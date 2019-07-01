Sinema yasası yürürlüğe girdi: Seyircilere bir iyi, bir kötü haber

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30 Ocak 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni sinema yasası, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Sinemalarda yeni dönem başladı.

Film öncesinde maksimum 15 dakika bekleyeceğiz

Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi 10 dakikayı aşamayacak. Fragman gösterim süresi ise en az üç, en fazla beş dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler bu sürelere dahil edilmeyecek. Yani kamu spotu gösterilmeyecekse, seans saatinden en fazla 15 dakika sonra film başlayacak.

Reklam süresine uymamanın cezası 50 bin TL olarak belirlendi. Bu cezanın işlek salonlar için caydırıcı olmadığı konusunda şüpheler var.

Promosyonlu bilet dönemi bitti

Bugün yürürlüğe giren düzenleme, yalnızca seyircinin seveceği düzenlemeler getirmedi. Yasa ile birlikte indirimli bilet dönemi sona erdi.

Bundan sonra sinema salonu işletmecileri, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyeti gerçekleştiremeyecek. Filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile sözleşme yapılarak sinema bileti fiyatında indirim yapılabilecek. Bunun sonucu olarak filmlerin tümünü kapsayan indirimler (gençlere özel indirim, operatöre özel indirim, ilk seans indirimi, indirimli PNR kod gibi) sonlandırıldı. Sinema salonu şirketlerinin web sitelerinden bu kampanyalar kaldırıldı.

Sinema yasası, patlamış mısır kavgası ile başlamıştı. Film yapımcılarının istediği oldu. Sinema bileti ile birlikte başka bir ürünün aynı anda satışına izin verilmeyecek. Böylece filmin sahibine düşen bilet payından kesinti olmayacak ve gişe hasılatı takip edilirken kafa karışıklığının önüne geçilecek.

Öte yandan gişe hasılatının takibinde yaşanan karışıklığın önlenmesi için Bakanlıkça belirlenen donanım ve yazılımın kullanılması gerekiyor.

Bu haberde ‘yeni sinema yasası’ olarak tanımladığımız ‘Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.