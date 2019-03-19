Netflix'e Bear Grylls'li interaktif içerik geliyor

Black Mirror: Bandersnatch isimli interaktif içeriğin yakaladığı başarı Netflix'i oldukça etkiledi. Hatta geçtiğimiz günlerde Netflix'in daha farklı interaktif içerikler hazırlığında olduğu haberini sizlere aktardık. Bugün ise You vs. Wild isimli yeni interaktif içeriğin duyurusu yapıldı.

Doğada hayatta kalabilecek misiniz?

Bear Grylls'i tanımayanlar için doğada hayatta kalmak üzerine programlar yaptığını söyleyebiliriz. Netflix'in içeriği ise yine aynı temada olacak. Ancak bu sefer Bear Grylls'in ne yapması gerektiğine siz karar veriyorsunuz. Verdiğiniz kararlara göre hayatta kalmayı başarıp kurtarılacaksınız veya yanlış seçimler sonucunda Bear Grylls'in ölümüne sebep olacaksınız.

8 bölümden oluşan içerik 10 Nisan tarihinde erişilebilir olacak. Yayınlanan fragmanı da haberimizin başında izleyebilirsiniz. You vs. Wild'ın, Black Mirror: Bandersnatch kadar karanlık bir havada olması tabii ki beklenmiyor. Yapımcıları arasında Bear Grylls, Chris Grant, Drew Buckley, Ben Silverman, Howard Owens, Rob Buchta ve Delbert Shoopman gibi isimler mevcut. Yönetmen koltuğu ise Ben Simms'e ait.

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Görünen o ki Netflix'ten interaktif içerik duyuruları gelmeye devam edecek. Minecraft: Story Mode gibi yapımları saymazsak Black Mirror: Bandersnatch'den sonra ikinci interaktif içeriğin You vs. Wild olduğunu söyleyebiliriz.