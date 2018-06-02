Netflix, The Magic Order ile çizgi roman dünyasına giriyor

Orijinal dizi ve filmleri ile yakaladığı büyük başarı sayesinde Walt Disney, Time Warner ve Comcast gibi dev şirketleri geride bırakarak dünyanın en değerli medya şirketi haline gelen Netflix, faaliyet gösterdiği pazarlara bir yenisini daha ekliyor. Online içerik devi, orijinal film ve dizilerden sonra şimdi de ilk orijinal çizgi romanını çıkarmaya hazırlanıyor.

Çizgi roman dünyasına girme yolunda ilk adımları geçtiğimiz yıl atan Netflix; ağustos ayında Kick-Ass, Wanted ve Kingsman gibi ünlü çizgi roman serilerinin yaratıcısı olan Mark Millar'ın yayınevi Millarworld'ü bünyesine katmıştı. Millarworld'ün Netflix bünyesinde hazırladığı ilk çizgi roman serisi olan The Magic Order, yayınlanan kısa fragman ile tanıtıldı.

Mark Millar tarafından kaleme alınan The Magic Order, 6 sayıdan oluşacak ve ABD'de bu yaz satışa sunulacak. Mafya hikayeleri ile sihir dünyasını bir araya getiren The Magic Order; dünyayı korumaya ant içmiş beş büyücü ailesinin hikayesini anlatıyor. Gündüzleri sıradan vatandaşlar olarak insanların arasında yaşayan büyücüler, geceleri ise dünyayı karanlık güçlere karşı savunuyor.

Önümüzdeki dönemde Millarworld'e ait bir çok çizgi roman serisini dizi ve filme uyarlaması beklenen Netflix, The Magic Order gibi yeni çizgi romanlar ile ileride ekrana uyarlayabileceği orijinal eserlerin sayısını da arttırmış oluyor.

https://deadline.com/2018/05/the-magic-order-trailer-netflix-mark-millar-millarworld-comic-book-1202400446/