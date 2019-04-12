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Netflix rakibi Disney+ aylık 6,99 dolar fiyatla tanıtıldı

Hepimizin sevdiği içerikleri üreten firmaları satın alan Disney, kendi abonelik sistemiyle Netflix ve çok daha fazlasının rakibi olmaya hazır. Resmi tanıtım bugün gerçekleşti.
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Web Siteleri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Sonunda resmi olarak açıklanan Disney+, 12 Kasım’da belirli ülkelerde kullanıma sunulacak. Aylık ücret 6,99 dolar olurken yıllık ücret ise 69,99 dolar olarak belirlendi. 
Disney’den Kevin Mayer, yatırımcılara Disney+ uygulaması ve arayüzünden ilk görüntüleri verdi. Tıpkı Netflix gibi, Disney+ kullanıcıları da satırlarca önerilen içerik, yeni eklenen TV dizileri ya da filmler ile karşılanıyor. Netflix gibi olmayan kısım ise beş özel ayrı alan. Bu alanlar Disney’in alt firmaları diyebileceğimiz ve içerikleriyle farklılık gösteren kategorilerden oluşuyor. O kategoriler: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic.
Disney+ aboneleri içeriklerin tadını akıllı TV’ler, web tarayıcıları, tabletler ve akıllı telefonlar, oyun konsolları ve yakın gelecekte Roku ve Sony platformlarında da çıkarabilecek. 
Disney tüm içeriklerin indirilebileceğini ve farklı kullanıcılar oluşturmanın mümkün olduğunu söyledi ve uygun olan her içerikte 4K HDR aktive edilebilecek dedi.
The Hollywood Reporter haberine göre Disney yayın hizmeti “Disney kütüphanesinden 500 film ve Disney TV’den 7.000 bölüm” ile başlayacak. Netflix 2016 yılında 4.335 film ve 1.197 TV dizisine sahipti. Disney+ içerisinde özel olarak yer alacak tonla isim arasında The Simpsons da yerini almış durumda.
Disney ayrıca yakın gelecekte muhtemelen yine kendi sahipliğinde olan ESPN+ ve Hulu ile Disney+ aboneliklerini birleştirecek. Bu abonelik hizmeti tabii ki ülkemizde de kullanıma sunulacak fakat henüz bir tarih ve fiyat belli değil.

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The Hollow 1 ay en beğenilen
Disney, Pixar, Marvel ve Star Wars iceriklerine sahsen $1 bile vermem. Nat Geo yapimlari cogu platformda mevcut. Bu platformdan bir beklentim zaten yoktu. Gorunen o ki arayuz Netflix'in cakmasi gibi olmus.
Disney, Pixar, Marvel ve Star Wars iceriklerine sahsen $1 bile vermem. Nat Geo yapimlari cogu platformda mevcut. Bu platformdan bir beklentim zaten yoktu. Goru...
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MK* 1 ay
UHD HDR DTS USD EFT YGS HGS dahil mi?
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kartilkisi 1 ay
arkadaşlar...disney plus yeni platform dünya üzerine hayırlı olsun kasım ayında önce amerika üzerinden piyasaya çıkar avrupa kıtası okyanusya ve uzakdoğu asya ülkelerinden sonra bize gelir en sonda afrika ülkelerine platform açılır tahmin ederim aylık yaklaşık 7 dolar yıllık yaklaşık 70 dolar abonelik parasımı isteyecekmiş vay canına...
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medverdev 1 ay
paylaşımlı üyelik mi olacak acaba ? 1 ay ücretsiz olsun deneriz.
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arekamint 1 ay
Netflix varken tırt
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etimonster 1 ay
Diğer ülkeleri bilmem ama bizde Netflixe rakip olamaz.
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XanthiN 1 ay
Türkiye fiyatı önemli.
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@BJK@ 1 ay
apple + bundan hoşlanmadı.
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AL3lMA 1 ay
Rekabet iyidir
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SEO-Uzmanı 1 ay
disney anca illuminatik mesajlarla düşük yaş gruplarının beynini yıkar !
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eyoruk 1 ay
Bazı Disney filmlerini İtunes store'dan alacaktım .Madem geliyor Kasım ayında beklerim üyelik ile izlerim.Rekabet iyidir.Acaba ekleme çıkarma Netflix gibi mi olacak ? Yayınları ne sıklıkla ekleyip çıkaracaklar ?
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