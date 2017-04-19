Netflix her hafta 1 milyar saat yayın yapıyor

Netflix’in sektördeki durumuna ilişkin yeni veriler paylaşıldı. Bu verilere göre yayın platformu her hafta 1 milyar saatlik yayın yapıyor. 2015 senesinde toplamda 42.5 milyar saat yayın yapan Netflix’in yalnızca 1,5 sene içerisinde bu kadar gelişebilmiş olması büyük bir başarı ve bu başarıda Stranger Things, Daredevil gibi orijinal Netflix yapımlarının da kayda değer bir payı var. Paylaşılan bilgilere göre başarıda büyük paya sahip olan isimlerden birisi de ABDli aktör ve yönetmen Adam Sandlers.

2015’in Aralık ayında vizyona giren The Ridiculous 6 ile Netflix’in kadrosuna dahil olan Adam Sandlers, yaklaşık 1,5 sene içerisinde yarım milyardan saatten fazla izlenildi. Verilere göre Netflix kullanıcıları tarafından oldukça sevilen (ve muhtemelen Netflix tarafından da seviliyor) Sandlers, öyle sanıyorum ki aile filmleri sayesinde başarıya ulaştı.

Netflix YouTube’a özeniyor

Netflix’ten farklı olarak yalnızca bir gün içerisinde 1 milyar saat yayın yapan YouTube, Netflix İcra Kurulu Başkanı Reed Hastings’in yaptığı açıklamalara göre yayın platformunun hedefinde bulunuyor. Hastings bir röportaj sırasında YouTube’a özendiklerini dile getirmişti.

https://www.cnet.com/news/netflix-billion-hours-a-week-adam-sandler/