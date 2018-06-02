Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix, The Magic Order ile çizgi roman dünyasına giriyor

Geçtiğimiz yıl Mark Millar'ın çizgi roman yayınevi Millarworld'ü satın alan Netflix, ilk orijinal çizgi romanı olan The Magic Order'ı önümüzdeki ay satışa sunacak.
12 ay (Son Güncelleme: 12 ay)
2,7b
1
3
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Orijinal dizi ve filmleri ile yakaladığı büyük başarı sayesinde Walt Disney, Time Warner ve Comcast gibi dev şirketleri geride bırakarak dünyanın en değerli medya şirketi haline gelen Netflix, faaliyet gösterdiği pazarlara bir yenisini daha ekliyor. Online içerik devi, orijinal film ve dizilerden sonra şimdi de ilk orijinal çizgi romanını çıkarmaya hazırlanıyor.
Çizgi roman dünyasına girme yolunda ilk adımları geçtiğimiz yıl atan Netflix; ağustos ayında Kick-Ass, Wanted ve Kingsman gibi ünlü çizgi roman serilerinin yaratıcısı olan Mark Millar'ın yayınevi Millarworld'ü bünyesine katmıştı. Millarworld'ün Netflix bünyesinde hazırladığı ilk çizgi roman serisi olan The Magic Order, yayınlanan kısa fragman ile tanıtıldı. 
Mark Millar tarafından kaleme alınan The Magic Order, 6 sayıdan oluşacak ve ABD'de bu yaz satışa sunulacak. Mafya hikayeleri ile sihir dünyasını bir araya getiren The Magic Order; dünyayı korumaya ant içmiş beş büyücü ailesinin hikayesini anlatıyor. Gündüzleri sıradan vatandaşlar olarak insanların arasında yaşayan büyücüler, geceleri ise dünyayı karanlık güçlere karşı savunuyor.
Önümüzdeki dönemde Millarworld'e ait bir çok çizgi roman serisini dizi ve filme uyarlaması beklenen Netflix, The Magic Order gibi yeni çizgi romanlar ile ileride ekrana uyarlayabileceği orijinal eserlerin sayısını da arttırmış oluyor.
 

https://deadline.com/2018/05/the-magic-order-trailer-netflix-mark-millar-millarworld-comic-book-1202400446/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gs09gs09 11 ay
Nerde kaldi yerliligi bunun ta japonyadan gelen arabanin aktarim ucreti konteyner zaten 4000 tl tutuyor :) otv felan geciricek yani gene
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Serkan_Yılmaz 12 ay
netflix son yıllarda parasına acımadığım tek iş oldu. resmen hayatıma renk kattı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ApsinteX 12 ay
Çok iyi!. Her ne kadar Harry Potter aklıma gelse de.. Onun gibi yumuşatılmış değil ve karanlık bir havası var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 12 ay vLOG: Tayvan'da 4.5G hat aldık, ZenFone 5 ile hızını test ettik 12 ay Microsoft'un Londra'da düzenlediği Insider etkinliğinde neler oldu? 12 ay Segmentini aşan F/P kulaklığı "Corsair HS60" incelemesi 12 ay Uber denetimleri sıklaştı, hem sürücülere hem yolculara ceza yağdı 12 ay Mighty Battles hayatta kalma savaşlarına yeni bir bakış açısı getiriyor 12 ay App Store’da gün batımı fotoğrafları için özel bölüm 12 ay Alibaba'dan çok fonksiyonlu teslimat robotu: G Plus 12 ay Fiat Chrysler, 2022'ye kadar 30'un üzerinde elektrikli model üretecek 12 ay Samsung Galaxy S10 üç arka kamerayla gelebilir 12 ay Uber'in rakibi Lyft, bisiklet kiralama işine giriyor 12 ay Asus’tan 20 ekran kartına destek sunan canavar anakart 12 ay Estonya "ulusal kripto para" projesini askıya alıyor 12 ay Oyunları ve WhatsApp’ı bir kenara bırakırsak en çok kullandığınız uygulama hangisi? [Anket #10] 12 ay 4 milyar dolarlık rekor ICO tamamlandı: EOS artık kendi teknolojisini kullanacak 12 ay iOS 12'de iki iPhone'un aynı sanal nesneye bakması mümkün olacak 12 ay Bugatti Chiron'un 3,600 parçadan oluşan Lego modeli tanıtıldı 12 ay Google, resmi Android sitesindeki "Tablet" bölümünü kaldırdı 12 ay İstanbul taksileri D ve E sınıfı otomobiller ile yenileniyor 12 ay BÜSİBER Siber Yaz Kampı için son başvuru 17 Haziran 12 ay Yerli otomobili üretecek şirketin kuruluşu tamamlandı 12 ay GÖRÜNTÜLENEN Netflix, The Magic Order ile çizgi roman dünyasına giriyor Sonraki Bitmain'in yeni madencilik cihazı beklentileri karşılamadı 12 ay Bloomberg: Samsung Galaxy Note 9, 9 Ağustos'ta tanıtılacak 12 ay Mercedes'ten motor sesine elveda videosu: "Hoşçakal gürültü, merhaba elektrik" 12 ay Microsoft, GitHub'ı satın almak için masaya oturdu 12 ay Haftaya BİM ve A101 mağazalarında çok iddialı teknolojik ürünler var 12 ay Dünya Kupası heyecanını Stickman ile yaşayın 12 ay 2si1 | Xiaomi ve Gearbest Türkiye'de 12 ay Kaliforniya ücretsiz otonom sürüş programı başlatıyor 12 ay Apple, Telegram konusunda geri adım atarak uygulamanın güncellemesini yayınladı 12 ay OPPO'dan fütüristik amiral gemisi telefon geliyor 12 ay Mali G76 ile konsol kalitesinde grafikler geliyor!!! 12 ay Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'den 1 milyar dolarlık yatırım 12 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin CEO'sunu açıkladı 12 ay Xiaomi Mi8 Explorer Edition hakkında her şey l En donanımlı Android telefon 12 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Uber muber diye bir şey yok 12 ay Visa, Avrupa'nın bazı ülkelerinde hizmet kesintisi yaşandığını açıkladı 12 ay Samsung Galaxy Note 9 için son dakika tasarım değişikliği 12 ay Google'ın askeri drone programı şirketin söylediğinden çok daha kazançlı 12 ay ARM Cortex-A76 tanıtıldı: Dizüstü sınıfı çekirdekler geliyor 12 ay Facebook ve teyit.org iş birliği ile Türkiye'de asılsız haberlere geçit yok! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim