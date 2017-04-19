Netflix her hafta 1 milyar saat yayın yapıyor

Netflix’in sektördeki durumuna ilişkin yeni veriler paylaşıldı. Bu verilere göre yayın platformu her hafta 1 milyar saatlik yayın yapıyor. 2015 senesinde toplamda 42.5 milyar saat yayın yapan Netflix’in yalnızca 1,5 sene içerisinde bu kadar gelişebilmiş olması büyük bir başarı ve bu başarıda Stranger Things, Daredevil gibi orijinal Netflix yapımlarının da kayda değer bir payı var. Paylaşılan bilgilere göre başarıda büyük paya sahip olan isimlerden birisi de ABDli aktör ve yönetmen Adam Sandlers.
2015’in Aralık ayında vizyona giren The Ridiculous 6 ile Netflix’in kadrosuna dahil olan Adam Sandlers, yaklaşık 1,5 sene içerisinde yarım milyardan saatten fazla izlenildi. Verilere göre Netflix kullanıcıları tarafından oldukça sevilen (ve muhtemelen Netflix tarafından da seviliyor) Sandlers, öyle sanıyorum ki aile filmleri sayesinde başarıya ulaştı.
Netflix YouTube’a özeniyor
Netflix’ten farklı olarak yalnızca bir gün içerisinde 1 milyar saat yayın yapan YouTube, Netflix İcra Kurulu Başkanı Reed Hastings’in yaptığı açıklamalara göre yayın platformunun hedefinde bulunuyor. Hastings bir röportaj sırasında YouTube’a özendiklerini dile getirmişti.
https://www.cnet.com/news/netflix-billion-hours-a-week-adam-sandler/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arkadaşım Netflix canlı yayın yapmıyor ya da yapıyorsa ülkemizde yapmıyor sadece abone olan abonelerin izlediği diziler ve filmlerin saatlerinin toplamı bu :)
izlense ne izlenmese ne..
Mesela sen canlı yayın izledin diyelim; ne Avrıpa ne Amarika gısganmi..
Ama iki köprü bi tünel açılışı izle; hem Avrıpa hem Amarika gıs gıs gısgani
izlense ne izlenmese ne..
Mesela sen canlı yayın izledin diyelim; ne Avrıpa ne Amarika gısganmi..
Ama iki köprü bi tünel açılışı izle; hem Avrıpa hem Amarika gıs gıs gısgani
Haydaaa.. Bi netfiliksi gaç gişi gısgani ya; kaç gişi?
100 dene dizi 100 dene film yapmış; kimse gısganmi..
Biz 2 köprü bi tünel yaptık; Goca Avropa gıs gıs; Goca Amarika çatır çatır gısgani
Haydaaa.. Bi netfiliksi gaç gişi gısgani ya; kaç gişi?
100 dene dizi 100 dene film yapmış; kimse gısganmi..
Biz 2 köprü bi tünel yaptık; Goca Avropa gıs gıs; Goca Amarika çatır çatır gısgani
Gardaş onun hesabını yapıyosun da; köprülerden günde kaç araba geçiyi bilin mi? hele de günde kaç kişi gısgani onu bilin mi?
Avrıpa + Amarika'nın tümü gıs gıs gısganırken; heela "nitfilikis izleni" deme; köprülerimizi gısgani de
Eyyy netfiliks sen kimsin ya? Bi kayyuma bakar