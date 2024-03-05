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    Rebel Moon'un iki filmi birleştiren "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu 6 saat olacak

    Rebel Moon'un 18+ yaş sınırıyla gelecek "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu, 6 saatlik bir deneyim sunacak. İki Rebel Moon filminin yönetmenin kurgusu versiyonları birlikte yayınlanacak.
    Rebel Moon yönetmenin kurgusu süresiyle şaşırtacak Tam Boyutta Gör
    Zack Snyder'ın Star Wars'a öykünerek çektiği yeni filmi Rebel Moon, 22 Aralık'ta da Netflix'te izleyici ile buluştu. Netflix'in kayda değer bir bütçe ayırdığı film, hatırı sayılır izlenme rakamlarına ulaştı ulaşmasına ama aslında pek beğenilmedi; Eleştirmenlerden de izleyicilerden de düşük notlar aldı.

    Bu durum Rebel Moon'un Zack Snyder'ın planladığı gibi uzun yıllar devam edecek bir seri olmasına engel olabilir belki ama kısa vadede seri hız kesmeden yoluna devam ediyor. Serinin ikinci parçası olan Rebel Moon Part Two: The Scargiver, 19 Nisan'da izleyici ile buluşacak. Yaz aylarında ise Rebel Moon'un 18+ yaş sınırlı "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu yayınlanacak.

    Rebel Moon "Yönetmenin Kurgusu", Bu Yaz Yayınlanacak

    Rebel Moon'un "Yönetmenin Kurgusu" versiyonunun ikinci filmden sonra çıkacak olması tuhaf bir karardı. Zira bu versiyonun ikinci film öncesi çıkması pek çok açıdan daha mantıklı bir hamle olurdu. Bu yüzden bu kararın arkasındaki gerekçe merak ediliyordu. Merakımızı gideren açıklama dün Zack Snyder'dan geldi. Snyder, "Yönetmenin Kurgusu" versiyonunun aslında bu iki filmi bir arada sunacağını açıkladı.

    I Minutemen'e konuşan Snyder, ilk iki Rebel Moon filminin "Yönetmenin Kurgusu" versiyonlarının muhtemelen aynı gün çıkacağını ve birlikte 6 saatlik bir deneyim sunacağını açıkladı. Netflix, muhtemelen bu versiyonu da yine iki parçaya bölerek izleyicilere sunacaktır ama Snyder'ın bunu altı saatlik tek bir film olarak tasarladığı aşikâr.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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