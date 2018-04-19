Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix, korkudan bitirilemeyen filmlerin listesini yayınladı

Dünya genelinde 125 milyon aboneye ulaşan Netflix, kullanıcı verilerini inceleyerek, birçok kişinin bitiremeyeceği kadar korkutucu olan filmlerin listesini çıkardı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
12,4b
1
40
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sinema ve televizyon dünyasındaki etkinliğini her geçen gün arttıran Netflix, dünya genelinde yaklaşık 125 milyon aboneye ulaştı. Bu geniş kullanıcı kitlesi, Netflix'e diğer içerik üreticilerinin sahip olmadığı bir imkan sağlıyor. Bu kullanıcıların oluşturduğu devasa büyüklükteki veriyi inceleyen Netflix, bu sayede abonelerinin nelerden hoşlandığını ve izleme alışkanlarını detaylı şekilde analiz edebiliyor.
Kullanıcıların bir diziyi ne hızla bitirdiği veya son bölüme kadar izleyip izlemediği gibi veriler, Netflix'in dizilerini yenileme ya da iptal etme kararında önemli rol oynuyor. Aynı şekilde filmlerde de kullanıcıların nelerden hoşlandığını anlamak için bu veri kullanılıyor ve abonelere önerilen benzer içerikler sayesinde Netflix kullanıcılar için daha ilgi çekici hale geliyor.
Şirketin bu verileri analiz ederek hazırladığı rapora göre, ortalama bir Netflix kullanıcısının izlediği şeylerin yüzde 80'ini öneriler kısmında sunulan içerikler oluşturuyor. Ayrıca abonelerin yeni bir içerik ararken 60 ile 90 saniye arasında karar vermediği taktirde ilgisini kaybettiği belirtiliyor. Bu yüzden Netflix'in abonelerine ilgilerini çekecek içerikler önermesi büyük önem taşıyor. Bu veriyi göz önüne alan şirket, 2006 yılında, kullanıcıların hangi içerikleri beğeneceğini öngören en iyi algoritmayı geliştirene 1 milyon dolar ödül verdiği bir yarışma düzenledi.

İzleyenlerin bitiremediği en korkunç 10 film 

Bu devasa veri ayrıca Netflix'in bitirilemeyecek kadar korkutucu olan filmleri tespit etmesini de sağladı. Şirket tarafından hazırlanan rapora göre; eğer bir kullanıcı bir filmin yüzde 70'ini izleyip sonra kapatıyorsa, bunu filmi daha fazla izleyemeyecek kadar korkunç bulduğu için yapıyor. Filmi beğenmediği için bırakanlar ise bunu filmin yüzde yetmişini izlemeden çok önce yapıyor. 
Netflix'in verileri inceleyerek hazırladığı rapora göre, kullanıcıları aşırı korkutucu bulduğu için yarıda bıraktığı ilk 10 film şu şekilde sıralandı:
  • Cabin Fever (2016)
  • Carnage Park (2016)
  • México Bárbaro (2014)
  • Piranha (2010)
  • Raw (2016)
  • Teeth (2007)
  • The Conjuring (2013)
  • The Human Centipede 2: Full Sequence (2011)
  • The Void (2016)
  • Jeruzalem (2015)

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/04/18/netflix-used-big-data-to-identify-the-movies-that-are-too-scary-to-finish/#3f0cfd533990 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
UberkS 1 yıl en beğenilen
Cabin Fever (2016) - Klasik et yiyen bakteri filmi
Carnage Park (2016) - Kötü ve sıkıcı
México Bárbaro (2014) - İzlemedim
Piranha (2010) - Bunun nesini korkudan bitirememişler.

Raw (2016) - İzlemedim ve hiç duymadım.
Teeth (2007) - Berbat.
The Conjuring (2013) - Mükemmel.

