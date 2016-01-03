Netflix genişleme planlarını CES 2016'da duyuracak

Dünya'nın en büyük online içerik sağlayıcılarından biri olan Netflix, hızla yayılmaya devam ediyor. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan House of Cards ile başlayarak kendi orijinal içeriklerini geliştirmeye başlayan Netflix, bu atılımı sayesinde önemli bir ivme kazandı ve kullanıcı sayısını hızla arttırdı. Şimdiden Amerika, Avrupa ve Avustralya kıtalarına büyük ölçüde yayılmış olan Netflix, şimdi de gözünü Asya pazarına dikti.

2016 sonuna kadar Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore'de hizmet vermeye başlayacağını hali hazırda açıklamış olan firma, CES 2016'da bu ülkelere yenilerini ekleyecek. Önümüzdeki günlerde Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2016'ya katılacak olan Netflix, 6 Ocak'ta düzenleyeceği basın toplantısında genişleme planlarını açıklayacak.

Netflix'in önümüzdeki yıldan itibaren hizmet verdiği bölgeler arasına katacağı ülkelerin başında Hindistan'ın geleceği tahmin ediliyor. Netflix, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Hindistan'ı da listesine ekleyerek çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilecek. Firmanın CES 2016'daki basın toplantısında, Hindistan dışında hangi ülkeler ile ilgili planlarına yer vereceği merak konusu.

Netflix daha önce Türkiye'ye girmek için de adımlar atmış, ancak BTK'nın yeni internet yasası ve RTÜK gibi sebeplerden dolayı bu planlarını rafa kaldırmıştı.

http://www.talkandroid.com/279553-netflix-to-announce-expansion-plans-at-ces-2016/