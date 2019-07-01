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Sinema yasası yürürlüğe girdi: Seyircilere bir iyi, bir kötü haber

30 Ocak tarihinde yayınlanan yeni sinema yasası, bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni yasa ile seyirciler daha kısa reklam izleyecek ancak indirimli bilet satın alamayacak.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sinema yasası yürürlüğe girdi: Seyircilere bir iyi, bir kötü haber
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30 Ocak 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni sinema yasası, 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Sinemalarda yeni dönem başladı.

Film öncesinde maksimum 15 dakika bekleyeceğiz

Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi 10 dakikayı aşamayacak. Fragman gösterim süresi ise en az üç, en fazla beş dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler bu sürelere dahil edilmeyecek. Yani kamu spotu gösterilmeyecekse, seans saatinden en fazla 15 dakika sonra film başlayacak.

Reklam süresine uymamanın cezası 50 bin TL olarak belirlendi. Bu cezanın işlek salonlar için caydırıcı olmadığı konusunda şüpheler var.

Promosyonlu bilet dönemi bitti

Bugün yürürlüğe giren düzenleme, yalnızca seyircinin seveceği düzenlemeler getirmedi. Yasa ile birlikte indirimli bilet dönemi sona erdi.

Bundan sonra sinema salonu işletmecileri, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyeti gerçekleştiremeyecek. Filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile sözleşme yapılarak sinema bileti fiyatında indirim yapılabilecek. Bunun sonucu olarak filmlerin tümünü kapsayan indirimler (gençlere özel indirim, operatöre özel indirim, ilk seans indirimi, indirimli PNR kod gibi) sonlandırıldı. Sinema salonu şirketlerinin web sitelerinden bu kampanyalar kaldırıldı.

Sinema yasası, patlamış mısır kavgası ile başlamıştı. Film yapımcılarının istediği oldu. Sinema bileti ile birlikte başka bir ürünün aynı anda satışına izin verilmeyecek. Böylece filmin sahibine düşen bilet payından kesinti olmayacak ve gişe hasılatı takip edilirken kafa karışıklığının önüne geçilecek.

Öte yandan gişe hasılatının takibinde yaşanan karışıklığın önlenmesi için Bakanlıkça belirlenen donanım ve yazılımın kullanılması gerekiyor.

Bu haberde ‘yeni sinema yasası’ olarak tanımladığımız ‘Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


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Akbell 6 gün en beğenilen
Bu haberler çıkmadan önce Ocak'ta 8 9 TL'ye bilet alabiliyordum, Qumpara vb bedava bilet de geliyordu. Haber çıkınca aylar önce fiyatlar iyice artmıştı zaten. Gitmeyiz sinemaya. 1980'lerde yaşamıyoruz, çok da lazım değil. Bu yasa ve zamlar onlara zarar. Sinemaya gitme oranı bu kadar düşmüşken, bu yasayla iyice batarlar artık.
Bu haberler çıkmadan önce Ocak'ta 8 9 TL'ye bilet alabiliyordum, Qumpara vb bedava bilet de geliyordu. Haber çıkınca aylar önce fiyatlar iyice artmıştı zaten. G...
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emre1393 6 gün
öğrenciler, gençler iyi kötü ucuza sinemaya gidiyordu, ondan da oldular sırf birilerinin banka hesabı şişsin diye.
sinan çetin oğluna bir araba daha alır bunun şerefine gidip polis öldürsün diye, nasıl olsa parayı verince serbest bırakıyorlar.
öğrenciler, gençler iyi kötü ucuza sinemaya gidiyordu, ondan da oldular sırf birilerinin banka hesabı şişsin diye.sinan çetin oğluna bir araba daha alır bu...
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avianca 6 gün
Sonra da yok efendim korsan film izlemeyin satın alın sinemaya gidin demesinler. Bi filme gideceğime netfliximi alir yatarım izlerim daha iyi...
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İlke Kurtlutepe 2 gün yeni yorumcu
Sinemaya 40 yılda bir gidiyorum zaten, artık da gitmem.
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Nike 3 gün
Her şey bir yana gerçekten 8 TL IMAX gitmesi çok kötü oldu bir keyfimiz vardı onu da mahvettiler.
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ista1907 3 gün
Bir tek kaliteli türk filmleri için gidiyordum. onları da promosyonlu bilet alıyordum fırsattan. şimdi kalkıp da aksiyonun olmadığı bir film için 25-30 tl veremem. filler tepişti, çimenler ezildi. eee bu işten izleyicinin kazancı ne? umarım kimse gitmez de batarlar. böylelikle eşek gibi fiyatlarda indirim yaparlar.
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TTumen 3 gün
Arkadaş Adana Cinemaximum'da, imax bilet fiyatları 38 tl. Lan ne güzel 8tl ye gidiyordum filmlerin çoğunluğuna. Bir eğlencemiz o vardı. Onu da elimizden aldılar.

