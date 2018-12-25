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Netflix, The Witcher dizisinden çok umutlu

Duyumlara göre Netflix, daha henüz yayına girmemiş The Witcher Dizisinden çok umutlu. 2019 yılında izlemeyi umduğumuz dizinin birden çok sezona onay aldığı konuşuluyor.
4 ay
10,7b
1
18
Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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Netflix, The Witcher dizisinden çok umutlu
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Netflix, CD PROJECT RED firmasının geliştirmiş olduğu “The Witcher” oyun serisini dizi haline getireceğini duyurmuştu. Eylül ayı içinde ise oyunun ana karakteri Geralt’ı İngiliz aktör Henry Cavill’in (Man of Steel, Kod Adı: U.N.C.L.E. ve Görevimiz Tehlike 6) canlandıracağı açıklanmıştı. Duyumlara göre Netflix yöneticileri şu ana kadar gördüklerinden oldukça mutlu. Dizinin birden fazla sezona yayılması için yeşil ışık bile yakıldığı ifade ediliyor.

KC Walsh’ın (TheComixKid) attığı tweete göre Netflix dizinin geldiği aşamadan o kadar mutlu ki daha ilk sezon yayınlanmadan diğer sezonlar için de onay verebilir. Henüz yapılan resmi bir açıklama yok, ancak Netflix için tek seferde birden çok sezona onay verilmesi durumu yeni değil.

Örneğin Netflix, “The Chilling Adventures of Sabrina” dizisinin 1. sezonu henüz yayınlanmışken 3 ve 4. sezonlara da onay verdiğini açıklamıştı.

Netflix’in “The Witcher” serisinden bu kadar umutlu olması, saatlerini serinin video oyununa harcayan oyun severler için heyecan verici olabilir.  Genelde kötü yorumlar alan ve gişede başarılı işler çıkaramayan beyaz perde uyarlaması video oyunları için de The Witcher serisinin bir dönüm noktası olması sürpriz olmayacaktır. Geralt’ın ekranlarda göstereceği performansı görmek için 2019 yılını merakla bekliyoruz.


https://www.ubergizmo.com/2018/12/netflix-very-happy-the-witcher-series/ Yorum Yaz
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Dürüstİnsan 4 ay en beğenilen dr20mouse
Kardeş halen aynı şeyleri söylüyorsunuz. Oyunla diziyi karşılaştırmayın. Kitaba mümkün olduğunca bağlı olacak. Oyundan örnek alacağı en önemli şey müzikler olur.
Kardeş halen aynı şeyleri söylüyorsunuz. Oyunla diziyi karşılaştırmayın. Kitaba mümkün olduğunca bağlı olacak. Oyundan örnek alacağı en önemli şey müzikler olu...
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Seyrim 4 ay
Bizim Hakan filmine benzemesin de..
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DH Misafiri 4 ay
KİTAPTA CİRİ SİYAHİ DEĞİLDİ AMA?
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The Hollow 4 ay
Netflix yapımdan umutlu olabilir, ama ben ne Netflix'ten ne de ortaya koyacağı işten hiç umutlu değilim.
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a_y_k_u_t 4 ay
O çene gamzesini gördükçe ağzının ortasına vurasım geliyor. Josh Holloway olsun, Anson Mount olsun, Travis Fimmel reis olsun ya bilemedin Manu Bennett olsun ama dünyanın en itici oyuncusu Henry oynamasın şu Geraltı...
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birvarmışbiryokmuş 4 ay
ben oyunlarını ve kitabını bilen birisi olarak hiç umutlu değilim bütün parayı geralt karakterini oynayan adama vermiş gibiler diğer oyuncuları daha önce görmedik ve özellikle yennefer karakteri tam bir hayal kırıklığı
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Seyrim 4 ay
Bizim Hakan filmine benzemesin de..
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kraix 4 ay
Eğer oyuna benzerse kimse bunun sonu gelsin istemez.
Kitabı okumadım ama kitaba göre ilerleyecek diyorlar ve kitap ile oyun arasında farklar var deniyor bilemiyorum kafamda deli sorular.
Ama dedigim gibi oyuna uygun ilerlerse hatta bana kalırsa insana bile gerek yok direkt animasyon yap oyunda ki gibi görünse bile kâfi, bas diziye öyle bile milyonlar izler bence...
Umarım hayal kırıklığına uğramayiz.
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Samura ii 4 ay
Bizde çok umutluyuz. Witcher edebi bir eser ve bunu görsele yorumlayan CD PROJECT RED, bu konuda yeterince başarılı olmuştur. Ama yok efendim biz yeni bi geralt yapcaz derlerse hata ederler. Bazen ii olanı alıp, devam ettirmek gerekir. Ben telif hakları acısından işin detayını bilemem ama CD PROJECT RED oyun yönetmeni oyun yönetmeni ile oturup görüşülmesi lazım. CD PROJECT RED bu işi aşk ila yapan bir firma idi ve Geraltı bize sevdirdi, Ondan çok farklı bişeyler çıkarsa, hoş olucağını sanmam. Nasıl ki wolverini bitirdiler, çünkü huge Jackman ile örtüşen bi karakter olmuştu. Ve unutmamız için bitirdiler. Geralt da şuan bizim için CD PROJECT RED'in Geraltıdır. Baş karakter değiştirilmemeli ama yan karakterlerde ciri fln zenci olmasın aklınızı başınıza alın. Senaristler kitabı okusun da uyarlasın
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Teddy Death 1 4 ay
death note 2 olacak
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dr20mouse 4 ay
Karakterlerin oyundakilere benzer olması gerek yoksa izleme zevki olmaz. Mesela bir ara siyahi ciri karakteri haberi vardı o gerçek olursa izlemem.
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Dürüstİnsan 4 ay dr20mouse
Kardeş halen aynı şeyleri söylüyorsunuz. Oyunla diziyi karşılaştırmayın. Kitaba mümkün olduğunca bağlı olacak. Oyundan örnek alacağı en önemli şey müzikler olur.
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