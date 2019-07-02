Netflix Türkiye’den zaman yolculuğu içeren Dark dizisi reklamı

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Netflix’in Alman yapımı dizisi Dark’ın 2. sezonu geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Netflix Türkiye ekibi, dizinin reklamı için Türkiye’ye özel bir reklam yayınladı.

Dizideki zaman yolculuğu temasından yola çıkılarak hazırlanan videoda Erol Evgin, 33 yıl önceki hali ile muhabbet ediyor. Dark dizisinde de 33 yıllık zaman yolculuklar gerçekleştiriliyor.

Erol Evgin’in Netflix reklamında oynatılması da güzel bir tercih olmuş. Zira Erol Evgin dijital platformlara epey önem veriyor. Evgin, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamasında buna dijital platformların önemine dikkat çekerek “Benim bugüne kadar meslek yaşamımda elde ettiğim en büyük gelir, Sıla ile birlikte seslendirdiğimiz Altın Düetler albümünün YouTube gelirleri idi.” demişti. Erol Evgin’in oğlu Murat Evgin, Netflix’te yayınlanan Myths & Monsters isimli dizinin müziklerini besteledi.

Dark dizisinin 2. sezonu 21 Haziran tarihinde yayınlandı. 2. sezon hakkındaki izleyici yorumları epey olumlu. Dizinin final sezonu da olacak 3. sezonunun çekimlerine başlandı.