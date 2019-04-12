Netflix rakibi Disney+ aylık 6,99 dolar fiyatla tanıtıldı

Sonunda resmi olarak açıklanan Disney+, 12 Kasım’da belirli ülkelerde kullanıma sunulacak. Aylık ücret 6,99 dolar olurken yıllık ücret ise 69,99 dolar olarak belirlendi.

Disney’den Kevin Mayer, yatırımcılara Disney+ uygulaması ve arayüzünden ilk görüntüleri verdi. Tıpkı Netflix gibi, Disney+ kullanıcıları da satırlarca önerilen içerik, yeni eklenen TV dizileri ya da filmler ile karşılanıyor. Netflix gibi olmayan kısım ise beş özel ayrı alan. Bu alanlar Disney’in alt firmaları diyebileceğimiz ve içerikleriyle farklılık gösteren kategorilerden oluşuyor. O kategoriler: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic.

Disney+ aboneleri içeriklerin tadını akıllı TV’ler, web tarayıcıları, tabletler ve akıllı telefonlar, oyun konsolları ve yakın gelecekte Roku ve Sony platformlarında da çıkarabilecek.

Disney tüm içeriklerin indirilebileceğini ve farklı kullanıcılar oluşturmanın mümkün olduğunu söyledi ve uygun olan her içerikte 4K HDR aktive edilebilecek dedi.

The Hollywood Reporter haberine göre Disney yayın hizmeti “Disney kütüphanesinden 500 film ve Disney TV’den 7.000 bölüm” ile başlayacak. Netflix 2016 yılında 4.335 film ve 1.197 TV dizisine sahipti . Disney+ içerisinde özel olarak yer alacak tonla isim arasında The Simpsons da yerini almış durumda.

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Disney ayrıca yakın gelecekte muhtemelen yine kendi sahipliğinde olanveile Disney+ aboneliklerini birleştirecek. Bu abonelik hizmeti tabii ki ülkemizde de kullanıma sunulacak fakat henüz bir tarih ve fiyat belli değil.