The Human Centipede 2: Full Sequence (2011) - Fazla gore içeren sahneler var. Yarıda bırakanlar olması normal.
The Void (2016) - İzlediğim en amaçsız film. Ne halt olduğu bellisiz.
Jeruzalem (2015) - Bende yarıda bıraktım ama korkudan değil, rezalet olduğundan...
Netflix izleyenler dizilerine devam etsinler. Korku sinemasından haberleri yok gibi çünkü.
Cabin Fever (2016) - Klasik et yiyen bakteri filmiCarnage Park (2016) - Kötü ve sıkıcıMéxico Bárbaro (2014) - İzlemedimPiranha (2010) - Bunun nesi...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 1 yıl
Çok sevdiğim bir tür olduğu için liste çok dikkatimi çekti nasıl atlamışım bazılarını dedim, ilk 3 filmin IMDB puanı 3,5 - 4 olduğunu görünce, anladım ki bazıları korkudan değil rezaletten bitirilememiş.
Çok sevdiğim bir tür olduğu için liste çok dikkatimi çekti nasıl atlamışım bazılarını dedim, ilk 3 filmin IMDB puanı 3,5 - 4 olduğunu görünce, anladım ki bazıla...
Devamını Gör
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UberkS 1 yıl
Kült
1- The Shining
2- Alien
3- The Thing
4- A Nightmare On Elm Street
5- Friday The 13th
6- Jaws
7- Halloween
8- The Fly
9- Poltergeist 1982
10- The Exorcist
Bonus: Suspiria
Slasher/Gore
1- Hostel Trilogy
2- Hatchet Trilogy
3- The Cabin in the Woods
4- Sleepaway Camp Serisi
5- Wrong Turn Serisi
6- Saw Serisi
7- The Human Centipede Trilogy
8- The Green Inferno
9- The Hills Have Eyes
10- The Collection
Bonus: Final Destination Serisi, Hellraiser, The Texas Chainsaw Massacre Serisi, Shaun Of The Dead vs.
Kendi şahsi listem(Benim izlerken gerçekten korktuklarım
)
1- Insidious
2- The Conjuring
3- Sinister
4- Annabelle: Creation
5- Dead Silence
6- Lights Out
7- Mirrors
8- Mama
9- The Babadook
10- Dark Skies
Tabi sinema subjektiftir bu yazdıklarım kişiden kişiye göre değişir hocam. Unuttuklarımda olabilir aralarında.
Kült1-The Shining2-Alien3-The Thing4-A Nightmare On Elm Street5-Friday The 13t...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
9 Avatar Avatar Avatar
Poine 1 yıl

