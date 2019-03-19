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Netflix'e Bear Grylls'li interaktif içerik geliyor

Netflix, Black Mirror: Bandersnatch ile yakaladığı başarıdan sonra bu sefer Bear Grylls ile doğada yaşam temalı yeni bir interaktif içerik hazırladı. You vs. Wild 10 Nisan'da yayınlanacak.
2 ay
3,4b
1
13
Sinema ve Dizi
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Black Mirror: Bandersnatch isimli interaktif içeriğin yakaladığı başarı Netflix'i oldukça etkiledi. Hatta geçtiğimiz günlerde Netflix'in daha farklı interaktif içerikler hazırlığında olduğu haberini sizlere aktardık. Bugün ise You vs. Wild isimli yeni interaktif içeriğin duyurusu yapıldı.

Doğada hayatta kalabilecek misiniz? 

Bear Grylls'i tanımayanlar için doğada hayatta kalmak üzerine programlar yaptığını söyleyebiliriz. Netflix'in içeriği ise yine aynı temada olacak. Ancak bu sefer Bear Grylls'in ne yapması gerektiğine siz karar veriyorsunuz. Verdiğiniz kararlara göre hayatta kalmayı başarıp kurtarılacaksınız veya yanlış seçimler sonucunda Bear Grylls'in ölümüne sebep olacaksınız.
8 bölümden oluşan içerik 10 Nisan tarihinde erişilebilir olacak. Yayınlanan fragmanı da haberimizin başında izleyebilirsiniz. You vs. Wild'ın, Black Mirror: Bandersnatch kadar karanlık bir havada olması tabii ki beklenmiyor. Yapımcıları arasında Bear Grylls, Chris Grant, Drew Buckley, Ben Silverman, Howard Owens, Rob Buchta ve Delbert Shoopman gibi isimler mevcut. Yönetmen koltuğu ise Ben Simms'e ait.
Ayrıca Bkz. "Steam, iş ortaklarının oyun trafiğini hızlandırmak için Valve ağını kullanmalarına izin verdi"
Görünen o ki Netflix'ten interaktif içerik duyuruları gelmeye devam edecek. Minecraft: Story Mode gibi yapımları saymazsak Black Mirror: Bandersnatch'den sonra ikinci interaktif içeriğin You vs. Wild olduğunu söyleyebiliriz.

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Nymphetaminê 2 ay
Oo çok güzel haber
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DH Misafiri 2 ay
Bear yeni programinda her bölümde ünlü birini alıp ona hayatta kalabilmesinde rehberlik ediyor. Format ayni ama ufak senaryo degisimleri yaparak programa devam ediyor. Bir ara sehirde gunluk hayatta karsilasabilcegimiz durumlardan nasil kurtuluruz tarzinda bölümlerde cekiyorlardi. Niye şasirdiniz hala yasiyor mu diye :-D
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Hanzoli 2 ay
Bu hala aynı duruyor hiç mi yaşlanmaz biri yav
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arslan0058 2 ay
Adam ne yese ölmüyor

basarisiz olma gibi bir secenek yok sanirim :)
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kymelria 2 ay
Kesin ölürüz
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Krone 2 ay
Süper
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Ufukinho01 2 ay yeni yorumcu
Black mirrorun baslattıgı akım daha devam edecek gibi duruyor
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K E N 2 ay

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pzrmlk 2 ay yeni yorumcu
umarım seçenekleri ağaç kurdu ile fare arasında kalmaz. öyle bir seçenekte yapacağım şey netflixi kapatmak olur.
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sosisvesalam 2 ay
güzel fikir Ed Stafford ile olanı da isterim.
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netflix, black mirror: bandersnatch ve
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