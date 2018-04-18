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Netflix, Roma'da düzenlediği etkinlikte yeni ve devam eden orijinal dizilerini duyurdu

Netflix, bugün Roma'da düzenlediği See What's Next etkinliğinde yeni ve devam eden orijinal dizilerini duyurdu. La Casa de Papel, Dark ve Dogs of Berlin'den ilk görüntüler yayınlandı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal içerik alanında dev yatırımlar yapmaya devam eden Netflix, ABD dışında da orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırıyor. Son dönemde La Casa de Papel, Dark ve Suburra gibi uluslararası dizileri ile adından söz ettiren Netflix, bugün Roma'da düzenlediği "See What's Next" etkinliğinde yeni ve devam eden orijinal dizilerini duyurdu.
İlk olarak, Netflix sayesinde dünya genelinde popüler hale gelen İspanyol dizisi La Casa de Papel'in üçüncü sezon onayını aldığı duyuruldu.  Profesör ve ekibinin yeni soygun maceralarını anlatacak 3. sezon, 2019'da yayınlanacak.
Netflix'in yeni sezonunu duyurduğu bir diğer uluslararası dizisi de Dark oldu. Netflix'in ilk orijinal Alman dizisi olan Dark'ın ikinci sezonu için çekimlere 25 Temmuz'da Berlin'de başlanacak. See What's Next etkinliğinde dizinin yeni sezonundan ilk görüntüler de paylaşıldı.

Alman orijinal yapımı olan Dogs of Berlin'den ilk görüntüler yayınlandı

Dark'a ikinci sezon onayını veren Netflix, ikinci Alman orijinal yapımı olan Dogs of Berlin'den de ilk görüntüleri yayınladı.  Merakla beklenen dizi; oynanacak uluslararası bir futbol maçının hemen öncesinde öldürülen Türk-Alman bir futbol yıldızının cinayetini çözmek için birlikte çalışmak zorunda kalan iki zıt Berlin polis dedektifinin hikayesini anlatıyor.
Öte yandan Netflix yeni bir futbol dizisi için de hazırlıklara başladığını duyurdu. Downton Abbey'nin yaratıcısı olan Julian Fellowes'in senaryosunu kaleme alacağı bu yeni dizi, modern futbolun nasıl ortaya çıktığını anlatacak. Dizide; futbolun nasıl sınıflar arası faklılıkları aşıp dünyanın en sevilen sporu haline geldiği işlenecek. 

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xLordRealx 1 yıl
La Casa de Papel 3. sezon mu? Heyecandan kuduruyorum.
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Am@deus 1 yıl
Bir an rome çekecekler sandım
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Tuğhan Tunç UNPCW 1 yıl
Başta stranger things in resmi yok ki o Dark dizisinin kapağı
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muroooo19 1 yıl
bende stranger thing resmi görünce girişte heyecanlandım. Olayın stranger thingsle alakası yok ne halta o dizinin resmini koyup bizi heycanladırıyorsun.
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