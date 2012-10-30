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Need for Speed: Most Wanted, mobil cihazlarda

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,2b
1
216
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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EA ve Firemonkeys işbirliğiyle mobil platformlar için de geliştirilen efsane yarış oyunu Need for Speed: Most Wanted, Appstore'da yerini alarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.

Mobil oyuncuları sokak yarışlarının hızlı ve tehlikeli dünyasına götüren yapım kaliteli grafikleri, tatmin edici içeriği ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Yarışa başladığınız anda farkını hissettiren yapım; 35 farklı araç modellemesi, başarılı pist betimlemeleri, peşinize takılan polisleri ve trafik unsurlarıyla Most Wanted atmosferini mobil oyuncular ile buluşturuyor. Oyunda araç betimlemeleri ve yollar başarılı bir şekilde tasarlanmışken, trafik akarken karşımıza çıkan araçların detayları pek de iç açıcı değil. Ancak, ana yarış unsurları göz önüne alındığında söz konusu eksiklikler göz ardı edilebilir düzeyde.

Yapımın en çok merak edilen yanlarından biri olan ara sahne efektlerine ve araç hasarlarına baktığımızda; ara sahnelerin başarılı olduğu ancak, yapımın araç hasar konusunda bazı eksiklikleri olduğu da gözden kaçmıyor. Basit bir kontrol yapısına sahip olan yapım, ivme ölçer ve jiroskop araçlarının yanı sıra, dokunmatik ekranında kullanıldığı bir kontrol seçeneği sunmuş durumda. Yapımın en başarılı yönlerinden birinin müzikler ve ses efektler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Öyle ki, müzikler ve yarış içindeki ses efektleri oldukça kaliteli ve yerinde kullanılmış durumda.
Sadece yapay zekaya karşı yarışarak en çok aranan olmaya çalıştığımız yapımda, Orijin hesabınızı kullanarak kendi Most Wanted profilinizi oluşturabilmeniz mümkün. Ayrıca, bu yarışlardan elde ettiğiniz başarılar ile tüm dünyadaki sokak yarışçıları ile puanlama konusunda rekabet ederek ve en çok aranan olmak için mücadele edebilirsiniz.

Sokak yarışlarının en çok arananı olmak ve aksiyon dolu yarışlarda yer almak istiyorsanız, Need for Speed: Most Wanted'a 12.99TL'lik fiyat etiketiyle Appstore üzerinden veya 7.10$'lık fiyat etiketi ile Google Play üzerinden ulaşabilirsiniz.
İçerik güncellendi. 

https://itunes.apple.com/nz/app/need-for-speed-most-wanted/id540925500?mt=8&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
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venom.X 7 yıl en beğenilen theoki
theoki
Symbian'a bekliyoruz.

Sen bekle diğerleri gelin
1 Yanıt Yanıtla +43
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jasonn123 7 yıl demo11
demo11
Avucunuzu Şimdiden yalayın çünkü Windows 8 nimetlerinden oyun miss gibi call of duty mw3 miss gibi oyunlar vs ios ve android kullanıcıları siz yararlanamazsınız size belediye baksın hahaha hehe hihihihi

Gorende sanirki windowsu babasi yapmis
demo11Avucunuzu Şimdiden yalayın çünkü Windows 8 nimetlerinden oyun miss gibi call of duty mw3 miss gibi oyunlar vs ios ve android kullanıcıla...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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Guest-183E69799 3 yıl multiTYRT
multiTYRT

theoki

Symbian'a bekliyoruz.

sen beklerken symbian yok olmuş olur


Adam geleceği görmüş.
multiTYRTtheokiSymbian'a bekliyoruz.sen beklerken symbian yok olmuş olur
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2 Yanıt Yanıtla +15
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*GameOver* 3 yıl
Bu orijinal Most Wanted değil sonradan çıkan çakması
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Captain_Ivy 5 yıl
Bilgisayar oyunundaki gibi aynı şkilde çıkarsalar ya? Gta vice city gibi mesela
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master user 5 yıl
Açıkçası ben bu oyunu hiç beğenmedim .Beklentim mi fazlaydı ya da oyun resimleri mi abartı bilemedim. Grafikleri çok yetersiz ve oynanisi beğenmedim.Ama tabi beğenenler vardir belki de beklentim fazlaydi.

Not:Telefonum S4
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multiTYRT 5 yıl
Orijin hesabı nedir gözünüzü seveyim
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Mert126 5 yıl
Beyler benim cihazda calışırmı samsung galaxy sm-t320 isterseniz ozelliklerini yazayım b arada tablet bu yukledim durdurldu diyor google playde cihaziniz bu surumlle uyumlu degil diyor ???¿¿¿
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Chromosty 5 yıl
Konuyu yeni sanıp orcinal mw geldi sandım bir an
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ALTINBAŞAK 6 yıl
Multiplayer gelicek mi bu oyuna
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theJuDGe_41 6 yıl
Su oyuna daha farklı haritalar gelmeli. Sürekli Aynı yolda oynuyoruz sanki.

Multiplayer da gelmedi hala herhalde?
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unixslax 6 yıl
Bedava olsun indiririm
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lazloo 6 yıl
Arkadaş R8 alacaktım ne güzel gittim Lamborghini birde Ford GT aldım.Arabalar gitmiyor.
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crazytown_ 6 yıl
Note 2 ye malum yollarla yukledim araba surerken tekerlek hep saga donuk vaziyette kalio ama kontrlden direksiyon simidini ekrana tasirsam bi problem yok varmidir bunun caresi acaba
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KKochaKK 7 yıl
PC'de olsa oynanmaz, telefonda olunca bir kıymete biniyor, anlamıyorum. Max Payne gibi bu da.
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Rocky Balboa® 7 yıl KKochaKK
KKochaKK

PC'de olsa oynanmaz, telefonda olunca bir kıymete biniyor, anlamıyorum. Max Payne gibi bu da.

Telefonda oynamanın keyfi bir başka oluyor
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No Way Out 6 yıl KKochaKK
KKochaKK

PC'de olsa oynanmaz, telefonda olunca bir kıymete biniyor, anlamıyorum. Max Payne gibi bu da.

PC'mizi bizde cebimizde taşıyoruz zaten...
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