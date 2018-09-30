Netflix'in Türk süper kahraman dizisi ertelendi

Dizinin ertelenme nedeni olarak Netflix yetkililerinin çekilen bölümleri beğenmemesi gösteriliyor. Can Evrenol tarafından yönetilen dizinin ilk beş bölümü tamamlanıp Netflix'e gönderilmiş. Bu bölümleri izleyen Netflix yöneticileri bazı sahneleri beğenmemiş ve dizinin büyük bir kısmının farklı bir yönetmen altında tekrar çekilmesi kararını almış. Tabi bu kararın ardından dizinin birçok sahnesi de çöpe gitmiş.
Ertelemenin ardından Hakan: Muhafız'ın tam olarak ne zaman yayınlanacağı şu an için belli değil. Ancak Netflix, dizinin bu yıl sona ermeden yayınlanmasını istiyor.
Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Hakan: Muhafız, 'The Protector' ismiyle tüm dünyada yayınlanacak. Ulusoy'un Türk bir süper kahramanı canlandırdığı dizi, özel güçlere sahip olduğunu keşfeden genç bir adamın İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı mücadelesini anlatacak. Özel efektleri dünyaca ünlü şirket Gradient Effects tarafından hazırlanan dizi bakalım beklentileri karşılayabilecek mi.
https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/cagatay-ulusoyun-netflix-dizisi-ertelendi,MtDcJa9liU6HIwwqQ0l7FQ/dkOUdo25wUqrN0vhZd38VA Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yada esprilieri çevirmeyi başarabilirlerse kardeş payını yayınlasınlar on numara dizi.
kuzey güney
behsat amirim
suskunlar
ikinci olarak netflix in bir çok kalitesiz dizisini görüyoruz. netflix te bu kadar kalitesiz dizilerin yayınlandığı halde bu diziyi beğenmedilerse dizinin kalite düzeyi düşündürücü geliyor. ama yine de olumlu olmak lazım umarım dizi kalitelidir netflix Türkiye yönetimi dizilerini kaliteli istedikleri için seçici davranmıştır.
1 Misafir
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