Netflix, bazı ülkelerdeki abonelik ücretlerini düşürecek

Teknoloji Editörü
Dünyanın en popüler dizi ve film izleme platformlarından biri olan Netflix, abone sayısını arttırmanın peşinde. Şirket CEO'su Reed Hastings, Bloomberg'e verdiği röportajda bazı ülkelerde düşük fiyat politikasını deneyeceklerini açıkladı.
Hedef Asya kıtası
Reed Hastings fiyatları ne zaman ve hangi ülkelerde düşürecekleri konusunda bir bilgi vermedi ancak bu deneme için Asya bölgesinin en uygun pazar olduğunu ima etti. Zira Netflix'in Asya'daki rakiplerinin çoğunun hem ücretli hem de ücretsiz servisleri var ve reklam destekli Youtube yayınları da bu kıtada oldukça popüler.Şirketin düşük abonelik fiyatlarını yürürlüğe koymasının ardından, mevcut aboneler için de bir indirim yapılması düşünülmüyor. Bunun yerine kullanıcılara çeşitli avantajlar sunulacağı ifade ediliyor. Bu arada bazı analistler, Netflix kullanıcıları arasında yaptığı ankette içeriğin gittikçe kaliteli hale geldiğini ortaya koydu. Dolayısıyla bu durum da indirim bekleyecek olan mevcut aboneler açısından şirketin elinin güçlü olduğuna anlamı taşıyor.
https://www.engadget.com/2018/11/12/netflix-cheaper-pricing-test-asia/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hem arşiv genişlesin hem ödediğim para azalsın , başka ?
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