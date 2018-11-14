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Netflix'in Türk dizisi Hakan: Muhafız için ilk uzun fragman yayınlandı

Netflix, Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız için ilk uzun fragmanı yayınladı. İki dakika uzunluğundaki fragmanda diziyle ilgili birçok detayı ilk kez görüyoruz.
6 ay
8,6b
1
35
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Netflix'in merakla beklenen Türk orijinal dizisi Hakan: Muhafız'ın ilk fragmanı nihayet yayınlandı. Önümüzdeki ay izleyicilerle buluşacak olan dizinin ilk görüntüleri alışılagelmiş Türk dizilerinden oldukça farklı görünüyor. İşte iki dakika uzunluğundaki fragman:



Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan: Muhafız, 'The Protector' ismiyle tüm dünyada yayınlanacak. Ulusoy'un Türk bir süper kahramanı canlandırdığı dizi, tılsımlı bir yadigâr tarafından kendisine mistik güçler verilen genç bir adamın İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı mücadelesini anlatacak. Özel efektleri dünyaca ünlü şirket Gradient Effects tarafından hazırlanan diziden Netflix'in beklentileri yüksek.

Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu dizide Çağatay Ulusoy'a eşlik edecek. 14 Aralık'ta yayınlanacak olan Hakan: Muhafız'ın ilk sezonu 10 bölüm, ikinci sezonu ise 8 bölümden oluşacak.

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BlackLead 6 ay en beğenilen


ulan allah sizi kahretmesin bu ne klişe , ne saçma sapan bir dizi olmuş la.
hani amerika'da da böyle bol klişeli aptal saptal kahramanlık dizileri çıkıyor ama en azından onların efektleri biraz daha şekilli şukullu oluyor.
Bildiğimiz klasik süper kahraman senaryosu, kahraman olduğunu bilmeyen kahraman, ona kahramanlığı öğreten bir örgüt ve kız. kızla aralarında nefretle başlayan bir aşk. of off ne hikaye ama ,
o yaşlı amca da dizinin sonunda ölecek bak buraya yazıyorum.
oyunculuklarda güzel gözükmüyor sadece o yaşlı profesör gibi olan adam(karadayıda da oynamıştı) o sağlam rol yapar gerisi çöp.
netflix şuna para harcayacağına bütçeyi netflix türkiye dizi içerik ekibine verseydi de 3-5 sağlam dizi eklenseydi keşke.
gerçi şimdi bu dizinin hayran kitlesine(yani çağatay fanlarına) netflix üyeliği aldırıp sağlam para kasacaktır netflix
ne bekliyorduk ne bulduk yazık
ve son olarak
mahallenin sevilen delikanlısı; checked
sokakta top oynayan çocuklara eşlik etme ; checked
dövüş öğreten kızla yere düşüp yüz yüze gelme ; checked
ayasofya ve arasokaklar ;checked

ulan allah sizi kahretmesin bu ne klişe , ne saçma sapan bir dizi olmuş la.hani amerika'da da böyle bol klişeli aptal saptal kahramanlık dizil...
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Ambarad 6 ay
İlk defa sınırların dışına çıkılıyor Türkiye'de. Bu diziyi peşin peşin yermek yerine, önce bi izlemeliyiz. Oyuncu kadrosu da iyi gördüğüm kadarıyla. Bu dizi, bu tarz işlerin devamına kapı aralayacaktır. Umarım başarılı olur.
Artık tarihimiz ve tarihsel karakterlerimizle globale açılmalı, tanıtımlarını yapmalıyız. Alper Çağlar'ın da Türk mitolojisini tanıtacak Göktürk üçlemesi geliyor. Dünya Yunan, İskandinav mitolojilerini tanırken, niye Türk mitolojisini tanımasın? Sadece dünyanın değil, bizim de tanımamız gerekir. Bunlar güzel işler. Aşmamız lazım aşk-hıyanet-şehvet üçgenini.
İlk defa sınırların dışına çıkılıyor Türkiye'de. Bu diziyi peşin peşin yermek yerine, önce bi izlemeliyiz. Oyuncu kadrosu da iyi gördüğüm kadarıyla. Bu dizi, b...
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Grkwnxs 6 ay
Aynısını yabancı oyuncular çekince bayıla bayıla övenler Türkler yapınca dalga geçiyor ondan sonra niye abuk subuk zengin kız fakir oğlan dizilerinden başka dizimiz yok diye ağlıyorlar.
Aynısını yabancı oyuncular çekince bayıla bayıla övenler Türkler yapınca dalga geçiyor ondan sonra niye abuk subuk zengin kız fakir oğlan dizilerinden başka diz...
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Morphinz 6 ay
ÇÖP
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ONURTO 6 ay
Bu kadının siyasi görüşleri, içinde olduğu projelere odaklanmamı engelliyor.
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Giresunlufuk 6 ay
Daha güzel işler yapılabilirdi. Farklılık iyidir ama olmamış bu.
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DH Misafiri 6 ay
kötü olmuş oyuncularda bence kötü seçilmiş uzun ömürlü bir yapım olamaz. hristiyanlık vs daha ne bilinç altı mesajı pomplar bunlar.
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The Hollow 6 ay
Bunu izleyeceğinize Netflix'te ki After Porn Ends belgeselini izleyin daha iyi. İyi bir yapımda izlemek istiyorsanız gidin Fargo falan izleyin. Cinematography konusunda kavramları da öğrenin ufkunuz açılsın. Sonra buraya gelip yavvv Netflix yapıyor helal olsun diyenlerden olmayın. Çünkü, gülünç bir durum.
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Qantas 6 ay
Bu çağatay yaşlanınca çok tipsiz olacak.
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smart1978 6 ay
Cakmalarin cakmasi


beyazperde.com/...
Bu tur seyler cok klise tutmaz ...
Cocuk mu kandiriyorlar ne diyecegim ama
.
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MR.BERK 6 ay
Yahu destek çıkalım diyecem de, ne basit görüntü yönetmenliği, ne basit diyaloglar, ne basit konu, bildiğin atv dizisi.
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El Prezidente 6 ay
çakma dandik bir dizi.. assassins creed'den bile aşırmalar var gibi..
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stun 6 ay
çok klişe olmuş , başkası adına utandım resmen ama bir bölüm izlerim , ne neymiş ne değilmiş diye
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