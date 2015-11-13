Nasıl yapılır? iPhone'larda LED flaşı bildirim ışığı olarak kullanma





Android akıllı telefonlarda sıkça kullanılan ve tüketicilerin de tercihleri arasında yer alan bildirim ışığına iPhone modellerinde yer verilmiyor. Peki cevapsız çağrı veya mesajlardan nasıl haberdar olacağız? Apple bunun için LED flaşınızı kullanıyor.





Genelde Apple'ın bazı engelleri olan kullanıcılar için ayırdığı Erişilebilirlik bölümünde faydalı çözümler de bulmak mümkün. Apple'ın bildirim ışığı olarak LED flaş kullanması aslında işitme engellilere yönelik hazırlanmış bir çözüm. Telefonundan uzak olan ve titreşimi de algılayamayan engelli kullanıcılar LED flaşın tepki vermesi ile gelen çağrı ve mesajlardan haberdar olabiliyor.





Kullanıcılar Ayarlar menüsündeki Erişilebilirlik sekmesinde Duyma kısmına girdikleri zaman Uyarılar için LED Flaş tercihini aktif hale getirdiklerinde ilgili çözümü kullanıma açmış oluyorlar. Bunun için ekstra bir uygulama yüklemeye de gerek kalmıyor.