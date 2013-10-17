Narrato Journal artık ücretsiz olarak sunulacak





iOS üzerinde kullanıcıların kendilerine ait gelişmeleri ve güncellemeleri kaydedebilecekleri günlük tarzındaki uygulama Narrato Journal, bugüne kadar 1.79TL fiyat etiketi ile satılmaktaydı.





iOS 7 güncellemesi sonrasında kendisini güncelleyen, daha yeni ve daha kullanışlı bir arayüze kavuşan Narrato Journal, fiyatını da ücretsiz yaptığını duyurdu.





Narrato Journal, sadece kullanıcıların yaşam etkinliklerini kaydetmekle kalmıyor, sosyal ağlarda yapılan paylaşımları da günlüğe alabilme imkanı sunuyor. Kullanıcılar günlüklerine lokasyon etiketi ve çeşitli yüz ifadeleri de ekleyebiliyor. Günlükler zamana göre sıralanıyor.





Narrato Journal, bulut altyapısı sayesinde ayarlarınızı ve günlüklerini cihazlar arasında senkronize edebilmenizi de sağlıyor. Ücretsiz uygulama sadece 60MB kullanım alanı sağlarken, aylık veya yıllık 1.79TL'den başlayan abonelik ücretleriyle kotayı artırabiliyorsunuz.











