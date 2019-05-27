Netflix’e Haziran ayında eklenecek dizi ve filmler

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Netflix Türkiye’nin Haziran ayı kütüphanesine eklenecek içerikler belli oldu. Dizi tarafında izleyicileri, Black Mirror’ın 5. Sezonu bekliyor. Harry Potter serisi ise film meraklılarını ekrana bağlayabilir. Platforma eklenecek diğer yapımlar için listemize göz atabilirsiniz.

Black Mirror: 5. Sezon - 5 Haziran

Bir video oyunu bir dostluğun değişmesine neden olur. Bir sosyal medya şirketinde rehine krizi yaşanır. Bir genç, favori pop yıldızının yapay zekâ versiyonuyla bağ kurar.

Tales of the City - 7 Haziran

Orta yaşlı Mary Ann, San Francisco'ya ve geride bıraktığı eksantrik arkadaşlarına döner. Armistead Maupin'in kitaplarından uyarlanan filmin başrolünde Laura Linney var.

Dark: 2. Sezon - 21 Haziran

Uğursuz Son Döngü'nün tarihi yaklaşırken Winden'da yaşayan aileler, kendi dünyalarının kaderinde önemli bir role sahip olduklarını keşfeder.

%3: 3. Sezon - 07 Haziran

Michele, Kara'da herkese açık olan rüya gibi bir sığınak kuracak ama bir kriz patlak verince kendi seçim sürecini tasarlamak zorunda kalacak.

Diğer Netflix Original dizileri:

Marvel's Jessica Jones: 3. Sezon

Black Spot: 2. Sezon

Arthdal Chronicles

Jinn

Charité at War

Well Intended Love

Unité 42

Leila

Awake: The Million Dollar Game

Trinkets

Ad Vitam

Girls Incarcerated: 2. Sezon

Mr. Iglesias

The Casketeers: 2. Sezon

Dope: 3. Sezon

Instant Hotel: 2. Sezon

Paquita Salas: 3. Sezon

The Chosen One

The Confession Tapes: 2. Sezon

Vis a vis: 2. Sezon

Netflix Original Filmleri:

Murder Mystery: 14 Haziran

Jennifer Aniston ve Adam Sandler'ın yer aldığı filmde uzun süredir istedikleri Avrupa Tatiline çıkan New Yorklu Polis ve kuaför eşi, bir milyarderin yatında gerçekleşen bir cinayeti çözmeye çalışır.

I am Mother: 07 Haziran

Filmde insanoğlunu yeryüzünden silen bir felaketin ardından bir robot tarafından büyütülen genç bir kızın hikayesi anlatılıyor.

İngiliz yazar J.K. Rowling’in kaleminden çıkan Harry Potter serisinin beyaz perde uyarlaması sekiz filmden oluşuyor. 1 Haziran'dan itibaren izlenebilecek filmler; Tam Boyutta Gör Harry Potter ve Felsefe Taşı

Harry Potter ve Sırlar Odası

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

Harry Potter ve Ateş Kadehi

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

Harry Potter ve Melez Prens

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1

Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 olarak sıralanıyor.

Platforma gelecek diğer filmler ise şu şeklide;

Oh, Ramona!

Alles ist gut

Rock My Heart

Elisa & Marcela

Beats

Jaoon Kahan Bata Ae Dil

Shaft

Haziran ayında kütüphaneye Küp, Glee ve bir Tarantino klasiği olan Rezervuar Köpekleri’nin de ekleneceğini hatırlatalım.

Belgesel tarafında ise bizleri aşağıda yer alan yapımlar bekliyor:

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese

The Black Godfather

Life Overtakes Me

Exhibit A

The Edge Of Democracy

The Alcàsser Murders

Son olarak ise Anime severler için Haziran ayı Animeleri şu şekilde:

Kakeguruı Xx Kirari

Aggretsuko - 2. Sezon

Forest Of Pıano: 2. Sezon

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