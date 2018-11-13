Çift arka kamera ve 6.26 inç ekrana sahip Vivo Z1 Lite satışa sunuldu

Haber Editörü
Vivo, geçtiğimiz Mayıs ayında tanıttığı Z1 modelinin özellikleri kırpılmış versiyonunu çıkardı. Z1 Lite olarak lanse edilen akıllı telefon fiyat etiketine paralel şekilde premium varyantın sunduğu bazı özelliklerden yoksun şekilde geliyor.Ayrıca Bkz. "Apple AirPods 2 bu yıl bitmeden piyasada olacak"
Cihazda Snapdragon 626 işlemci ve 4 GB RAM var. Bununla birlikte 19:9 görüntü oranı sunan 6.26 inç Full HD+ LCD ekrana sahip. MicroSD kartı yuvası ile genişletilebilir 32 GB dahili depolama alanı ile gelen telefonda çift SIM özelliği de mevcut. Parmak izi sensörü ise arka panelde yer alıyor. Ayrıca kutudan Android 8.1 Oreo tabanlı FunTouch OS arayüzü ile çıktığını belirtelim.
Çift arka kamera ve 3.260 mAh pil
Vivo Z1 Lite, 16 MP ana sensör ve 2 MP ikinci sensör barındıran LED flaşlı çift arka kamera taşıyor. Ön tarafında ise çok sayıda çekim modunu destekleyen f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16 MP selfie kamerası var. Yüz tanıma özelliği olan akıllı telefon gücünü ise 3.260 mAh kapasiteli pilinden alıyor.
Çentikli tasarıma sahip Vivo Z1 Lite yaklaşık 160 dolar fiyat etiketi ile şirketin çevrimiçi mağazasında satışa sunuldu. Akıllı telefon degrade kaplamalı Aurora Mor, Siyah ve Kırmızı renk seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Cihazın Çin dışındaki diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği ise henüz açıklanmadı.
https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/vivo-z1-lite-with-snapdragon-626-soc-dual-camera-setup-launched-price-cny1098-specifications-1946433 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gelip A101 ile anlaşırlarsa 340$ = 1,870tl
Yanına kulaklık koyarlar mı bilemem :)
şaka bir yana demekki uygun fiyata full özellikli telefon yapılabiliyor, gidip keriz gibi sırf adı var diye Samsung iphone vs ye araba parası verip kerizlenmeye hiç gerek yok bence.
okuduğum kadarı ile yanlış değilsem yeni samsung 2600 dolar civarı olacakmış yani tr fiyatı ile 14,500 lira , allah onada iphoneye de gidip o paraları verenlere akıl versin diyorum sadece.
bir telefona maximum o da hadi aşırı iyidir 3000 tl den fazla verilmez, verilmemeli, nedir bu ya 12,000- 15,000 tl er, altından mı üretiyorlar yani nedir bu, bana göre keriz avı başka bir şey değil.
ben şahsen 4 senedir bu kazıklardan uzağım, fp telefon seçer kullanırım, salakmıyım gideyim boşuna hava atacağım diye o kadar para vereyim o telefonlara.