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Nasıl yapılır? iPhone'larda LED flaşı bildirim ışığı olarak kullanma

Bir çağrı veya mesaj geldiğinde bazı iPhone modellerinin LED flaşının yanıp söndüğüne şahit olmuşsunuzdur. Bunu nasıl yapıldığını yazımızda bulabilirsiniz.
3 yıl
4b
1
10
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nasıl yapılır? iPhone'larda LED flaşı bildirim ışığı olarak kullanma


Android akıllı telefonlarda sıkça kullanılan ve tüketicilerin de tercihleri arasında yer alan bildirim ışığına iPhone modellerinde yer verilmiyor. Peki cevapsız çağrı veya mesajlardan nasıl haberdar olacağız? Apple bunun için LED flaşınızı kullanıyor. 

Genelde Apple'ın bazı engelleri olan kullanıcılar için ayırdığı Erişilebilirlik bölümünde faydalı çözümler de bulmak mümkün. Apple'ın bildirim ışığı olarak LED flaş kullanması aslında işitme engellilere yönelik hazırlanmış bir çözüm. Telefonundan uzak olan ve titreşimi de algılayamayan engelli kullanıcılar LED flaşın tepki vermesi ile gelen çağrı ve mesajlardan haberdar olabiliyor. 

Kullanıcılar Ayarlar menüsündeki Erişilebilirlik sekmesinde Duyma kısmına girdikleri zaman Uyarılar için LED Flaş tercihini aktif hale getirdiklerinde ilgili çözümü kullanıma açmış oluyorlar. Bunun için ekstra bir uygulama yüklemeye de gerek kalmıyor.  

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rorschach_ 3 yıl en beğenilen
teknoloji dünyasındaki en itici olay şu flaş bildirimi.
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Fenomenon 3 yıl
3500 lira para ver bildirim ledi dahi olmasın, şaka gibi bişey. Acaba bildirim ledi koymamanın gerekçesi ne çok merak ediyorum.
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deoksiriboz1000 3 yıl
Şu bildirim ledi bazıları için ne kadar da önemli bi şey ya. Telefonun ekranını açmak bu kadar mı zor geliyor insanlara. S6 telefonumda bu bildirim ledi bazen tahatsız edici dahi olabiliyordu benim için.
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akmac 3 yıl deoksiriboz1000
deoksiriboz1000
Şu bildirim ledi bazıları için ne kadar da önemli bi şey ya. Telefonun ekranını açmak bu kadar mı zor geliyor insanlara. S6 telefonumda bu bildirim ledi bazen tahatsız edici dahi olabiliyordu benim için.

Bence çok basit güzel bir özellik. Macbooklarda şarj adaptörünün renk değiştirebilmesi gibi.

Home tuşunun etrafındaki halkada böyle birşey olsaydı hiç fena olmazdı. Her yeni kasada telefonu inceltme modası yüzünden bu beklenti biraz daha imkansızlaşıyor.
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UnInvited_Guest 3 yıl
Yahu şu LED flaş bildirimini duyma engellileri için yaptıklarını ne zaman anlayacaksınız.

Adam led bildiriminin alternatifi sanıyor iyi güldüm.
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Fenomenon 3 yıl
3500 lira para ver bildirim ledi dahi olmasın, şaka gibi bişey. Acaba bildirim ledi koymamanın gerekçesi ne çok merak ediyorum.
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Angelica 3 yıl Fenomenon
Fenomenon
3500 lira para ver bildirim ledi dahi olmasın, şaka gibi bişey. Acaba bildirim ledi koymamanın gerekçesi ne çok merak ediyorum.

Farkli olmak.
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chtsydn 3 yıl Fenomenon
Muhtemelen patent ile alakalı bir şeydir.
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rorschach_ 3 yıl en beğenilen
teknoloji dünyasındaki en itici olay şu flaş bildirimi.
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