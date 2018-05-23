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Netflix, Barack ve Michelle Obama çifti ile yapım anlaşması imzaladı

Kendisi için orijinal dizi, film ve belgeseller hazırlayacak dikkat çekici isimlerle anlaşmaya devam eden Netflix, son olarak da Barack ve Michelle Obama çifti ile yapım anlaşması imzaladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal içerik sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, orijinal dizi ve filmlerine yenilerini katmak için dikkat çekici isimlerle uzun yıllar sürecek ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Daha önce Ryan Murphy (American Horror Story, American Crime Story) ve Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Scandal) gibi başarılı dizi yazarları ile dev yapım anlaşmaları imzalayan Netflix, şimdi de Obama çifti ile benzer bir anlaşmaya imza attı.
Netflix, resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı açıklamayla, Barack ve Michelle Obama çiftiyle uzun yıllar sürecek bir yapım anlaşmasına imza attıklarını duyurdu. Eski ABD Başkanı ve First Lady'si, Netflix için orijinal dizi, film ve belgeseller hazırlayacak ve yapımcılığını üstlenecek.
Beyaz Saray'daki görevleri tamamlandıktan sonra sosyal medya oldukça aktif olan ve güncel konularda görüşlerini paylaşmaktan çekinmeyen Obama çifti, bu anlaşma sayesinde Netflix'in sayıları 118 milyona ulaşan kullanıcı kitlesine erişim sağlayacak.
The New York Times'ın haberine göre Barack ve Michelle Obama'nın Netflix'e hazırlayacağı projeler Trump yönetimini veya ABD'deki tutucu kesimi hedef alan içerikler olmayacak. İkilinin bunun yerine izleyicilere ilham verecek içeriklere öncelik vermesi bekleniyor.

http://deadline.com/2018/05/barack-michelle-obama-ink-production-deal-with-netflix-1202395265/ Yorum Yaz
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