Netflix, korkudan bitirilemeyen filmlerin listesini yayınladı

Sinema ve televizyon dünyasındaki etkinliğini her geçen gün arttıran Netflix, dünya genelinde yaklaşık 125 milyon aboneye ulaştı. Bu geniş kullanıcı kitlesi, Netflix'e diğer içerik üreticilerinin sahip olmadığı bir imkan sağlıyor. Bu kullanıcıların oluşturduğu devasa büyüklükteki veriyi inceleyen Netflix, bu sayede abonelerinin nelerden hoşlandığını ve izleme alışkanlarını detaylı şekilde analiz edebiliyor.

Kullanıcıların bir diziyi ne hızla bitirdiği veya son bölüme kadar izleyip izlemediği gibi veriler, Netflix'in dizilerini yenileme ya da iptal etme kararında önemli rol oynuyor. Aynı şekilde filmlerde de kullanıcıların nelerden hoşlandığını anlamak için bu veri kullanılıyor ve abonelere önerilen benzer içerikler sayesinde Netflix kullanıcılar için daha ilgi çekici hale geliyor.

Şirketin bu verileri analiz ederek hazırladığı rapora göre, ortalama bir Netflix kullanıcısının izlediği şeylerin yüzde 80'ini öneriler kısmında sunulan içerikler oluşturuyor. Ayrıca abonelerin yeni bir içerik ararken 60 ile 90 saniye arasında karar vermediği taktirde ilgisini kaybettiği belirtiliyor. Bu yüzden Netflix'in abonelerine ilgilerini çekecek içerikler önermesi büyük önem taşıyor. Bu veriyi göz önüne alan şirket, 2006 yılında, kullanıcıların hangi içerikleri beğeneceğini öngören en iyi algoritmayı geliştirene 1 milyon dolar ödül verdiği bir yarışma düzenledi.

İzleyenlerin bitiremediği en korkunç 10 film

Bu devasa veri ayrıca Netflix'in bitirilemeyecek kadar korkutucu olan filmleri tespit etmesini de sağladı. Şirket tarafından hazırlanan rapora göre; eğer bir kullanıcı bir filmin yüzde 70'ini izleyip sonra kapatıyorsa, bunu filmi daha fazla izleyemeyecek kadar korkunç bulduğu için yapıyor. Filmi beğenmediği için bırakanlar ise bunu filmin yüzde yetmişini izlemeden çok önce yapıyor.

Netflix'in verileri inceleyerek hazırladığı rapora göre, kullanıcıları aşırı korkutucu bulduğu için yarıda bıraktığı ilk 10 film şu şekilde sıralandı:

Cabin Fever (2016)

Carnage Park (2016)

México Bárbaro (2014)

Piranha (2010)

Raw (2016)

Teeth (2007)

The Conjuring (2013)

The Human Centipede 2: Full Sequence (2011)

The Void (2016)

Jeruzalem (2015)

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/04/18/netflix-used-big-data-to-identify-the-movies-that-are-too-scary-to-finish/#3f0cfd533990