Saçma bir liste hazırlamışlar. Bravo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KcRasco 1 yıl
eski zamanlara göre artık insanlarda korku unsuru kalmadı bence. o yüzden son zamanlarda güzel korku filmi yok. adı da gerilim olarak evrildi zaten. her şeye ulaşabilinen bu zamanda artık eşik yükseldi alıştı zihin. ( benim hanım hariç
)
Edit: Jane'in otopsisi güzeldi aynen iş görür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Bane 1 yıl
Conjuring dışındakiler balon.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neilblack 1 yıl
En korkunç oldukları için değil sıkıcı oldukları içindir. Korku filmlerine ayrı bir merakım var , listede eli yüzü düzgün bir conjuring var o da iyi oyunculuk sıradan konuya sahip. Bu liste olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UberkS 1 yıl
En yakın zamanda izleyeyim öyleyse. Öneri için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 1 yıl
Martrys
Descent gibi insanın yaşama sevincini öldüren, psikolojiyi darmadağın eden filmler eklenmemiş. Çok saçma bir liste olmuş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 1 yıl Kulak Misafiri
Descent tuhaf derecede etkili bir film. Filmin akıcılığı çok iyi. Tıpkı bir heyelan gibi desek olur. Stephen King romanlarındaki gerçekten kopukluk yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 1 yıl
Korkudan film bitiremeyen yaşamasın bir zahmet.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oricin 1 yıl
Sizlere tavsiye edebileceğim en korkutucu 10 Film (Görece değişir, saygılarımla...)
Shutter (2004 Yapımı)
Alien
Let Me In (2010 Yapımı)
The Shining
The Thing (1982 Yapımı)
Insidious
A Quiet Place
Martyrs
Descent
Rec (2007 Yapımı)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hozes 1 yıl oricin
bu liste gayet güzel, shutter, rec orjinal ilk filmleri çok daha iyi sonradan uyarlananlara göre
ancak insidious yerine inside(2007), a quiet place yerine Eden lake(2008) tercih ederim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JessieJ 1 yıl
Srpski film... Bu filmi izledikten sonra (bitirebilirseniz) şu konuda adı geçen filmler çizgi film kalır...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 1 yıl
korku filmleri beni korkutuyor :D
silent hill atlanmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12432 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, netflix ve
8 etiket daha korku filmleri netflix verileri en korkunç filmler Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Birleşik Krallık'tan tarihi rekor: Tam 55 saat kömür temelli enerji kullanılmadı 1 yıl God of War'un yapımcısı, övgüler sonrasında göz yaşlarını tutamadı (Video) 1 yıl Steam'de 49 TL'ye Satellite Reign oyunu kısa süreliğine ücretsiz 1 yıl HAVELSAN, İletee adında WhatsApp benzeri bir platform geliştiriyor 1 yıl LinkedIn'in "otomatik doldur" özelliği kullanıcı verilerinin çalınmasına neden oluyor 1 yıl Bitcoin yerinde sayıyor Ripple uçtu 1 yıl Vladimir Putin'in zırhlı limuzini güvenlik testlerinden geçti 1 yıl Intel giyilebilir cihaz macerasına son verdi 1 yıl Amazon Alexa hoparlörler araçlara da giriyor 1 yıl Honor markası artık dizüstü bilgisayarlarda 1 yıl Yeni Windows 10 yüklü Dell Alienware oyuncu dizüstü bilgisayarı Core i9 işlemci ve GTX 1080 ekran kartı ile geliyor 1 yıl Huawei, Kirin işlemcilerini diğer şirketlere satmayacak 1 yıl Qualcomm, 1 milyar dolar tasarruf etmek için 1.500 çalışanı işten çıkarıyor 1 yıl Moto G6 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl ZTE'nin 8 GB RAM'li oyuncu telefonu Nubia Red Magic resmen tanıtıldı 1 yıl Kripto para piyasasına bir dev daha dâhil oluyor 1 yıl Moto E5 serisi karşınızda: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl DH mobil uygulamasının yeni özelliklerini herkesten önce test edin 1 yıl Deadpool 2'nin yeni fragmanı yayınlandı 1 yıl Windows Defender koruması Chrome tarayıcısına geldi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Netflix, korkudan bitirilemeyen filmlerin listesini yayınladı Sonraki JavaScript öğrenmek isteyenlere Google'dan oyun: Google Grasshopper 1 yıl Turkcell, e-Şirket platformunu hayata geçirdi 1 yıl GM 5 Plus 8.0 Oreo güncellemesini aldı! Neler getirdiğine baktık 1 yıl CHP'den "internet sansürü" raporu 1 yıl Gmail'in iOS uygulaması artık iki aşamalı güvenlik doğrulama sistemini destekliyor 1 yıl Alexa artık oyunlarda da yardımcınız olacak 1 yıl Tesla, Model 3 kameralarından görüntü toplamaya başlıyor 1 yıl Meizu 15'in kamera örneği cihazın çift kamerayla geleceğini onayladı 1 yıl Hindistan’a özel Zenfone Max Pro M1 modeli 5000mAh kapasiteli batarya ile geliyor 1 yıl ASELSAN tarafından geliştirilen 4G baz istasyonu ULAK’ın ilk teslimatı yapıldı 1 yıl Üst seviye donanım özelliklerine sahip Honor 10 tanıtıldı! 1 yıl Opera'nın ücretsiz VPN uygulaması 30 Nisan'da kapanacak 1 yıl Sahte reklam engelleme eklentileri Chrome Web Mağazası'ndan kaldırıldı 1 yıl Facebook kendi işlemcilerini tasarlamak için ekip kuruyor 1 yıl Microsoft'un yapay zeka destekli çeviri uygulaması internet olmasa da çalışabiliyor 1 yıl Buick, 600 km menzilli Enspire SUV konseptini tanıttı 1 yıl iPhone SE 2 ortaya çıktı 1 yıl Akıllı telefon bağımlılığınıza son verecek uygulama: Lock Me Out 1 yıl Kripto paraların piyasa grafiğinden esinlenerek yarış oyunu yaptılar 1 yıl AMD’den zehir zemberek açıklamalar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim