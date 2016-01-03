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Netflix genişleme planlarını CES 2016'da duyuracak

Dünyanın dört bir yanından farklı bölgelere yayılmaya devam eden Netflix, önümüzdeki günlerde Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2016'da genişleme planlarını paylaşacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix genişleme planlarını CES 2016'da duyuracak
Dünya'nın en büyük online içerik sağlayıcılarından biri olan Netflix, hızla yayılmaya devam ediyor. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan House of Cards ile başlayarak kendi orijinal içeriklerini geliştirmeye başlayan Netflix, bu atılımı sayesinde önemli bir ivme kazandı ve kullanıcı sayısını hızla arttırdı. Şimdiden Amerika, Avrupa ve Avustralya kıtalarına büyük ölçüde yayılmış olan Netflix, şimdi de gözünü Asya pazarına dikti.
 2016 sonuna kadar Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore'de hizmet vermeye başlayacağını hali hazırda açıklamış olan firma, CES 2016'da bu ülkelere yenilerini ekleyecek. Önümüzdeki günlerde Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2016'ya katılacak olan Netflix, 6 Ocak'ta düzenleyeceği basın toplantısında genişleme planlarını açıklayacak.
Netflix'in önümüzdeki yıldan itibaren hizmet verdiği bölgeler arasına katacağı ülkelerin başında Hindistan'ın geleceği tahmin ediliyor. Netflix, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Hindistan'ı da listesine ekleyerek çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabilecek. Firmanın CES 2016'daki basın toplantısında, Hindistan dışında hangi ülkeler ile ilgili planlarına yer vereceği merak konusu.
Netflix daha önce Türkiye'ye girmek için de adımlar atmış, ancak BTK'nın yeni internet yasası ve RTÜK gibi sebeplerden dolayı bu planlarını rafa kaldırmıştı.

http://www.talkandroid.com/279553-netflix-to-announce-expansion-plans-at-ces-2016/ Yorum Yaz
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AMERICAN 3 yıl
Budur Netflix artık Türkiye'de altyazı yok diyorlar ama o da gelir yakında çok sevindim gerçekten
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AMERICAN 3 yıl
Tr ye geliyorlar vodafone ile de anlaşmışlar sanırım fiyat olarak da aynı anda 2 hd ekran max 25₺ civarı bir fiyat olur.dolar kurundan direkt olarak yuvarlarsak.

Tr dizi yayınlamasa daha iyi benim için sıkıntı değil.hukumetin de yatırımcıya gereken kolaylığı sağlaması lazım.şimdi izleyen izliyor internetten zaten ordan nurdan sitelerden bu şekilde kimseye faydası yok bunun hem devlet kaybediyor hem de yapımcılar.
Yasalar konusunda kolaylık sağlansın netflix gelsin içerik olarak da zengin olsun.sansur olmasın.diğer turlu bi dizi izlemek için 40 tane site geziyoruz yok reklamdı yok video bulunamadı hataları vs.

Gelsin 25₺ya izleriz Xbox dan tabletten tvden umarım.
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ylmzsngl 3 yıl
Bir türlü gelemedi gitti. İzleyecek bir film bulana kadar ve bulduktan sonra internetten izleyecek iyi bir site bulana kadar saatler harcıyoruz. Gerçi Netflix hakkında film bulma konusunda çok da iyi yorumlar yok ama gelsinde bir görelim en azından.
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rtsbora 3 yıl
Netflix izleyecek kişiler daha çok yabancı dizi seyreden, takip ettiği dizileri günü gününe ve HD kalitede izleyebilmek için ayda 10 doları gözden çıkartabilecek insanlardır. Bu insanların Türk dizilerini önemseyeceğini hiç sanmıyorum. Ülkemizde hiç tv seyretmeyen, sadece netten yabancı dizi ve film izleyen bir sürü insan var. Ben de dahil...
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There goes your life 3 yıl
Neflix güzel fakat sinemayı yakından takip ediyorsanız film bulmak zor hollywood dışında çok fazla film yok
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MALTHAEL 3 yıl
Türkiyede kota olduğu sürece hayal bunlar . Tez zamanda kotadan kurtulmamız dileğiyle .
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Jeopol 3 yıl
gelse ne olur, gelmese e olur? Sonucta ulkede akk var ve cogunluk korsan tabir edilen sitelerden izliyor ne izliyorsa.

hadi oldu da geldi diyelim. Turk dizilerini yayinlayacaklar mi? bunlar olmadan netflixin anlami olmaz.
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KalemKolik 3 yıl
Bu adil kullanım kotası ile gelse ne olur gelmese ne olur.
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EinsteininTorunu 3 yıl
Mart-Nisan gibi Netflix Türkiye'ye gelecekmiş
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vlkn_34 3 yıl
Adamlar akıllı tabi gelmez ülkede bir adalet guvencesi yok, kota olayı var, hız belli.
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BiqBrav3 3 yıl
Ülkelerin arasında Türkiyenin de olduğunu açıklayacaklar kaynak mı kaynak arçelik ve vestel şimdiden uygulama marketlerine netflixi koydular hatta arçelik daha ileri giderek yeni aldığımız 80 ekran led tv nin kumandasını koca bi netflix tuşu koymuş gelmesi bu sene sonunu bulur yani.
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