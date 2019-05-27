Netflix’e Haziran ayında eklenecek dizi ve filmler

Netflix Türkiye’nin Haziran ayı kütüphanesine eklenecek içerikler belli oldu. Dizi tarafında izleyicileri, Black Mirror’ın 5. Sezonu bekliyor. Harry Potter serisi ise film meraklılarını ekrana bağlayabilir. Platforma eklenecek diğer yapımlar için listemize göz atabilirsiniz.
Black Mirror: 5. Sezon - 5 Haziran
Bir video oyunu bir dostluğun değişmesine neden olur. Bir sosyal medya şirketinde rehine krizi yaşanır. Bir genç, favori pop yıldızının yapay zekâ versiyonuyla bağ kurar.
Tales of the City - 7 Haziran
Orta yaşlı Mary Ann, San Francisco'ya ve geride bıraktığı eksantrik arkadaşlarına döner. Armistead Maupin'in kitaplarından uyarlanan filmin başrolünde Laura Linney var.
Dark: 2. Sezon - 21 Haziran
Uğursuz Son Döngü'nün tarihi yaklaşırken Winden'da yaşayan aileler, kendi dünyalarının kaderinde önemli bir role sahip olduklarını keşfeder.
%3: 3. Sezon - 07 Haziran
Michele, Kara'da herkese açık olan rüya gibi bir sığınak kuracak ama bir kriz patlak verince kendi seçim sürecini tasarlamak zorunda kalacak.
Diğer Netflix Original dizileri:
- Marvel's Jessica Jones: 3. Sezon
- Black Spot: 2. Sezon
- Arthdal Chronicles
- Jinn
- Charité at War
- Well Intended Love
- Unité 42
- Leila
- Awake: The Million Dollar Game
- Trinkets
- Ad Vitam
- Girls Incarcerated: 2. Sezon
- Mr. Iglesias
- The Casketeers: 2. Sezon
- Dope: 3. Sezon
- Instant Hotel: 2. Sezon
- Paquita Salas: 3. Sezon
- The Chosen One
- The Confession Tapes: 2. Sezon
- Vis a vis: 2. Sezon
Netflix Original Filmleri:
Murder Mystery: 14 Haziran
Jennifer Aniston ve Adam Sandler'ın yer aldığı filmde uzun süredir istedikleri Avrupa Tatiline çıkan New Yorklu Polis ve kuaför eşi, bir milyarderin yatında gerçekleşen bir cinayeti çözmeye çalışır.
I am Mother: 07 Haziran
Filmde insanoğlunu yeryüzünden silen bir felaketin ardından bir robot tarafından büyütülen genç bir kızın hikayesi anlatılıyor.
İngiliz yazar J.K. Rowling’in kaleminden çıkan Harry Potter serisinin beyaz perde uyarlaması sekiz filmden oluşuyor. 1 Haziran'dan itibaren izlenebilecek filmler;
- Harry Potter ve Felsefe Taşı
- Harry Potter ve Sırlar Odası
- Harry Potter ve Azkaban Tutsağı
- Harry Potter ve Ateş Kadehi
- Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı
- Harry Potter ve Melez Prens
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 olarak sıralanıyor.
Platforma gelecek diğer filmler ise şu şeklide;
- Oh, Ramona!
- Alles ist gut
- Rock My Heart
- Elisa & Marcela
- Beats
- Jaoon Kahan Bata Ae Dil
- Shaft
Haziran ayında kütüphaneye Küp, Glee ve bir Tarantino klasiği olan Rezervuar Köpekleri’nin de ekleneceğini hatırlatalım.
Belgesel tarafında ise bizleri aşağıda yer alan yapımlar bekliyor:
- Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese
- The Black Godfather
- Life Overtakes Me
- Exhibit A
- The Edge Of Democracy
- The Alcàsser Murders
Son olarak ise Anime severler için Haziran ayı Animeleri şu şekilde:
- Kakeguruı Xx Kirari
- Aggretsuko - 2. Sezon
- Forest Of Pıano: 2. Sezon
- 7seeds
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