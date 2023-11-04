Daredevil ve Kingpin geri dönüyor: Echo dizisinden yeni fragman yayınlandı

Daredevil ve Kingpin karşı karşıya
Netflix’in Daredevil, Punisher ve diğer Marvel dizileri, geçtiğimiz yıllarda Netflix tarafından iptal edilmişti. Bu süreçte birçok izleyici; Daredevil, Kingpin ve Punisher gibi karakterlerin evrene geri dönmesini talep etmişti. Spider-Man: No Way Home, She-Hulk ve Hawkeye yapımları hayranların isteğini yerine getirdi ve Daredevil ve Kingpin karakterlerini Marvel Sinematik Evrenine geri getirdi. Kingpin’in üvey kızının hikayesini anlatacak olan Echo dizisi ile sevilen karakterler karşı karşıya gelecek. Charlie Cox ve Vincent D’Onofrio, Matthew Murdock ve Wilson Fisk karakterlerini bir kez daha canlandıracak.
MCU’nun ilk Yerli Amerikan ve işitme engelli karakteri Echo (Maya Lopez), ilk olarak Hawkeye dizisinde karşımıza çıkmıştı. Echo dizisi ile stüdyo, Maya’nın hikayesine devam edecek. Büyük oranda Oklahoma eyaletinde geçecek dizi Maya’nın kültüründen birçok öğeye yer verecek. Ayrıca yapımda Maya ve Kingpin’in ilişkisine de ışık tutulacak. Fragmanda da görüldüğü üzere dizi, oldukça karanlık bir tona sahip olacak. Echo, Marvel’ın Disney+ platformunda yayınladığı ilk yetişkin derecelendirmeli dizi olacak. Echo, tüm bölümleri ile Ocak 2024’te Disney+ ve Hulu platformlarında yayınlanacak.
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.