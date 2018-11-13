Netflix, bazı ülkelerdeki abonelik ücretlerini düşürecek

Dünyanın en popüler dizi ve film izleme platformlarından biri olan Netflix, abone sayısını arttırmanın peşinde. Şirket CEO'su Reed Hastings, Bloomberg'e verdiği röportajda bazı ülkelerde düşük fiyat politikasını deneyeceklerini açıkladı.

Hedef Asya kıtası

Reed Hastings fiyatları ne zaman ve hangi ülkelerde düşürecekleri konusunda bir bilgi vermedi ancak bu deneme için Asya bölgesinin en uygun pazar olduğunu ima etti. Zira Netflix'in Asya'daki rakiplerinin çoğunun hem ücretli hem de ücretsiz servisleri var ve reklam destekli Youtube yayınları da bu kıtada oldukça popüler.

https://www.engadget.com/2018/11/12/netflix-cheaper-pricing-test-asia/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Şirketin düşük abonelik fiyatlarını yürürlüğe koymasının ardından, mevcut aboneler için de birdüşünülmüyor. Bunun yerine kullanıcılara çeşitli avantajlar sunulacağı ifade ediliyor. Bu arada bazı analistler,kullanıcıları arasında yaptığı ankette içeriğin gittikçeortaya koydu. Dolayısıyla bu durum da indirim bekleyecek olanaçısından şirketin elinin güçlü olduğuna anlamı taşıyor.