Steam, iş ortaklarının oyun trafiğini hızlandırmak için Valve ağını kullanmalarına izin verdi

Teknoloji Editörü
Valve Corporation'ın sahip olduğu Steam, oyun trafiğini hızlandırmak için yeni bir karar aldı. Şirket, iş ortaklarının Valve ağını kullanmalarının önünü açarak kullanıcıların yaşadığı hız kaynaklı sorunları çözmek istiyor.
Gecikmelerin önüne geçilecek
Yapılan bu iyileştirmeker, internet bağlantınıza ve nerede yaşadığınıza bağlı olarak oyun performansında etki gösterecektir. Valve'ın verileri oyuncuların yüzde 43'ü gecikmelerde bir miktar düşüş gördüğü ve yüzde 10'unun ise ping sürelerinin 40ms veya daha aşağılara doğru düştüğünü gösteriyor. Bu durumdan olumlu olarak etkilenecek bölgelerin başında ise, nüfusun yoğun olduğu Avrupa ve Hindistan olması bekleniyor.Valve'ın attığı bu adım her ne kadar fedakarlık gibi görünse de öyle değil. Zira şirket, oyuncuların rakip platformlara kaymasının önüne geçme niyetinde. Yapılan bu iyileştirmeler sonucunda oyuncuların daha iyi bir deneyim elde ederek Steam'de kalma olasılıklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/1791775741704351698 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu sadece bizim kendi alt yapımız ve CGN IP muhabbetinden kaynaklı.
Kahramanmaraş'ta yaşıyorum ve ortalama ping 60-80.
Bazen 110-150 arası gördüğüm oluyor ama devamlı olan bir durum değil. Bunun sebebi de yaşadığım şehirde ki internetten kaynaklı.
ne değişti acaba o günden bu güne bikaç şey var tahmin ettiğim ama ...