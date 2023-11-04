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    Anlık Bildirim

    Daredevil ve Kingpin geri dönüyor: Echo dizisinden yeni fragman yayınlandı

    Marvel Sinematik Evreninin sevilen karakterleri Daredevil ve Kingpin geri dönüyor. Disney+ platformunda yayınlanacak ilk yetişkin Marvel dizisi Echo’dan ilk fragman yayınlandı.
    Echo dizisinden bir görsel Tam Boyutta Gör
    Avengers: Endgame sonrası Disney+ yapımları ile sinematik evrenini genişleten Marvel, bu süreçte yayınladığı birçok dizi ile hayranların ilgisini çekememişti ve eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak görünüşe göre stüdyonun yeni dizisi Echo, karanlık tonu ile izleyicilerin dikkatini çekecek.

    Daredevil ve Kingpin karşı karşıya

    Netflix’in Daredevil, Punisher ve diğer Marvel dizileri, geçtiğimiz yıllarda Netflix tarafından iptal edilmişti. Bu süreçte birçok izleyici; Daredevil, Kingpin ve Punisher gibi karakterlerin evrene geri dönmesini talep etmişti. Spider-Man: No Way Home, She-Hulk ve Hawkeye yapımları hayranların isteğini yerine getirdi ve Daredevil ve Kingpin karakterlerini Marvel Sinematik Evrenine geri getirdi. Kingpin’in üvey kızının hikayesini anlatacak olan Echo dizisi ile sevilen karakterler karşı karşıya gelecek. Charlie Cox ve Vincent D’Onofrio, Matthew Murdock ve Wilson Fisk karakterlerini bir kez daha canlandıracak.

    MCU’nun ilk Yerli Amerikan ve işitme engelli karakteri Echo (Maya Lopez), ilk olarak Hawkeye dizisinde karşımıza çıkmıştı. Echo dizisi ile stüdyo, Maya’nın hikayesine devam edecek. Büyük oranda Oklahoma eyaletinde geçecek dizi Maya’nın kültüründen birçok öğeye yer verecek. Ayrıca yapımda Maya ve Kingpin’in ilişkisine de ışık tutulacak. Fragmanda da görüldüğü üzere dizi, oldukça karanlık bir tona sahip olacak. Echo, Marvel’ın Disney+ platformunda yayınladığı ilk yetişkin derecelendirmeli dizi olacak. Echo, tüm bölümleri ile Ocak 2024’te Disney+ ve Hulu platformlarında yayınlanacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 21 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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