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Netflix her hafta 1 milyar saat yayın yapıyor

Netflix tarafından paylaşılan son verilere göre platform üzerinden her hafta 1 milyar saat yayın izleniyor. İlginç bir şekilde bu başarıda Adam Sandlers’ın da payı büyük. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,7b
1
18
Sinema ve Dizi
Emre Karakullukçu
Yazar
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Netflix’in sektördeki durumuna ilişkin yeni veriler paylaşıldı. Bu verilere göre yayın platformu her hafta 1 milyar saatlik yayın yapıyor. 2015 senesinde toplamda 42.5 milyar saat yayın yapan Netflix’in yalnızca 1,5 sene içerisinde bu kadar gelişebilmiş olması büyük bir başarı ve bu başarıda Stranger Things, Daredevil gibi orijinal Netflix yapımlarının da kayda değer bir payı var. Paylaşılan bilgilere göre başarıda büyük paya sahip olan isimlerden birisi de ABDli aktör ve yönetmen Adam Sandlers.

2015’in Aralık ayında vizyona giren The Ridiculous 6 ile Netflix’in kadrosuna dahil olan Adam Sandlers, yaklaşık 1,5 sene içerisinde yarım milyardan saatten fazla izlenildi. Verilere göre Netflix kullanıcıları tarafından oldukça sevilen (ve muhtemelen Netflix tarafından da seviliyor) Sandlers, öyle sanıyorum ki aile filmleri sayesinde başarıya ulaştı.

Netflix YouTube’a özeniyor

Netflix’ten farklı olarak yalnızca bir gün içerisinde 1 milyar saat yayın yapan YouTube, Netflix İcra Kurulu Başkanı Reed Hastings’in yaptığı açıklamalara göre yayın platformunun hedefinde bulunuyor. Hastings bir röportaj sırasında YouTube’a özendiklerini dile getirmişti.


https://www.cnet.com/news/netflix-billion-hours-a-week-adam-sandler/ Yorum Yaz
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trumpet 2 yıl
Netflix + iptv kullaniyorum , psikolojik olarak cok rahatim , TV deki yalan yanlis propaganda + tarafli yayinlari seyretmekten iyidir . Ver mehteri ver verr ...
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kadirirdem 2 yıl
Bence normal sürekli TV'ler açık.
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MDV 2 yıl
canli yayinlari kim izliyor?
2 Yanıt Yanıtla
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sessions 2 yıl MDV
MDV
canli yayinlari kim izliyor?

Arkadaşım Netflix canlı yayın yapmıyor ya da yapıyorsa ülkemizde yapmıyor sadece abone olan abonelerin izlediği diziler ve filmlerin saatlerinin toplamı bu :)
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midnefen 2 yıl MDV
MDV
canli yayinlari kim izliyor?

izlense ne izlenmese ne..
Mesela sen canlı yayın izledin diyelim; ne Avrıpa ne Amarika gısganmi..

Ama iki köprü bi tünel açılışı izle; hem Avrıpa hem Amarika gıs gıs gısgani
Yanıtla +2
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midnefen 2 yıl MDV
MDV
canli yayinlari kim izliyor?

izlense ne izlenmese ne..
Mesela sen canlı yayın izledin diyelim; ne Avrıpa ne Amarika gısganmi..

Ama iki köprü bi tünel açılışı izle; hem Avrıpa hem Amarika gıs gıs gısgani
Yanıtla +2
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sessions 2 yıl
Hakikatten çok manyak yapımları var Netflix'in ve ayrıca Türkçe dublajlı olmasıda bir başka güzel uluslararası ilişkiler okuyan ve eğitim dili ingilizce olan bir çok kişi Türkçe dublajı "karakterlerin orjinal seslerini beğenmelerinden" ötürü beğenmiyorlar. Ancak seslendirme stüdyoları çalıştıkları seslendirme sanatçıları ile o kadar güzel Türkçe dublaj yapıyorlar ki gerçekten takdire şayan diyebilirim neredeyse karakterlerin orjinal sesleriyle birebir ya da benim kulaklarımda sorun olabilir. Neyse isteyen orjinal dilde altyazılı isteyen Türkçe dublajlı izlesin istemeyen de izlemesin bu kimseyi ilgilendirmez tamamen zevk meselesi ben Türkçe dublajlı seviyorum ve beni tatmin edecek içerikte de Türkçe dublaj mevcut bu yüzden Netflix abonesiyim ve Netflix böyle devam ettiği sürece abone olmaya devam edeceğim özel olarak haber ve bilgi için teşekkürler. :)
1 Yanıt Yanıtla
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midnefen 2 yıl sessions
sessions
Hakikatten çok manyak yapımları var Netflix'in ve ayrıca Türkçe dublajlı olmasıda bir başka güzel uluslararası ilişkiler okuyan ve eğitim dili ingilizce olan bir çok kişi Türkçe dublajı "karakterlerin orjinal seslerini beğenmelerinden" ötürü beğenmiyorlar. Ancak seslendirme stüdyoları çalıştıkları seslendirme sanatçıları ile o kadar güzel Türkçe dublaj yapıyorlar ki gerçekten takdire şayan diyebilirim neredeyse karakterlerin orjinal sesleriyle birebir ya da benim kulaklarımda sorun olabilir. Neyse isteyen orjinal dilde altyazılı isteyen Türkçe dublajlı izlesin istemeyen de izlemesin bu kimseyi ilgilendirmez tamamen zevk meselesi ben Türkçe dublajlı seviyorum ve beni tatmin edecek içerikte de Türkçe dublaj mevcut bu yüzden Netflix abonesiyim ve Netflix böyle devam ettiği sürece abone olmaya devam edeceğim özel olarak haber ve bilgi için teşekkürler. :)

