Steam, iş ortaklarının oyun trafiğini hızlandırmak için Valve ağını kullanmalarına izin verdi

Valve Corporation'ın sahip olduğu Steam, oyun trafiğini hızlandırmak için yeni bir karar aldı. Şirket, iş ortaklarının Valve ağını kullanmalarının önünü açarak kullanıcıların yaşadığı hız kaynaklı sorunları çözmek istiyor.

Gecikmelerin önüne geçilecek

Yapılan bu iyileştirmeker, internet bağlantınıza ve nerede yaşadığınıza bağlı olarak oyun performansında etki gösterecektir. Valve'ın verileri oyuncuların yüzde 43'ü gecikmelerde bir miktar düşüş gördüğü ve yüzde 10'unun ise ping sürelerinin 40ms veya daha aşağılara doğru düştüğünü gösteriyor. Bu durumdan olumlu olarak etkilenecek bölgelerin başında ise, nüfusun yoğun olduğu Avrupa ve Hindistan olması bekleniyor.

https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/1791775741704351698

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Valve'ın attığı bu adım her ne kadargibi görünse de öyle değil. Zira şirket, oyuncularınkaymasının önüne geçme niyetinde. Yapılan bu iyileştirmeler sonucunda oyuncuların dahaelde ederek Steam'de kalma olasılıklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.