaşmadaki tüm diziler yayınlanmış olacak, ancak Sarandos'un açıklamaları daha fazla Marvel dizisinin bizleri beklediğini gösteriyor.

Dizilerin devam sezonları için onay almaları ve Punisher gibi yan dizilerin ortaya çıkması ile birlikte Marvel evreninin genişlediğini belirten Sarandos, bundan sonra her yıl iki Marvel dizisi yayınlamakla yetinmeyebileceklerini söyledi. Orijinal anlaşma kapsamında olmayan Marvel serilerini de diziye dönüştürebileceklerinin sinyallerini veren Sarandos, ABC kanalında yayınlanan Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D ile ortak işler çıkarmaya da açık olduklarını ifade etti.

http://deadline.com/2016/07/netflix-ted-sarandos-ratings-programming-spending-stranger-things-renewal-1201793706/