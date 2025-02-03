Netflix'in YouTube'laşması sürüyor; Influencer içeriklerinin sayısı artacak

Tam Boyutta Gör Netflix ve Amazon gibi şirketler orijinal içerik alanına girdikleri ilk dönemde, Hollywood stüdyolarını örnek alıyor, onlara öykünerek içerik üretiyorlardı. Bu dijital platformların başlıca amacı sinema ve TV'ye alternatik olmak, mümkünse de zamanla onların yerini almaktı. Ancak bu platformlar büyüyüp kendi yollarını çizmeye başladıkça ilk başta belirlenen bu rotadan da uzaklaşmaya başladılar.

Çünkü Netflix CEO'su Ted Sarandos'un da birkaç yıl önce vurguladığı gibi, bu platformlar artık sadece TV'yle ya da sinemayla değil, YouTube gibi platformlarla da yarışıyorlardı. Neticede izleyicinin sınırlı süresini elde etmek için rekabet ediliyordu. Bu konuda YouTube da en az sinemalar ya da TV kanalları kadar Netflix'in rakibiydi. Hâliyle bu durum içerik üretimini de etkilemeye başladı. Öyle ki bugün artık Netflix ve Amazon Prime Video gibi platformlar, normalde YouTube'da görmeye alışık olduğumuz türden içerikler üretmeye başladılar.

Netflix ve Prime Video Gibi Platformlarda Beast Games Gibi İçeriklerin Sayısı Artacak

MrBeast adıyla tanınan ünlü YouTuber Jimmy Donaldson'ın Amazon Prime Video için hazırladığı Beast Games adlı yarışma programı aralık ayında izleyici ile buluştu ve büyük ilgiyle karşılandı. Beast Games'in Prime Video'nun bugüne kadarki en başarılı işlerinden biri olması, bu tarz içeriklere olan talebi de arttırdı. Nitekim şimdi sadece Amazon değil Netflix de bu tarzinfluencer'lar tarafından üretilen yeni içerikler bulmak ve üretmek için çalışmalara başladı.

Business Insider'ın Hollywood içinden aldığı duyumlara göre dijital platformlar Beast Games benzeri yeni içerikler üretmek için popüler YouTuber ve Influencer'larla görüşmeler yapıp, anlaşmalar imzalıyorlar.

Bu alanda en kayda değer başarıyı yakalayan yapım Prime Video'nun Beast Games'i olsa da aslında Netflix de bir süredir benzer içerikler hazırlıyor. Geçtiğimiz haftalarda Netflix'te canlı olarak yayınlanan Jake Paul-Mike Tyson maçı, Netflix'te yaşanan değişimin en belirgin göstergelerinden biriydi. Önümüzdeki dönemde bu tarz canlı yayınların sayısını arttıracak olan Netflix, bunun yanı sıra Influencer'lar ile işbirliğini de kuvvetlendirecek. Nitekim Netflix CEO'su Ted Sarandos da geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte "Kısa süreli içeriklerin üretildiği (YouTube, TikTok gibi) platformlar yeni hikâye anlatıcılarının yetişmesi için ideal yerler." diyerek bunun sinyallerini vermişti. Yakında bu değişimin emarelerini daha net bir şekilde görmeye başlayacağız.

Dijital platformlara yön veren kavram: Churning 1 ay önce eklendi

Netflix Gibi Platformlar Podcast'ler İçin de Benzer Anlaşmalar Yapabilirler

MrBeast, Jake Paul, Ms. Rachel gibi normalde YouTube'da ünlü olmuş içerik üreticileriyle çalışmaya başlayan bu dijital platformlar, yakında podcast alanına da el atabilirler. Nitekim Netflix'in son yıllarda hızla büyüyen bu alanda daha güçlü bir varlığa sahip olmak için planlamalar yapmaya başladığı konuşuluyor.

Netflix, bazı popüler dizilerine eşlik eden podcast serileri üreterek bu alanda zaten varlık gösteriyordu ama şimdi bundan çok daha büyük bir yatırımdan söz ediliyor. Nasıl ki şimdi özel içerik üretmeleri için MrBeast ve Jake Paul gibi ünlü YouTuber'ların peşine düşülüyorsa, önümüzdeki dönemde de podcast tarafında sektöre öncülük eden isimlere benzer teklifler sunulabilir.

Neticede Netflix ve Prime Video gibi platformların YouTube'laşması önümüzdeki dönemde hızlanarak devam edecek gibi görünüyor. Çünkü artık ilk başta düşünüldüğü gibi yeni nesil kablolu kanallar olmanın ötesine geçmiş durumdalar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.