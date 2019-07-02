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Netflix Türkiye’den zaman yolculuğu içeren Dark dizisi reklamı

Netflix Türkiye, Dark dizisinin tanıtımı için Erol Evgin ile beraber zaman yolculuğu içeren tanıtım videosu yayınladı. Dark dizisinin 2. sezonu 21 Haziran tarihinde yayınlandı.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
6,1b
2
12
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix Türkiye’den zaman yolculuğu içeren Dark dizisi reklamı
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Netflix’in Alman yapımı dizisi Dark’ın 2. sezonu geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Netflix Türkiye ekibi, dizinin reklamı için Türkiye’ye özel bir reklam yayınladı.

Dizideki zaman yolculuğu temasından yola çıkılarak hazırlanan videoda Erol Evgin, 33 yıl önceki hali ile muhabbet ediyor. Dark dizisinde de 33 yıllık zaman yolculuklar gerçekleştiriliyor.

Erol Evgin’in Netflix reklamında oynatılması da güzel bir tercih olmuş. Zira Erol Evgin dijital platformlara epey önem veriyor. Evgin, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamasında buna dijital platformların önemine dikkat çekerek “Benim bugüne kadar meslek yaşamımda elde ettiğim en büyük gelir, Sıla ile birlikte seslendirdiğimiz Altın Düetler albümünün YouTube gelirleri idi.” demişti. Erol Evgin’in oğlu Murat Evgin, Netflix’te yayınlanan Myths & Monsters isimli dizinin müziklerini besteledi.

Dark dizisinin 2. sezonu 21 Haziran tarihinde yayınlandı. 2. sezon hakkındaki izleyici yorumları epey olumlu. Dizinin final sezonu da olacak 3. sezonunun çekimlerine başlandı.

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MustafaC53 5 gün en beğenilen
Helal olsun bu netflix yöneticilerine, Türkiye ye hak ettiği alakayı gösteriyorlar.
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ARTHUR. 5 gün
1 yıldır netfilixi aktif kullanıyorum ama içerik sıfır, sadece bir kaç eski dizi var elle tutulur. Kendi yaptığı filimler berbat, artık eşime filim izleyelimmi dediğimde kızıyor, beynimiz yoruldu sonu olmayan filim izlemekten.
1 yıldır netfilixi aktif kullanıyorum ama içerik sıfır, sadece bir kaç eski dizi var elle tutulur. Kendi yaptığı filimler berbat, artık eşime filim izleyelimmi ...
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Yanıtla +8
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TITAN 5 gün
zaman yolcusunu zam yolcusu diye okudum.
o kadar alıştırmışlar ki teşekkürler akp
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Askaparta 1 gün
Gece bakarız darka.
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susesa 4 gün
Netflixi ilk aldığımda VPN ile amerika içeriğine erişebiliyordum. Oradaki içeriğin belki çeyreği ancak bizde var. O sebeple övmeyelim baskı yapalım
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DH Misafiri 5 gün
ülkede iyi olan şeyler cezasız kalmıyor maalesef überi harcayanlar ensesi daha kalınlar için neler yapmazlar bi düşün pekte umutlanmayın bence
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ARTHUR. 5 gün
1 yıldır netfilixi aktif kullanıyorum ama içerik sıfır, sadece bir kaç eski dizi var elle tutulur. Kendi yaptığı filimler berbat, artık eşime filim izleyelimmi dediğimde kızıyor, beynimiz yoruldu sonu olmayan filim izlemekten.
Yanıtla +8
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tosunpasa 5 gün
Türkiye'ye özel reklam gururları okşuyor ama dizi o kadar da ahım şahım değil.. izleniyor mu evet ama sarıp kuşatmıyor.. ismini de güzel seçmişler bu kadar karanlık, kasvetli bir diziye mükemmel uymuş.
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ALPOLİC_FR 5 gün
Bir türlü kel halini göremedik.
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TITAN 5 gün
zaman yolcusunu zam yolcusu diye okudum.
o kadar alıştırmışlar ki teşekkürler akp
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Virtual Reality 5 gün
Bir gün bütün diziler çevrim içi platformlara kayacak. O zaman göreceğiz leş Turkuvaz ve leş Demirören medya grubu ne halt yiyecek. Haberlerini zaten takip eden kalmadı, dizileride elinden gidince tutunacak dalları kalmayacak. Haberi haber olmayan, elinde dizisi kalmayan kanalların reytingleri baş aşağı çakılırken, reklam gelirleride son sürat düşücek. Zaten, geleceği gören aklı başında bir çok oyuncu, çevrim içi platformlarda yayınlanan yapımlara transfer oldu. Bu geçiş artarak devam edecek. Netflix, BluTV, PuhuTV ve ilerleyen süreçte HBO Türkiye, Amazon Prime Türkiye derken yeniyetmeler hariç TV kanallarının dizinsinde rol alan oyuncu kalmayacak. Emin olun, sanat camiasının çoğunluğu leş Turkuvaz ve leş Demirören medya grubundan nefret ediyor ve bu grupların TV kanallarına para kazandırmak istemiyorlar. Çevrim içi platformlar bir alternatif oluşturdu.

Gelecek çevrim içi yayıncılıkta.
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Celonfix 5 gün
Şu fiyat 30TL olsa iyi olurdu. Elektrik,su,internet derken düzenli almaya kalkınca pahalı oluyor. Tabi suç burada Netflix`de değil bizi bu hale getirenlerde.
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The Balance 5 gün
Peruk güzelmiş.
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ALPOLİC_FR 5 gün The Balance
Orjinal halini merak ediyorum birader.
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