Netflix, The Witcher dizisinden çok umutlu

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Netflix, CD PROJECT RED firmasının geliştirmiş olduğu “The Witcher” oyun serisini dizi haline getireceğini duyurmuştu. Eylül ayı içinde ise oyunun ana karakteri Geralt’ı İngiliz aktör Henry Cavill’in (Man of Steel, Kod Adı: U.N.C.L.E. ve Görevimiz Tehlike 6) canlandıracağı açıklanmıştı. Duyumlara göre Netflix yöneticileri şu ana kadar gördüklerinden oldukça mutlu. Dizinin birden fazla sezona yayılması için yeşil ışık bile yakıldığı ifade ediliyor.

KC Walsh’ın (TheComixKid) attığı tweete göre Netflix dizinin geldiği aşamadan o kadar mutlu ki daha ilk sezon yayınlanmadan diğer sezonlar için de onay verebilir. Henüz yapılan resmi bir açıklama yok, ancak Netflix için tek seferde birden çok sezona onay verilmesi durumu yeni değil.

Örneğin Netflix, “The Chilling Adventures of Sabrina” dizisinin 1. sezonu henüz yayınlanmışken 3 ve 4. sezonlara da onay verdiğini açıklamıştı.

Netflix’in “The Witcher” serisinden bu kadar umutlu olması, saatlerini serinin video oyununa harcayan oyun severler için heyecan verici olabilir. Genelde kötü yorumlar alan ve gişede başarılı işler çıkaramayan beyaz perde uyarlaması video oyunları için de The Witcher serisinin bir dönüm noktası olması sürpriz olmayacaktır. Geralt’ın ekranlarda göstereceği performansı görmek için 2019 yılını merakla bekliyoruz.

https://www.ubergizmo.com/2018/12/netflix-very-happy-the-witcher-series/