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MOBSTER 3 gün
Güya muhalif takılan halkçı olduğunu söyleyen sanatçılar gittiler Saraya ağladılar sızladılar bu yasayı çıkarttırdılar. Sorsan muhalifler ama iş kendi ceplerine geldi mi bir anda en kral yalaka kendileri oluyor.
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ender 3 gün
yakın zamanda cinemaximumm geri adım atacaktır... çok fazla gideri yok bu işin.
açıklamalarıda o yönde filmloverss.com/...
CGV Mars Entertainment Group ise konuyla ilgili Birgün’e yaptığı açıklamada “Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla beraber Türkiye’de sinema sektörünün gelişmesine destek vermek ve sinema kültürünün yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu süreçte tüm çalışmalarımızda ilgili yasalara uygun olarak hareket ediyoruz. 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkındaki Kanun’da yapılan değişiklik neticesinde de sinema salonu işletmecilerinin yapımcı/dağıtımcı onayı olmadan indirimli bilet (halk günü/öğrenci indirimi vb.) satışı yapması yasaklandı. Yasaya uyum süreci içerinde yer aldığımız bu dönemde indirimler konusuyla ilgili gerekli imzalar tamamlanmadan hareket etmemeyi tercih ediyoruz. Bu nedenle henüz indirimleri uygulayamıyoruz. Süreç tamamlanır tamamlanmaz indirimleri hayata geçirmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.
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valarmrghlsdh 3 gün yeni yorumcu
kötü oldu ya
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Rindaman 3 gün
Halka gereken ders verilmiştir, Teşekkürler sinema endüstrisi, kodamanlar ve devlet büyükleri.
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Emreerd1010 4 gün yeni yorumcu
Reklamı kısaltcaklarına indirimi kesmeselermiş daha iyi, reklam var diye millet bilerek geç girerdi zaten, indirim olmaması cebe yansıyor nerden baksan dezavantajlı.
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furandor 4 gün
Sinemia artık patladı demek sanırım.
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Noctivagant 3 gün furandor
Sinemia gibi oluşumları etkilemiyor bu yasa. Daha önce açıklandı bu ama Sinemia başka sebepler ile son 3 ayda zaten patladı. Son 3-4 aydır bilet alırken 2 ile 5 lira arasında komisyon almaya başlamıştı. Bunu yaparken kredi kartından para çekiyordu ancak bu komisyon olayı geldiğinden sorunlar da başladı. Kredi kartından çekmesi gereken komisyonu çekemiyor ve öyle oluncada bileti alamıyorsun.
Önceleri durumu yabancı sayfasına bildirince sorunu çözüyorlardı ama en son sinemaya gittiğim de o da işe yaramadı.
Bir defasında biletal üzerinden Sinemia kartımla bilet alacaktım gerekli işlemleri yaptım ama online alımda komisyonu alamadığı için kart aktif olmadı bilet alamadım. Mecbur bileti salona gidince sinemia uygulaması üzerinden salondan al seçeneği ile alabildim.
2 hafta önce de sinemaya gittim. Gittiğim yer da koltuklar 2 kişilik koltuk olduğu için biletaldan değil gişeden almak zorundaydım çünkü biletal tek bilet satmıyor o tür koltuk olunca. Sinemia uygulaması bir türlü kredi kartımı kabul etmedi yani parayı çekemedi ve mecbur gişeden sinemia olmadan kredi kartım ile bilet almak zorunda kaldım.
Kısaca Sinemia aylardır problemli. Yasanın çıkması sinemia bir etki yapmıyor yani. Zaten problem var ayrlardır sistem de.
Amerika şubesini kapatmış. Batmış oradaki ofis. Bu kafayla giderlerse Avrupa ofisi de kapanır.
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