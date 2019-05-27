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Netflix’e Haziran ayında eklenecek dizi ve filmler

Netflix Türkiye'nin Haziran ayında kütüphanesine ekleyeceği film, dizi, belgesel ve animeler belli oldu. İçerikler arasında popüler seri Black Mirror ve Harry Potter uyarlamaları var.
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Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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Netflix’e Haziran ayında eklenecek dizi ve filmler
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Netflix Türkiye’nin Haziran ayı kütüphanesine eklenecek içerikler belli oldu. Dizi tarafında izleyicileri, Black Mirror’ın 5. Sezonu bekliyor. Harry Potter serisi ise film meraklılarını ekrana bağlayabilir. Platforma eklenecek diğer yapımlar için listemize göz atabilirsiniz.

Black Mirror: 5. Sezon - 5 Haziran

Bir video oyunu bir dostluğun değişmesine neden olur. Bir sosyal medya şirketinde rehine krizi yaşanır. Bir genç, favori pop yıldızının yapay zekâ versiyonuyla bağ kurar.

Tales of the City - 7 Haziran

Orta yaşlı Mary Ann, San Francisco'ya ve geride bıraktığı eksantrik arkadaşlarına döner. Armistead Maupin'in kitaplarından uyarlanan filmin başrolünde Laura Linney var.

Dark: 2. Sezon - 21 Haziran

Uğursuz Son Döngü'nün tarihi yaklaşırken Winden'da yaşayan aileler, kendi dünyalarının kaderinde önemli bir role sahip olduklarını keşfeder.

 %3: 3. Sezon - 07 Haziran

Michele, Kara'da herkese açık olan rüya gibi bir sığınak kuracak ama bir kriz patlak verince kendi seçim sürecini tasarlamak zorunda kalacak.
Diğer Netflix Original dizileri:
  • Marvel's Jessica Jones: 3. Sezon
  • Black Spot: 2. Sezon
  • Arthdal Chronicles
  • Jinn
  • Charité at War
  • Well Intended Love
  • Unité 42
  • Leila
  • Awake: The Million Dollar Game
  • Trinkets
  • Ad Vitam
  • Girls Incarcerated: 2. Sezon
  • Mr. Iglesias
  • The Casketeers: 2. Sezon
  • Dope: 3. Sezon
  • Instant Hotel: 2. Sezon
  • Paquita Salas: 3. Sezon
  • The Chosen One
  • The Confession Tapes: 2. Sezon
  • Vis a vis: 2. Sezon

Netflix Original Filmleri:

Murder Mystery: 14 Haziran

Jennifer Aniston ve Adam Sandler'ın yer aldığı filmde uzun süredir istedikleri Avrupa Tatiline çıkan New Yorklu Polis ve kuaför eşi, bir milyarderin yatında gerçekleşen bir cinayeti çözmeye çalışır.

 I am Mother: 07 Haziran

Filmde insanoğlunu yeryüzünden silen bir felaketin ardından bir robot tarafından büyütülen genç bir kızın hikayesi anlatılıyor.

İngiliz yazar J.K. Rowling’in kaleminden çıkan Harry Potter serisinin beyaz perde uyarlaması sekiz filmden oluşuyor. 1 Haziran'dan itibaren izlenebilecek filmler; 

  • Harry Potter ve Felsefe Taşı
  • Harry Potter ve Sırlar Odası
  • Harry Potter ve Azkaban Tutsağı
  • Harry Potter ve Ateş Kadehi
  • Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı
  • Harry Potter ve Melez Prens
  • Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1
  • Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 olarak sıralanıyor.
Platforma gelecek diğer filmler ise şu şeklide; 
  • Oh, Ramona!
  • Alles ist gut
  • Rock My Heart
  • Elisa & Marcela
  • Beats
  • Jaoon Kahan Bata Ae Dil
  • Shaft

Haziran ayında kütüphaneye Küp, Glee ve bir Tarantino klasiği olan Rezervuar Köpekleri’nin de ekleneceğini hatırlatalım.

Belgesel tarafında ise bizleri aşağıda yer alan yapımlar bekliyor:

  • Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese
  • The Black Godfather
  • Life Overtakes Me
  • Exhibit A
  • The Edge Of Democracy
  • The Alcàsser Murders

Son olarak ise Anime severler için Haziran ayı Animeleri şu şekilde:

  • Kakeguruı Xx Kirari
  • Aggretsuko - 2. Sezon
  • Forest Of Pıano: 2. Sezon
  • 7seeds

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Frank Lapidus 1 hf. en beğenilen
deneyene kadar bende Netflix'e para mı verilir diyordum. Bir ay denedim, şimdi 11. aydayım, torrentten arama yapma, indirme, tvye atma uğraşmaya değmez. Ben başarılı buluyorum Netflix'i.
deneyene kadar bende Netflix'e para mı verilir diyordum. Bir ay denedim, şimdi 11. aydayım, torrentten arama yapma, indirme, tvye atma uğraşmaya değmez. Ben ba...
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2 Yanıt Yanıtla +48
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IbolarKisilikBozuklugu 1 hf.
Sağdan soldan reklam fışkıran,bilgisayarı kastıran,altyazısı senkron hatalı 150 tane clickbait bahis reklamı açan çöp kaynakları savunanlar gelmeden.
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Jakoßen 1 hf. Burzum.
Harbiden bunlara para mı veriyonuz
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Sabri a.k.a Hayalet 6 gün
Anime olarak Neon Genesis : evangelion geliyor haziranda . İzlemeyenler mutlaka izlemeli bu basyapiti.
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Lynessa 1 hf.
Tek beklediğim dark
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kene. 1 hf. orliny
5 kişi aldık + enpara kampanyası var. Aylık 25tl yani kişi başı 5tl veriyoruz herkes keyfine bakıyor.
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stackman 1 hf.
Sonunda DARK geliyor be
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Akbell 1 hf.
Dark geliyor! İzlemeyen varsa çok şey kaçırmış demektir.
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rockandemir84 1 hf. yeni yorumcu
Dark güzel dizi izlemeyenler için tavsiye ederim.
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Turin Turambar. 1 hf.
netflix kullanan arkadaşım geçen hafta better call saul 4. sezon ne zaman çıkacak diye soruyordu bana sadece güldüm
torrent candır
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Eren1s 1 hf.
HP serisi olması güzel olmuş. Bu arada Jennifer Aniston'ı gördüm hastasıyım
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Floydian Pink 1 hf.
Belki bana kızacaksınız belki de klişe ancak eski kalitesi kalmamış. Güzelim dizileri kaldırdılar yerine saçma sapan diziler eklendi. Uzun yıllardır Netflix kullanıyorum ancak artık ilgimi çeken bir şey bulamıyorum. Üyeliği iptal edeceğim.
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leventalpsal 1 hf.
Netflix'e eklenenler tamam da Netflix'ten çıkanlarda durum ne? Örneğin The Expanse'ın ilk iki sezonu Netflix'te vardı, 3. sezon yoktu. Sonra ilk iki sezonu da kaldırdılar...
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