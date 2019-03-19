Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steam, iş ortaklarının oyun trafiğini hızlandırmak için Valve ağını kullanmalarına izin verdi

Son zamanlarda bazı Steam oyunlarının çevrimiçi performansının arttığına şahit olmuş olabilirsiniz. Bu durum, şirket iş ortaklarının Valve ağını kullanmalarından kaynaklanıyor.
2 ay
3,9b
1
14
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Valve Corporation'ın sahip olduğu Steam, oyun trafiğini hızlandırmak için yeni bir karar aldı. Şirket, iş ortaklarının Valve ağını kullanmalarının önünü açarak kullanıcıların yaşadığı hız kaynaklı sorunları çözmek istiyor.

Gecikmelerin önüne geçilecek

Yapılan bu iyileştirmeker, internet bağlantınıza ve nerede yaşadığınıza bağlı olarak oyun performansında etki gösterecektir. Valve'ın verileri oyuncuların yüzde 43'ü gecikmelerde bir miktar düşüş gördüğü ve yüzde 10'unun ise ping sürelerinin 40ms veya daha aşağılara doğru düştüğünü gösteriyor. Bu durumdan olumlu olarak etkilenecek bölgelerin başında ise, nüfusun yoğun olduğu Avrupa ve Hindistan olması bekleniyor.
Valve'ın attığı bu adım her ne kadar fedakarlık gibi görünse de öyle değil. Zira şirket, oyuncuların rakip platformlara kaymasının önüne geçme niyetinde. Yapılan bu iyileştirmeler sonucunda oyuncuların daha iyi bir deneyim elde ederek Steam'de kalma olasılıklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/1791775741704351698 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yorumculuklar 2 ay
Rocket League'ü düzeltsinler ya herkes 30ping'de bizim normal 100ping de takılıyor. TR'nin internetinden ziyade sunucuların yurtdışından olması ile ilgili düşünüyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sütyen_Teli 2 ay yorumculuklar
Kesinlik RL ve ya Steam kaynaklı değil.
Bu sadece bizim kendi alt yapımız ve CGN IP muhabbetinden kaynaklı.
Kahramanmaraş'ta yaşıyorum ve ortalama ping 60-80.
Bazen 110-150 arası gördüğüm oluyor ama devamlı olan bir durum değil. Bunun sebebi de yaşadığım şehirde ki internetten kaynaklı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erhan850 2 ay
tr de 70 ping görünce seviniyoruz. işin garip yanı 10 sene öncesinde çok daha düşük hızlarda 40-60 ping arası görüyorduk. yurtdışı port trafikleri bu süre zarfında artınca ve yurtdışı bağlantıları iyileştirilmeyince böyle oldu sanırım.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 2 ay erhan850
Sansürden dolayı böyle oldu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H34RTL3SS 2 ay erhan850
şimdi baktımda ekim 2015 de SS paylaşmışım cs go da ping 30 o zaman ADSL2+ kullanıyordum zaman zaman 25 35ms arasında değişen pinglerle oynadım o dönemde şimdi fiber internet kullanıyoruz sözde ışık hızında sürekli 60 70 ms ve stabil değil
ne değişti acaba o günden bu güne bikaç şey var tahmin ettiğim ama ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3860 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
steam, Valve ve
5 etiket daha oyun online oyun Oyunlar Yazılım Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Google’ın çevrimiçi oyun servisi Stadia duyuruldu 2 ay Atari VCS donanım değişikliğine gidiyor, yıl sonuna ertelendi 2 ay Netflix'e Bear Grylls'li interaktif içerik geliyor 2 ay Qualcomm QCS400 yongası yeni nesil akıllı hoparlörlere hayat verecek 2 ay Instagram’ın alışveriş özelliği Türkiye’de 2 ay IKEA, 3D baskı yöntemiyle mobilyaları engelli insanlar için daha erişilebilir yapmak istiyor 2 ay LG'nin en güçlüsü | 5G'li ve 5 kameralı V50'yi kullandık 2 ay Samsung Galaxy A50 ve A30 ülkemizde ön siparişe başladı 2 ay Boeing, Etiyopya'daki kazanın ardından ertelediği 777X lansmanını sessiz sedasız gerçekleştirdi 2 ay Nvidia’nın yapay zekası basit çizimleri gerçek manzaralara çeviriyor 2 ay Nubia yöneticisi dahili fanlı Red Magic 3 hakkında ipuçları verdi 2 ay Türkiye'nin ilk yerli otomobil test fabrikası kuruldu 2 ay Sunuculara 1280 RTX kartlı modül takviyesi 2 ay “Nakış işlemeli bilgisayarda” kumaş, elektrik devresi haline geliyor 2 ay Su dağıtım yazılımı ile Kayseri'de 4 milyon lira tasarruf 2 ay Tinder eşleştirme algoritmasını değiştirdi 2 ay BMW fabrikasında Türk işçilere Türkçe konuşma yasağı [Güncelleme] 2 ay Netflix, Apple'ın TV hizmetinde olmayacağını resmen doğruladı 2 ay Yeni Fiat 500 yalnızca elektrikli olarak üretilecek 2 ay Huawei P30 serisi, yüksek fiyat etiketiyle gelecek 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Steam, iş ortaklarının oyun trafiğini hızlandırmak için Valve ağını kullanmalarına izin verdi Sonraki Yakın Gelecekte Araçlarda Yer Alacak Teknolojiler 2 ay Güneş enerjisini toplayıp depolayan filament geliştirildi 2 ay MySpace yanlışlıkla 12 yıllık arşivi sildi 2 ay NASA: Uzay uçuşları, astronotların vücutlarındaki herpes virüsünü aktif hale getiriyor 2 ay Samsung Galaxy A20 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı! 2 ay 'Dune' filminin çekimleri başladı: Hans Zimmer müzikleri hazırlayacak 2 ay Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi diğer Nvidia ekran kartlarına da geliyor 2 ay OnePlus 7'nin arka tasarımı ve degrade renk seçenekleri ortaya çıktı 2 ay Microsoft, Halo oyunu için Insider Programı başlattı 2 ay MSI GTX 1660 Gaming X | RX 590'a rakip geldi 2 ay MSI’ın GTX 1650 modeli sızdı 2 ay Exynos 9610 ve 6 GB RAM'li Motorola One Vision ortaya çıktı 2 ay Elon Musk'ın dev uzay gemisi 'Starship' bu hafta ilk kez havalanacak 2 ay Pocophone F2 modeli benchmark testlerinde görüldü 2 ay Tesla, Model 3'lerin maksimum gücünü uzaktan güncellemeyle arttırdı 2 ay Henrik Fisker, yeni elektrikli SUV modeliyle Tesla'ya rakip olacak 2 ay Türk İHA’larının etkinliği Yunanistan’a pahalıya mâl olmaya başladı 2 ay Samsung yeni bir telefon etkinliği yapacak 2 ay Nvidia GeForce GTX 1660 raflara çıkıyor 2 ay Black Shark 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim