Netflix, 2018'de orijinal içerik sayısını 1000'e çıkarmayı planlıyor

Büyük başarı yakaladığı orijinal içerik alanına her geçen gün daha fazla yatırım yapan Netflix, orijinal dizi ve filmlerinin sayısını hızla arttırıyor. Şubat ayında 2018 planlarını açıklayan Netflix, bu yıl sonuna kadar orijinal içerik sayısını 700'e çıkarmayı amaçladığını duyurmuştu. Sinema dünyası Netflix'in bu iddialı hedefe ulaşıp ulaşamayacağını görmek için beklerken, şirket çıtayı biraz daha yükseltti.

Geçtiğimiz günlerde yatırımcılara seslendiği bir konferansta konuşan Netflix CEO'su Ted Sarandos, bu yıl sonuna kadar orijinal içerik sayısını 1000'e çıkarmayı planladıklarını söyledi. Halihazırda oldukça zengin bir içerik seçkisine sahip olan Netflix, yıl sonuna kadar 470 yeni orijinal içerik yayınlayacak. Bu içeriklerin arasında Netflix orijinal yapımı olan filmler, diziler ve reality show gibi diğer yapımlar yer alıyor.

Son yıllardaki müthiş yükselişinin ardından bir dijital platform olmanın ötesine geçip Disney, Fox ve Warner Bros gibi Hollywood devlerine rakip olan Netflix, gelecek planlarını orijinal içerikler üzerine kuruyor. Zira, başta kendi dijital platformunu kuran Disney olmak üzere birçok dev stüdyo, ciddi bir rakip olarak görmeye başladıkları Netflix'ten lisanslı içeriklerini çekmeye başladı.

Disney, Warner Bros, Fox ve Universal gibi dev stüdyolara rakip olan Netflix, bu stüdyolara karşı oldukça önemli bir avantaja sahip. Kullanıcılarının ne izlediğini, ne zaman izlediğini ve nelere ilgi duyduğunu ortaya koyan kullanıcı verilerini elinde bulunduran Netflix, bu sayede ne tür içeriklere yatırım yapması gerektiği konusunda diğer stüdyoların sahip olmadığı bir rehbere sahip.

https://qz.com/1277800/netflix-will-hit-1000-originals-this-year/