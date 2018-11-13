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Netflix, bazı ülkelerdeki abonelik ücretlerini düşürecek

Netflix daha fazla aboneye ulaşmak için yeni stratejileri uygulamaya koyacak. Şirket CEO'su Reed Hastings'in açıklamalarına göre abonelik ücretleri bazı ülkelerde ucuzlatılacak.
6 ay
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Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en popüler dizi ve film izleme platformlarından biri olan Netflix, abone sayısını arttırmanın peşinde. Şirket CEO'su Reed Hastings, Bloomberg'e verdiği röportajda bazı ülkelerde düşük fiyat politikasını deneyeceklerini açıkladı.

Hedef Asya kıtası

Reed Hastings fiyatları ne zaman ve hangi ülkelerde düşürecekleri konusunda bir bilgi vermedi ancak bu deneme için Asya bölgesinin en uygun pazar olduğunu ima etti. Zira Netflix'in Asya'daki rakiplerinin çoğunun hem ücretli hem de ücretsiz servisleri var ve reklam destekli Youtube yayınları da bu kıtada oldukça popüler.
Şirketin düşük abonelik fiyatlarını yürürlüğe koymasının ardından, mevcut aboneler için de bir indirim yapılması düşünülmüyor. Bunun yerine kullanıcılara çeşitli avantajlar sunulacağı ifade ediliyor. Bu arada bazı analistler, Netflix kullanıcıları arasında yaptığı ankette içeriğin gittikçe kaliteli hale geldiğini ortaya koydu. Dolayısıyla bu durum da indirim bekleyecek olan mevcut aboneler açısından şirketin elinin güçlü olduğuna anlamı taşıyor.

https://www.engadget.com/2018/11/12/netflix-cheaper-pricing-test-asia/ Yorum Yaz
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interwap 6 ay en beğenilen
Para vermedik, kullanmıyoruz.
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DH Misafiri 1 hf.
En buyuk handikap internet kotasi. Su gibi bitiriyor interneti. Kesinlikle sinirsiz olmali internet paketiniz ve ayrica hizi da en 25 mbps olursa keyif aliniyor. Turkcell TV bu konuda avantajli cunku hic internet yemiyor. Tabi film cesitliligi nexflix ile karsilastirilmaz.
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eyoruk 6 ay
Sansür başladı mı arkadaşlar ?
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V4LKyR 6 ay
0 TL'ye tek kişi olarak kullanmıyorum.
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BlackLead 6 ay
hiç heveslenmeyin , şuan dünyada en ucuz netflix kullanan ülkelerden biriyiz zaten
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Celonfix 6 ay
Türkiye arşivi çok dar. O yüzden pahalı ve gereksiz geliyor.İzlemek istediğim bir şey olursa sanal kartla bir tane açıp izliyorum
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Guest-001924DED 6 ay
Sadece Asya kitasindan bahsetmislar ama Avrupa'da Kosova, Karadag, Moldova, Sirbistan ve Arnavutluk gibi ulkelerde asgari maas 200Euro civari. Bence ucretler bu ulkelerde dusurulse korsan film sitelerinden film izleme orani cok buyuk bir dusus yasayacaktir. 200Euro maas alan biri icin bazen Netflix'e aylik 10-11Euro vermek zor olabilir.
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Y-ZiyA 6 ay
Bir yerden sonra içerik için ayrıca site aramaya bahis şirketlerinin reklamlarını izlemek vb. insanı yoruyor. Uygun fiyattan sunulduğu zaman rakipsiz bir hizmet. Gerçi youtube un da premium u çıkmış o da cazip geliyor bir yandan.
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einhander 6 ay
bende kullanmıyorum ama annem için tv box almayı dusunuyorum. sonrasında netflix satın alma ihtiyacım doğacak.
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deoks 6 ay
1 ay ücretsiz kullandım. tüm filmlerin, dizilerin indirme, reklam derdi olmadan elinin altında olması çok büyük konfor sağlıyor ama Türkiyede arşivi çok dar. Arşivi genişletip ücreti de 15 lira civarına düşürürlerse kullanılabilir.
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BlackLead 6 ay deoks

hem arşiv genişlesin hem ödediğim para azalsın , başka ?
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Jeolog. 6 ay deoks
üstüne de leblebi
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DH Misafiri 6 ay
işlerine geldik mi avrupa işlerine gelmedikmi asya biz nerdeyiz şimdi :)indirim olcak mı olmıcak mı
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