Netflix'in Türk dizisi Hakan: Muhafız için ilk uzun fragman yayınlandı

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Netflix'in merakla beklenen Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız'ın ilk fragmanı nihayet yayınlandı. Önümüzdeki ay izleyicilerle buluşacak olan dizinin ilk görüntüleri alışılagelmiş Türk dizilerinden oldukça farklı görünüyor. İşte iki dakika uzunluğundaki fragman:Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan: Muhafız, 'The Protector' ismiyle tüm dünyada yayınlanacak. Ulusoy'un Türk bir süper kahramanı canlandırdığı dizi, tılsımlı bir yadigâr tarafından kendisine mistik güçler verilen genç bir adamın İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı mücadelesini anlatacak. Özel efektleri dünyaca ünlü şirket Gradient Effects tarafından hazırlanan diziden Netflix'in beklentileri yüksek.Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu dizide Çağatay Ulusoy'a eşlik edecek. 14 Aralık'ta yayınlanacak olan Hakan: Muhafız'ın ilk sezonu 10 bölüm, ikinci sezonu ise 8 bölümden oluşacak.