Haydaaa.. Bi netfiliksi gaç gişi gısgani ya; kaç gişi?

100 dene dizi 100 dene film yapmış; kimse gısganmi..

Biz 2 köprü bi tünel yaptık; Goca Avropa gıs gıs; Goca Amarika çatır çatır gısgani
1 Yanıt Yanıtla +1
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midnefen 2 yıl sessions
sessions
Hakikatten çok manyak yapımları var Netflix'in ve ayrıca Türkçe dublajlı olmasıda bir başka güzel uluslararası ilişkiler okuyan ve eğitim dili ingilizce olan bir çok kişi Türkçe dublajı "karakterlerin orjinal seslerini beğenmelerinden" ötürü beğenmiyorlar. Ancak seslendirme stüdyoları çalıştıkları seslendirme sanatçıları ile o kadar güzel Türkçe dublaj yapıyorlar ki gerçekten takdire şayan diyebilirim neredeyse karakterlerin orjinal sesleriyle birebir ya da benim kulaklarımda sorun olabilir. Neyse isteyen orjinal dilde altyazılı isteyen Türkçe dublajlı izlesin istemeyen de izlemesin bu kimseyi ilgilendirmez tamamen zevk meselesi ben Türkçe dublajlı seviyorum ve beni tatmin edecek içerikte de Türkçe dublaj mevcut bu yüzden Netflix abonesiyim ve Netflix böyle devam ettiği sürece abone olmaya devam edeceğim özel olarak haber ve bilgi için teşekkürler. :)

Haydaaa.. Bi netfiliksi gaç gişi gısgani ya; kaç gişi?

100 dene dizi 100 dene film yapmış; kimse gısganmi..

Biz 2 köprü bi tünel yaptık; Goca Avropa gıs gıs; Goca Amarika çatır çatır gısgani
1 Yanıt Yanıtla +1
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ULYSES 2 yıl
Zohandan sonra pek komik bir filmini izleyemedim bu adamın. Ama kafa yormadan vakit öldürmelik filmler yaptığı için bir şekilde izleniyor.
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PsychicPower 2 yıl
Basit bir hesapla, 1 haftada 114 bin yıllık içerik izleniyor. Yani 114.000 kişinin 365 gün aralıksız içerik izlemesiyle eşdeğer. Kullanıcıları günde 1 saat ortalama içerik tüketiyor olsaydı 143 milyon düzenli izleyicisi olduğunu söyleyebilirdik.
1 Yanıt Yanıtla
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midnefen 2 yıl PsychicPower
PsychicPower
Basit bir hesapla, 1 haftada 114 bin yıllık içerik izleniyor. Yani 114.000 kişinin 365 gün aralıksız içerik izlemesiyle eşdeğer. Kullanıcıları günde 1 saat ortalama içerik tüketiyor olsaydı 143 milyon düzenli izleyicisi olduğunu söyleyebilirdik.

Gardaş onun hesabını yapıyosun da; köprülerden günde kaç araba geçiyi bilin mi?
hele de günde kaç kişi gısgani onu bilin mi?
Avrıpa + Amarika'nın tümü gıs gıs gısganırken; heela "nitfilikis izleni" deme; köprülerimizi gısgani de


Eyyy netfiliks sen kimsin ya? Bi kayyuma bakar
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