Netflix'in Türk dizisi Hakan: Muhafız için ilk uzun fragman yayınlandı

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan: Muhafız, 'The Protector' ismiyle tüm dünyada yayınlanacak. Ulusoy'un Türk bir süper kahramanı canlandırdığı dizi, tılsımlı bir yadigâr tarafından kendisine mistik güçler verilen genç bir adamın İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı mücadelesini anlatacak. Özel efektleri dünyaca ünlü şirket Gradient Effects tarafından hazırlanan diziden Netflix'in beklentileri yüksek.
Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu dizide Çağatay Ulusoy'a eşlik edecek. 14 Aralık'ta yayınlanacak olan Hakan: Muhafız'ın ilk sezonu 10 bölüm, ikinci sezonu ise 8 bölümden oluşacak.
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ulan allah sizi kahretmesin bu ne klişe , ne saçma sapan bir dizi olmuş la.
hani amerika'da da böyle bol klişeli aptal saptal kahramanlık dizileri çıkıyor ama en azından onların efektleri biraz daha şekilli şukullu oluyor.
Bildiğimiz klasik süper kahraman senaryosu, kahraman olduğunu bilmeyen kahraman, ona kahramanlığı öğreten bir örgüt ve kız. kızla aralarında nefretle başlayan bir aşk. of off ne hikaye ama ,
o yaşlı amca da dizinin sonunda ölecek bak buraya yazıyorum.
oyunculuklarda güzel gözükmüyor sadece o yaşlı profesör gibi olan adam(karadayıda da oynamıştı) o sağlam rol yapar gerisi çöp.
netflix şuna para harcayacağına bütçeyi netflix türkiye dizi içerik ekibine verseydi de 3-5 sağlam dizi eklenseydi keşke.
gerçi şimdi bu dizinin hayran kitlesine(yani çağatay fanlarına) netflix üyeliği aldırıp sağlam para kasacaktır netflix
ne bekliyorduk ne bulduk yazık
ve son olarak
mahallenin sevilen delikanlısı; checked
sokakta top oynayan çocuklara eşlik etme ; checked
dövüş öğreten kızla yere düşüp yüz yüze gelme ; checked
ayasofya ve arasokaklar ;checked
Artık tarihimiz ve tarihsel karakterlerimizle globale açılmalı, tanıtımlarını yapmalıyız. Alper Çağlar'ın da Türk mitolojisini tanıtacak Göktürk üçlemesi geliyor. Dünya Yunan, İskandinav mitolojilerini tanırken, niye Türk mitolojisini tanımasın? Sadece dünyanın değil, bizim de tanımamız gerekir. Bunlar güzel işler. Aşmamız lazım aşk-hıyanet-şehvet üçgenini.