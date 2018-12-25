Netflix, The Witcher dizisinden çok umutlu

KC Walsh’ın (TheComixKid) attığı tweete göre Netflix dizinin geldiği aşamadan o kadar mutlu ki daha ilk sezon yayınlanmadan diğer sezonlar için de onay verebilir. Henüz yapılan resmi bir açıklama yok, ancak Netflix için tek seferde birden çok sezona onay verilmesi durumu yeni değil.
Örneğin Netflix, “The Chilling Adventures of Sabrina” dizisinin 1. sezonu henüz yayınlanmışken 3 ve 4. sezonlara da onay verdiğini açıklamıştı.
Netflix’in “The Witcher” serisinden bu kadar umutlu olması, saatlerini serinin video oyununa harcayan oyun severler için heyecan verici olabilir. Genelde kötü yorumlar alan ve gişede başarılı işler çıkaramayan beyaz perde uyarlaması video oyunları için de The Witcher serisinin bir dönüm noktası olması sürpriz olmayacaktır. Geralt’ın ekranlarda göstereceği performansı görmek için 2019 yılını merakla bekliyoruz.
https://www.ubergizmo.com/2018/12/netflix-very-happy-the-witcher-series/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kitabı okumadım ama kitaba göre ilerleyecek diyorlar ve kitap ile oyun arasında farklar var deniyor bilemiyorum kafamda deli sorular.
Ama dedigim gibi oyuna uygun ilerlerse hatta bana kalırsa insana bile gerek yok direkt animasyon yap oyunda ki gibi görünse bile kâfi, bas diziye öyle bile milyonlar izler bence...
Umarım hayal kırıklığına uğramayiz.
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the witcher dizisi, cd projekt red ve