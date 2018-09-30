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Netflix'in Türk süper kahraman dizisi ertelendi

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi The Protector ertelendi. Netflix yetkilileri çekilen bölümleri beğenmeyince erteleme kararı alındı.
7 ay
12,7b
1
30
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Netflix'in geçtiğimiz yıl duyurduğu ilk Türk orijinal dizisi The Protector (Hakan: Muhafız) ertelendi. Geçtiğimiz mart ayında çekimlerine başlanan dizinin eylülde yayınlanması planlanıyordu. Ancak işler pek de beklenildiği gibi gitmedi.

Dizinin ertelenme nedeni olarak Netflix yetkililerinin çekilen bölümleri beğenmemesi gösteriliyor. Can Evrenol tarafından yönetilen dizinin ilk beş bölümü tamamlanıp Netflix'e gönderilmiş. Bu bölümleri izleyen Netflix yöneticileri bazı sahneleri beğenmemiş ve dizinin büyük bir kısmının farklı bir yönetmen altında tekrar çekilmesi kararını almış. Tabi bu kararın ardından dizinin birçok sahnesi de çöpe gitmiş.

Ertelemenin ardından Hakan: Muhafız'ın tam olarak ne zaman yayınlanacağı şu an için belli değil. Ancak Netflix, dizinin bu yıl sona ermeden yayınlanmasını istiyor.

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan: Muhafız, 'The Protector' ismiyle tüm dünyada yayınlanacak. Ulusoy'un Türk bir süper kahramanı canlandırdığı dizi, özel güçlere sahip olduğunu keşfeden genç bir adamın İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı mücadelesini anlatacak. Özel efektleri dünyaca ünlü şirket Gradient Effects tarafından hazırlanan dizi bakalım beklentileri karşılayabilecek mi.

https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/cagatay-ulusoyun-netflix-dizisi-ertelendi,MtDcJa9liU6HIwwqQ0l7FQ/dkOUdo25wUqrN0vhZd38VA Yorum Yaz
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dr20mouse 7 ay en beğenilen
Bizim dizileri biz bile beğenmiyoruz Netflix haklı. Ezel kalitesinde bir dizi gelmedi hala.
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gokuba 7 ay
çağatay denen çocuğu oyuncu sanıpda iş yaparlarsa öyle olur :)
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mu5tafa 7 ay
Bizde aşağılık kompleksi var arkadaş. Kendimizi çok küçümsüyoruz. Çingene İspanyol çekince tapıyoruz.. Bak amerikalı falan demedim bile..
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dede17 7 ay
Heralde kendi aralarında eğlenen çobanları izlemek zorunda kalıyoruz kimse dersine çalışmadan gerçekten insanlara bir şey vermeden çok şey almak istiyorlar
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dostum kertenkele 7 ay
Dizi çekmeye gerek yok ki arka sokakları ölümsüzler diye yayınlasınlar

Yada esprilieri çevirmeyi başarabilirlerse kardeş payını yayınlasınlar on numara dizi.
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netstat 7 ay
bugün netflix tanıtıcı video yayınladı. sanırım yalan haber.
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harunsuv 7 ay
Bu ne o zaman
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tahir40 7 ay
Bizim zaten yerli süper kahramanımız vardı. Gençler bilmez, Gazman!

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kalavar 7 ay
ezel
kuzey güney
behsat amirim
suskunlar
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einhander 7 ay
istenilen kaliteye ulaşana kadar ertelesinler.
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erkanberk 7 ay
Yönetmen ne yapsın. Başrol oyuncusu olan zati muhteremin kapasitesi belli.
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19yusuf05 7 ay
yönetmen demişler ama günahını alıyor olabilirler çağatay ulusoy gibi zerre yetenek olmayan bir oyuncuyu seçmişler ona oyuncu demek bike saçma geliyor. yetenek sıfır.
ikinci olarak netflix in bir çok kalitesiz dizisini görüyoruz. netflix te bu kadar kalitesiz dizilerin yayınlandığı halde bu diziyi beğenmedilerse dizinin kalite düzeyi düşündürücü geliyor. ama yine de olumlu olmak lazım umarım dizi kalitelidir netflix Türkiye yönetimi dizilerini kaliteli istedikleri için seçici davranmıştır.
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deoks 7 ay
Süper kahraman falan bizim kültürümüze ters şeyler. Çok tutacağını sanmıyorum.
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