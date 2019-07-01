Sinema yasası yürürlüğe girdi: Seyircilere bir iyi, bir kötü haber

Film öncesinde maksimum 15 dakika bekleyeceğiz
Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi 10 dakikayı aşamayacak. Fragman gösterim süresi ise en az üç, en fazla beş dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler bu sürelere dahil edilmeyecek. Yani kamu spotu gösterilmeyecekse, seans saatinden en fazla 15 dakika sonra film başlayacak.
Reklam süresine uymamanın cezası 50 bin TL olarak belirlendi. Bu cezanın işlek salonlar için caydırıcı olmadığı konusunda şüpheler var.
Promosyonlu bilet dönemi bitti
Bugün yürürlüğe giren düzenleme, yalnızca seyircinin seveceği düzenlemeler getirmedi. Yasa ile birlikte indirimli bilet dönemi sona erdi.
Sinema yasası, patlamış mısır kavgası ile başlamıştı. Film yapımcılarının istediği oldu. Sinema bileti ile birlikte başka bir ürünün aynı anda satışına izin verilmeyecek. Böylece filmin sahibine düşen bilet payından kesinti olmayacak ve gişe hasılatı takip edilirken kafa karışıklığının önüne geçilecek.
Öte yandan gişe hasılatının takibinde yaşanan karışıklığın önlenmesi için Bakanlıkça belirlenen donanım ve yazılımın kullanılması gerekiyor.
Bu haberde ‘yeni sinema yasası’ olarak tanımladığımız ‘Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
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sinan çetin oğluna bir araba daha alır bunun şerefine gidip polis öldürsün diye, nasıl olsa parayı verince serbest bırakıyorlar.