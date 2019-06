Need for Speed No Limits için yeni bir tanıtım videosu daha yayımlandı

Geçtiğimiz yılın kasım ayında gün yüzüne çıkan "Need for Speed No Limits" adlı yeni Need for Speed oyunu için yeni bir tanıtım videosu yayımlandı.





Yarım dakikalık bu kısa videoda yarış anı ve özelleştirme ekranı sergileniyor. Sokak yarışları ve suçlu-polis kovalamacasının yaşanacağı oyun kaliteli grafikleriyle mobil oyuncuları fazlasıyla tatmin edecek gibi görünüyor. Oyundaki araç özelleştirmelerinin ne denli doyurucu olacağı ise, halen büyük bir merak konusu.





Firemonkeys tarafından Android ve iOS için geliştirilen oyunun çıkış tarihi netlik kazanmış olmasa da yıl içerisinde yayımlanacağı söyleniyor. Ücretsiz olarak sunulacağı belirtilen Need for Speed No Limits hakkındaki gelişmeleri sizler için takip etmeye devam edeceğiz.