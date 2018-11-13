Çift arka kamera ve 6.26 inç ekrana sahip Vivo Z1 Lite satışa sunuldu

Vivo, geçtiğimiz Mayıs ayında tanıttığı Z1 modelinin özellikleri kırpılmış versiyonunu çıkardı. Z1 Lite olarak lanse edilen akıllı telefon fiyat etiketine paralel şekilde premium varyantın sunduğu bazı özelliklerden yoksun şekilde geliyor.

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Cihazda Snapdragon 626 işlemci ve 4 GB RAM var. Bununla birlikte 19:9 görüntü oranı sunan 6.26 inç Full HD+ LCD ekrana sahip. MicroSD kartı yuvası ile genişletilebilir 32 GB dahili depolama alanı ile gelen telefonda çift SIM özelliği de mevcut. Parmak izi sensörü ise arka panelde yer alıyor. Ayrıca kutudan Android 8.1 Oreo tabanlı FunTouch OS arayüzü ile çıktığını belirtelim.

Çift arka kamera ve 3.260 mAh pil

Vivo Z1 Lite, 16 MP ana sensör ve 2 MP ikinci sensör barındıran LED flaşlı çift arka kamera taşıyor. Ön tarafında ise çok sayıda çekim modunu destekleyen f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 MP selfie kamerası var. Yüz tanıma özelliği olan akıllı telefon gücünü ise 3.260 mAh kapasiteli pilinden alıyor.

Çentikli tasarıma sahip Vivo Z1 Lite yaklaşık 160 dolar fiyat etiketi ile şirketin çevrimiçi mağazasında satışa sunuldu. Akıllı telefon degrade kaplamalı Aurora Mor, Siyah ve Kırmızı renk seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Cihazın Çin dışındaki diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise henüz açıklanmadı.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/vivo-z1-lite-with-snapdragon-626-soc-dual-camera-setup-launched-price-cny1098-specifications-1946433