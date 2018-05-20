Netflix, 2018'de orijinal içerik sayısını 1000'e çıkarmayı planlıyor

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Büyük başarı yakaladığı orijinal içerik alanına her geçen gün daha fazla yatırım yapan Netflix, orijinal dizi ve filmlerinin sayısını hızla arttırıyor. Şubat ayında 2018 planlarını açıklayan Netflix, bu yıl sonuna kadar orijinal içerik sayısını 700'e çıkarmayı amaçladığını duyurmuştu. Sinema dünyası Netflix'in bu iddialı hedefe ulaşıp ulaşamayacağını görmek için beklerken, şirket çıtayı biraz daha yükseltti.
Geçtiğimiz günlerde yatırımcılara seslendiği bir konferansta konuşan Netflix CEO'su Ted Sarandos, bu yıl sonuna kadar orijinal içerik sayısını 1000'e çıkarmayı planladıklarını söyledi. Halihazırda oldukça zengin bir içerik seçkisine sahip olan Netflix, yıl sonuna kadar 470 yeni orijinal içerik yayınlayacak. Bu içeriklerin arasında Netflix orijinal yapımı olan filmler, diziler ve reality show gibi diğer yapımlar yer alıyor.
Son yıllardaki müthiş yükselişinin ardından bir dijital platform olmanın ötesine geçip Disney, Fox ve Warner Bros gibi Hollywood devlerine rakip olan Netflix, gelecek planlarını orijinal içerikler üzerine kuruyor. Zira, başta kendi dijital platformunu kuran Disney olmak üzere birçok dev stüdyo, ciddi bir rakip olarak görmeye başladıkları Netflix'ten lisanslı içeriklerini çekmeye başladı.
Disney, Warner Bros, Fox ve Universal gibi dev stüdyolara rakip olan Netflix, bu stüdyolara karşı oldukça önemli bir avantaja sahip. Kullanıcılarının ne izlediğini, ne zaman izlediğini ve nelere ilgi duyduğunu ortaya koyan kullanıcı verilerini elinde bulunduran Netflix, bu sayede ne tür içeriklere yatırım yapması gerektiği konusunda diğer stüdyoların sahip olmadığı bir rehbere sahip.
https://qz.com/1277800/netflix-will-hit-1000-originals-this-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Parasini tamamen hakeden bir platform.
Netflix Türkiyeye geldiği günden beri aboneyim, ortak üyelik olmasa ayda 30 lira vermeye kesinlikle değmez
Yiğidi öldür hakkını ver. Bu yılki Bright bence gayet güzel bir filmdi. Cloverfield serisi takıntılı birisi olarak da cloverfield paradox çakallıkları bence hoştu
Öncelere gittiğimizde ise düşük bütçeli dram, komedi gibi türlerde başarılı filmler var. Mesela adını hatırlayamadığım, sakat bir çocuğun bakıcısını anlatan film de baya hoştu.
Demiyorum ki bu 1000 içeriğin tamamı kaliteli... hepimiz biliyoruz kimaksimum 20-25 tane kaliteli iş çıkar. Ama kaliteli işlerin oran olarak düşmesi nedeniyle yapılan kaliteli işleri de gömmemiz gerekmediğini düşünüyorum.
Kabul edelim ki Bright’a sci-fi ı az buz seven çoğu kişi sinemaya bile giderdi
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