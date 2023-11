Daredevil ve Kingpin geri dönüyor: Echo dizisinden yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Avengers: Endgame sonrası Disney+ yapımları ile sinematik evrenini genişleten Marvel, bu süreçte yayınladığı birçok dizi ile hayranların ilgisini çekememişti ve eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak görünüşe göre stüdyonun yeni dizisi Echo, karanlık tonu ile izleyicilerin dikkatini çekecek.

Karşınızda Maymunlar Cehennemi: Kingdom of the Planet of the Apes 1 gün önce eklendi

Daredevil ve Kingpin karşı karşıya

Netflix’in Daredevil, Punisher ve diğer Marvel dizileri, geçtiğimiz yıllarda Netflix tarafından iptal edilmişti. Bu süreçte birçok izleyici; Daredevil, Kingpin ve Punisher gibi karakterlerin evrene geri dönmesini talep etmişti. Spider-Man: No Way Home, She-Hulk ve Hawkeye yapımları hayranların isteğini yerine getirdi ve Daredevil ve Kingpin karakterlerini Marvel Sinematik Evrenine geri getirdi. Kingpin’in üvey kızının hikayesini anlatacak olan Echo dizisi ile sevilen karakterler karşı karşıya gelecek. Charlie Cox ve Vincent D’Onofrio, Matthew Murdock ve Wilson Fisk karakterlerini bir kez daha canlandıracak.

MCU’nun ilk Yerli Amerikan ve işitme engelli karakteri Echo (Maya Lopez), ilk olarak Hawkeye dizisinde karşımıza çıkmıştı. Echo dizisi ile stüdyo, Maya’nın hikayesine devam edecek. Büyük oranda Oklahoma eyaletinde geçecek dizi Maya’nın kültüründen birçok öğeye yer verecek. Ayrıca yapımda Maya ve Kingpin’in ilişkisine de ışık tutulacak. Fragmanda da görüldüğü üzere dizi, oldukça karanlık bir tona sahip olacak. Echo, Marvel’ın Disney+ platformunda yayınladığı ilk yetişkin derecelendirmeli dizi olacak. Echo, tüm bölümleri ile Ocak 2024’te Disney+ ve Hulu platformlarında yayınlanacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.