Rebel Moon'un iki filmi birleştiren "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu 6 saat olacak

Tam Boyutta Gör Zack Snyder'ın Star Wars'a öykünerek çektiği yeni filmi Rebel Moon, 22 Aralık'ta da Netflix'te izleyici ile buluştu. Netflix'in kayda değer bir bütçe ayırdığı film, hatırı sayılır izlenme rakamlarına ulaştı ulaşmasına ama aslında pek beğenilmedi; Eleştirmenlerden de izleyicilerden de düşük notlar aldı.

Bu durum Rebel Moon'un Zack Snyder'ın planladığı gibi uzun yıllar devam edecek bir seri olmasına engel olabilir belki ama kısa vadede seri hız kesmeden yoluna devam ediyor. Serinin ikinci parçası olan Rebel Moon Part Two: The Scargiver, 19 Nisan'da izleyici ile buluşacak. Yaz aylarında ise Rebel Moon'un 18+ yaş sınırlı "Yönetmenin Kurgusu" versiyonu yayınlanacak.

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Rebel Moon "Yönetmenin Kurgusu", Bu Yaz Yayınlanacak

Rebel Moon'un "Yönetmenin Kurgusu" versiyonunun ikinci filmden sonra çıkacak olması tuhaf bir karardı. Zira bu versiyonun ikinci film öncesi çıkması pek çok açıdan daha mantıklı bir hamle olurdu. Bu yüzden bu kararın arkasındaki gerekçe merak ediliyordu. Merakımızı gideren açıklama dün Zack Snyder'dan geldi. Snyder, "Yönetmenin Kurgusu" versiyonunun aslında bu iki filmi bir arada sunacağını açıkladı.

I Minutemen'e konuşan Snyder, ilk iki Rebel Moon filminin "Yönetmenin Kurgusu" versiyonlarının muhtemelen aynı gün çıkacağını ve birlikte 6 saatlik bir deneyim sunacağını açıkladı. Netflix, muhtemelen bu versiyonu da yine iki parçaya bölerek izleyicilere sunacaktır ama Snyder'ın bunu altı saatlik tek bir film olarak tasarladığı aşikâr.

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