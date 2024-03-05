Rebel Moon'un iki filmi birleştiren "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu 6 saat olacak

Bu durum Rebel Moon'un Zack Snyder'ın planladığı gibi uzun yıllar devam edecek bir seri olmasına engel olabilir belki ama kısa vadede seri hız kesmeden yoluna devam ediyor. Serinin ikinci parçası olan Rebel Moon Part Two: The Scargiver, 19 Nisan'da izleyici ile buluşacak. Yaz aylarında ise Rebel Moon'un 18+ yaş sınırlı "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu yayınlanacak.
Rebel Moon "Yönetmenin Kurgusu", Bu Yaz Yayınlanacak
Rebel Moon'un "Yönetmenin Kurgusu" versiyonunun ikinci filmden sonra çıkacak olması tuhaf bir karardı. Zira bu versiyonun ikinci film öncesi çıkması pek çok açıdan daha mantıklı bir hamle olurdu. Bu yüzden bu kararın arkasındaki gerekçe merak ediliyordu. Merakımızı gideren açıklama dün Zack Snyder'dan geldi. Snyder, "Yönetmenin Kurgusu" versiyonunun aslında bu iki filmi bir arada sunacağını açıkladı.
I Minutemen'e konuşan Snyder, ilk iki Rebel Moon filminin "Yönetmenin Kurgusu" versiyonlarının muhtemelen aynı gün çıkacağını ve birlikte 6 saatlik bir deneyim sunacağını açıkladı. Netflix, muhtemelen bu versiyonu da yine iki parçaya bölerek izleyicilere sunacaktır ama Snyder'ın bunu altı saatlik tek bir film olarak tasarladığı aşikâr.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.