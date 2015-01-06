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Need for Speed No Limits için yeni bir tanıtım videosu daha yayımlandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,6b
1
58
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Need for Speed No Limits için yeni bir tanıtım videosu daha yayımlandı
Geçtiğimiz yılın kasım ayında gün yüzüne çıkan "Need for Speed No Limits" adlı yeni Need for Speed oyunu için yeni bir tanıtım videosu yayımlandı.

Yarım dakikalık bu kısa videoda yarış anı ve özelleştirme ekranı sergileniyor. Sokak yarışları ve suçlu-polis kovalamacasının yaşanacağı oyun kaliteli grafikleriyle mobil oyuncuları fazlasıyla tatmin edecek gibi görünüyor. Oyundaki araç özelleştirmelerinin ne denli doyurucu olacağı ise, halen büyük bir merak konusu.

Firemonkeys tarafından Android ve iOS için geliştirilen oyunun çıkış tarihi netlik kazanmış olmasa da yıl içerisinde yayımlanacağı söyleniyor. Ücretsiz olarak sunulacağı belirtilen Need for Speed No Limits hakkındaki gelişmeleri sizler için takip etmeye devam edeceğiz. 


 

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BigMuffin 1 yıl
arkadaslar oyunu hala oynayanınız var mı?
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28ky28 4 yıl
Androide ne zaman cikar acaba ?.
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Manchester United 4 yıl
Ah ah. Şu nfs underground dan sonra hiç bir nfs tat vermedi.
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flowerhorn 4 yıl
Artik oyunlarda undergroud 2 deki agirlik yok
Bu da zevk vermiyor
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Captain_Ivy 4 yıl
bu oyunu pc için sanmıştım la
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senjido 4 yıl
Asphalt in aynisi. Lastik top gibi kenara carptimi seken arabalar ve viraji 250 ile donduren sacma sapan kontrol mekanikleri hic tat vermiyor. [>:] free to play olmasi da cabasi
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Robin- 4 yıl
Zenfone 6 hangi ayarda acar?
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chatlck 4 yıl Robin-
gecmisgecmistir

Zenfone 6 hangi ayarda acar?

en yüksekde açar
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KoTuTuRK 4 yıl
Bu oyunun pc versiyonu çıktımı veya çıkarmı ??
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BADA55 4 yıl
Kısa zamanda çıksa iyi olur. Telefona düzgün oyun bulamıyorum son zamanlarda...
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Arda1043 4 yıl
İphone 6 da kasmadan oynuyorum sıkıntı yok
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28ky28 4 yıl Arda1043
Arda1043
İphone 6 da kasmadan oynuyorum sıkıntı yok


Hocam oyun kac gb yada mb ?
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