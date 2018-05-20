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Netflix, 2018'de orijinal içerik sayısını 1000'e çıkarmayı planlıyor

Orijinal içerik alanına dev yatırımlar yapmaya devam eden Netflix, bu yıl sonuna kadar orijinal içerik sayısını 1000'e yükseltmeyi planlıyor. Yıl sonuna kadar 470 yeni orijinal içerik yayınlanacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Büyük başarı yakaladığı orijinal içerik alanına her geçen gün daha fazla yatırım yapan Netflix, orijinal dizi ve filmlerinin sayısını hızla arttırıyor. Şubat ayında 2018 planlarını açıklayan Netflix, bu yıl sonuna kadar orijinal içerik sayısını 700'e çıkarmayı amaçladığını duyurmuştu. Sinema dünyası Netflix'in bu iddialı hedefe ulaşıp ulaşamayacağını görmek için beklerken, şirket çıtayı biraz daha yükseltti.
Geçtiğimiz günlerde yatırımcılara seslendiği bir konferansta konuşan Netflix CEO'su Ted Sarandos, bu yıl sonuna kadar orijinal içerik sayısını 1000'e çıkarmayı planladıklarını söyledi. Halihazırda oldukça zengin bir içerik seçkisine sahip olan Netflix, yıl sonuna kadar 470 yeni orijinal içerik yayınlayacak. Bu içeriklerin arasında Netflix orijinal yapımı olan filmler, diziler ve reality show gibi diğer yapımlar yer alıyor.
Son yıllardaki müthiş yükselişinin ardından bir dijital platform olmanın ötesine geçip Disney, Fox ve Warner Bros gibi Hollywood devlerine rakip olan Netflix, gelecek planlarını orijinal içerikler üzerine kuruyor. Zira, başta kendi dijital platformunu kuran Disney olmak üzere birçok dev stüdyo, ciddi bir rakip olarak görmeye başladıkları Netflix'ten lisanslı içeriklerini çekmeye başladı.
Disney, Warner Bros, Fox ve Universal gibi dev stüdyolara rakip olan Netflix, bu stüdyolara karşı oldukça önemli bir avantaja sahip. Kullanıcılarının ne izlediğini, ne zaman izlediğini ve nelere ilgi duyduğunu ortaya koyan kullanıcı verilerini elinde bulunduran Netflix, bu sayede ne tür içeriklere yatırım yapması gerektiği konusunda diğer stüdyoların sahip olmadığı bir rehbere sahip.

