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Sekiro: Shadows Die Twice sadece 10 günde iki milyon sattı

Geçtiğimiz ay oyunseverlerle buluşan yeni FromSoftware yapımı Sekiro: Shadows Die Twice, sadece 10 gün içerisinde iki milyon satış rakamına ulaştı. Oyunun PC platformundaki başarısı da dikkat çekiyor.
1 ay
2,7b
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6
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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FromSoftware'in uzun bir bekleyişin ardından nihayet geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü yeni oyunu Sekiro: Shadows Die Twice, oyun sektörüne inanılmaz hızlı bir giriş yaptı. Dağıtımcı şirket Activision Blizzard tarafından bugün yapılan açıklamaya göre sadece ilk 10 gün içerisinde tam iki milyon adet satış gerçekleşmiş.

Konuyla ilgili konuşan Activision ürün ve pazarlama başkanı Michelle Fonseca,"Sekiro: Shadows Die Twice, Activision'ın oyun portföyüne çok özel ve benzersiz bir eklenti oldu. Bu yeni seriyi oyunseverlerle buluşturmak için FromSoftware ile beraber çalışmış olmak bizim için gerçekten de büyük bir onur kaynağı." ifadelerini kullandı

Sekiro: Shadows Die Twice, satışlarıyla şu anda FromSoftware'in ünlü serisi Dark Souls'u gölgede bırakmışa benziyor. İlk Dark Souls oyunu bir buçuk yıl sonrasında 2,3 milyon adet satılmıştı. Dark Souls II ise bir yılda 2,5 milyon satmıştı. Serinin en hızlı satan oyunu Dark Soul III ise yaklaşık bir ayda 3 milyon adet satışa ulaşmıştı.

Activision ayrıca Sekiro'nun Steam platformundaki başarısına da dikkat çekiyor. Sekiro; Resident Evil 2 ve Devil May Cry 5'i geride bırakarak 2019'un en hızlı satan oyunu oldu. Ayrıca eş zamanlı oyuncu sayısında da Sekiro çıkış gününde tam 125 bin oyuncuya ulaştı.

Sengoku döneminin kanlı Japonya'sında geçen Sekiro: Shadows Die Twice'da, Wolf isimli bir şinobiyi kontrol ediyoruz. Wolf'un yalnızca tek bir amacı var ve o da efendisini korumak. Oyunculara macera dolu fantezik bir dünya vaadeden Sekiro, özellikle de zorlayıcı boss ve mini-bosslarıyla dikkat çekiyor. Oyun dünyasındaki genel tepkilere göre Sekiro, Dark Souls serisinden bile daha zor bir oynanışa sahip.

Sekiro: Shadows Die Twice 22 Mart'ta piyasaya sürülmüştü. Oyunu PC, PS4 ve Xbox One platformlarında oynayabilirsiniz. 

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-04-11-sekiro-shadows-die-twice-sells-two-million-in-less-than-ten-days Yorum Yaz
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Sliskelion 1 ay en beğenilen
EA : Ama single oyunlar para kazandırmıyor.
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wustti 1 ay
Türkçe dil desteği olsaydı xbox için alacaktım. güzel oyun ama anlayamadıktan sonra bi şey ifade etmiyor.
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DH Misafiri 1 ay
''fantezik'' he mi
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servusdedurantem 1 ay
Daha çok single oyun isteriz online oyunların .... çıktı herşey üctetli single da para bi kere ver tamam en fazla opsiyonel ek paketler
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1ses1 1 ay
10 günde 2 milyon sattı. Zorluk seviyesi yüzünden 1.9m kişi oyuna sövdü.
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Ridianod 1 ay 1ses1
Oyunun zor olacağı belliydi hocam zaten. Dark souls aşina olan adam için resmen görsel şölenden başka bir şey değil. Bütün boss fightları dizi niyetine izledim. Süperdi gerçekten. Ha ben alır ya da oynar mıyım? mümkün değil. Oyun insanı rahatlatan, o an için çok şey düşünmemesine neden olan şeydir bence. Bu türde o yok. Hele o son bossda yaşanılan gerginlik ömrü kısaltmıyorsa ben de ridianod değilim. Vesselam bilmem kaç dolar verip söven 1.9 milyon aklını sorgulasın bence :D
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Sliskelion 1 ay en beğenilen
EA : Ama single oyunlar para kazandırmıyor.
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