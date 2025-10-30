The Witcher'ın 4. sezonu sürpriz bir Witcher filmiyle birlikte geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'in büyük bütçeli yapımlarından olan The Witcher dizisi, bugün 4. sezonuyla ekranlara geri döndü. Büyük ilgi gören ilk iki sezonunun ardından 3. sezonda epey ivme kaybeden dizi, 4. sezonuyla yeni bir döneme giriyor. Zira yeni sezonda dizide pek çok önemli değişiklik yaşanıyor.

Bu değişikliklerin başında Henry Cavill'in diziden ayrılması geliyor. İlk üç sezonda Rivialı Geralt karakterine hayat veren Henry Cavill, 4. sezonda yer almıyor. Onun yerine Geralt'a Liam Hemsworth hayat veriyor. İlk iki sezonda dizinin ana karakteri olan Geralt, yeni sezonda ise Ciri ve Yennefer ile birlikte üç ana karakterden biri olarak karşımıza çıkacak. Zaten 3. sezonda da bu değişimin ilk emarelerini görmüştük.

Yeni sezonda Witcher ekibine katılan tek yeni isim Liam Hemsworth değil. Hemsworth'ün yanı sıra usta oyuncu Laurence Fishburne (The Matrix), Sharlto Copley (District 9), James Purefoy (Rome) ve Danny Woodburn de oyuncu kadrosuna dâhil oluyor.

3. sezonun sonunda savaş yüzünden yolları ayrılan Geralt, Ciri ve Yennefer yeni sezonda kendi yollarında ilerlerken, hem yeni düşmanlar hem de yeni dostlar edinecekler. 5. sezonunun ardınan ekranlara veda edecek olan The Witcher'ın 4. sezonu, iki sezon sürecek bir final yolculuğunun ilk kısmı olacak.

The Witcher 4. Sezonun Yanı Sıra Bir de Witcher Filmi Yayınlandı

Bugün Netflix'te yayınlanan tek Witcher içeriği 4. sezon olmadı. Netflix, bu yeni sezonla birlikte bir de sürpriz bir film yayınladı. İlk başta bir spin-off dizisi olarak planlanan The Rats: A Witcher Tale, 80 dakikalık bir film olarak 4. sezonun yanı sıra izleyicilere sunuldu. Yeni sezonun öncesinde geçen The Rats: A Witcher Tale'da bir soygun için bir araya gelen altı uyumsuzun yolu yaşlı bir Witcher ile kesişiyor. Bu yaşlı Witcher'a Dolph Lundgren hayat veriyor.