https://qz.com/1277800/netflix-will-hit-1000-originals-this-year/ Yorum Yaz
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T-Y 1 yıl en beğenilen
Sadece rakamsal değerler, çer çöpten geçilmiyor Netflix. Daha nitelikli ve az içerik üretmeleri daha iyi olur ama demek ki izleyici buluyorlar ve bu şekilde devam ediyorlar. Misal sadece kendi içerikleri olsa hemen iptal ederim üyeliğimi. 1000'de 10-20 tane ürün için değmez.
Sadece rakamsal değerler, çer çöpten geçilmiyor Netflix. Daha nitelikli ve az içerik üretmeleri daha iyi olur ama demek ki izleyici buluyorlar ve bu şekilde de...
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Ed Wood 1 yıl
Çok içerik, düşük kalite.
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Six Feet Under. 1 yıl
Bize Stranger Things, Narcos, Ozark gibi yapımlarla gelsinler 1000 tane olacağına 3-5 tane kaliteli yapım olsun ama demekki diğer diziler de izleniyorki bu yoldan gidiyorlar.
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arslan0058 1 yıl
Sayidan cok icerigi onemli umarim guzel icerikelr gelir
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The Hollow 1 yıl
Netflix yapimlarindan birkac dizisi haric diger dizileri cop. Muhtemelen gelecek yapimlarida ayni olacak. Hatta izledigim dizileride ruhsuz geliyor bana. Filmleri zaten rezalet.. Netflix'in bu cop yapimlarini elestirenlere karsi cikanlar ya yerel TV kanallarinda ki dizileri izlemeyi yeni yeni birakmis, ya da hala izliyordur. O yuzden onlara Netflix'in cop yapimlari bile kaliteli geliyordur. Ama hakkini vermek lazim, Euro ve Dolarin hali ortada. Adamlar bize zararina uyelik satiyor. Netflix Turkiye kutuphanesi icin bile abone olunulur. Fakat Netflix o kadar cok para harcamasina ragmen kaliteli yapimlar icin uzun bir sure daha HBO, AMC, Showtime, FX, NBC, ABC gibi kanallarin icerik kalitesi duzeyine erisemeyecek. Ayrica onlarin iceriklerine mahkum kalacaklar. Belli bir abone sayisina ulastin, sezonlari devam eden bir suru iyi/kotu diziye sahipsin. Onunde telif haklari gibi bir sorun var. Paranda var. Artik HBO izinden yuru iste be.. Az ama kaliteli icerikler uret.
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Doanc4n 1 yıl
Dizilere lafım yok. Ancak filmlerin %80 i çöp.
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mahmut716 1 yıl Doanc4n
son çıkan diziler de çöp
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Spleace 1 yıl
Evet icerikler bi HBO kalitesinde degil ama ortalama iceriklerin yaninda harika seylerde cikiyor. Son zamanlarda cikan The Alienist, Safe, Mindhunter Dark, Punisher vb.seyler bunlara ornek.
Parasini tamamen hakeden bir platform.
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aycibin 1 yıl
Dizilere ağırlık veriyorlar sadece,film icerigi cok yetersiz,hele turkiye icerigi daha da yetersiz.netflix yapimi filmlerden soz etmiyorum,kultlesmis veya 1 yil once sinemalarda oynamis icerikten bahsediyorum.beni tatmin etmiyor.uyeligi bu yuzden kapattim.
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Azumi 1 yıl
Hala daha adam akıllı bir Netflix filmi görmedik, dizi olarakta House of cards, Narcos, Stranger Things, Dark vb belli başlı yapımlar dışında elle tutulur birşey yok ortada. Orjinal yapımları 1000'e çıkarmak yerine daha az yap, yüzlerce diziye filme ayıracagın bütçeyi daha büyük bütçeli daha kaliteli işlere harca.
Netflix Türkiyeye geldiği günden beri aboneyim, ortak üyelik olmasa ayda 30 lira vermeye kesinlikle değmez
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sinergy 1 yıl Azumi
NéGRo
Hala daha adam akıllı bir Netflix filmi görmedik, dizi olarakta House of cards, Narcos, Stranger Things, Dark vb belli başlı yapımlar dışında elle tutulur birşey yok ortada. Orjinal yapımları 1000'e çıkarmak yerine daha az yap, yüzlerce diziye filme ayıracagın bütçeyi daha büyük bütçeli daha kaliteli işlere harca.
Netflix Türkiyeye geldiği günden beri aboneyim, ortak üyelik olmasa ayda 30 lira vermeye kesinlikle değmez

Yiğidi öldür hakkını ver. Bu yılki Bright bence gayet güzel bir filmdi. Cloverfield serisi takıntılı birisi olarak da cloverfield paradox çakallıkları bence hoştu

Öncelere gittiğimizde ise düşük bütçeli dram, komedi gibi türlerde başarılı filmler var. Mesela adını hatırlayamadığım, sakat bir çocuğun bakıcısını anlatan film de baya hoştu.

Demiyorum ki bu 1000 içeriğin tamamı kaliteli... hepimiz biliyoruz kimaksimum 20-25 tane kaliteli iş çıkar. Ama kaliteli işlerin oran olarak düşmesi nedeniyle yapılan kaliteli işleri de gömmemiz gerekmediğini düşünüyorum.

Kabul edelim ki Bright’a sci-fi ı az buz seven çoğu kişi sinemaya bile giderdi
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Macella 1 yıl
İçerikten anlamayanlar da sallamaya başlamış yine. Netflix kesinlikle parasını hak etmeyen devasa bir çöplük. 10 tane adam akıllı içeriği olması 1000 taneden iyidir.
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