Need for Speed: Most Wanted, mobil cihazlarda

EA ve Firemonkeys işbirliğiyle mobil platformlar için de geliştirilen efsane yarış oyunu Need for Speed: Most Wanted, Appstore'da yerini alarak mobil oyuncuların beğenisine sunuldu.





Mobil oyuncuları sokak yarışlarının hızlı ve tehlikeli dünyasına götüren yapım kaliteli grafikleri, tatmin edici içeriği ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Yarışa başladığınız anda farkını hissettiren yapım; 35 farklı araç modellemesi, başarılı pist betimlemeleri, peşinize takılan polisleri ve trafik unsurlarıyla Most Wanted atmosferini mobil oyuncular ile buluşturuyor. Oyunda araç betimlemeleri ve yollar başarılı bir şekilde tasarlanmışken, trafik akarken karşımıza çıkan araçların detayları pek de iç açıcı değil. Ancak, ana yarış unsurları göz önüne alındığında söz konusu eksiklikler göz ardı edilebilir düzeyde.





Yapımın en çok merak edilen yanlarından biri olan ara sahne efektlerine ve araç hasarlarına baktığımızda; ara sahnelerin başarılı olduğu ancak, yapımın araç hasar konusunda bazı eksiklikleri olduğu da gözden kaçmıyor. Basit bir kontrol yapısına sahip olan yapım, ivme ölçer ve jiroskop araçlarının yanı sıra, dokunmatik ekranında kullanıldığı bir kontrol seçeneği sunmuş durumda. Yapımın en başarılı yönlerinden birinin müzikler ve ses efektler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Öyle ki, müzikler ve yarış içindeki ses efektleri oldukça kaliteli ve yerinde kullanılmış durumda.

Sadece yapay zekaya karşı yarışarak en çok aranan olmaya çalıştığımız yapımda, Orijin hesabınızı kullanarak kendi Most Wanted profilinizi oluşturabilmeniz mümkün. Ayrıca, bu yarışlardan elde ettiğiniz başarılar ile tüm dünyadaki sokak yarışçıları ile puanlama konusunda rekabet ederek ve en çok aranan olmak için mücadele edebilirsiniz.





Sokak yarışlarının en çok arananı olmak ve aksiyon dolu yarışlarda yer almak istiyorsanız, Need for Speed: Most Wanted'a 12.99TL'lik fiyat etiketiyle Appstore üzerinden veya 7.10$'lık fiyat etiketi ile Google Play üzerinden ulaşabilirsiniz.

İçerik güncellendi.

