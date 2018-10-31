Netflix'ten Osmanlı dizisi: Ottoman Rising

Dünyanın dört bir yanından izleyicilerin ilgisini çekecek orijinal içerikler üretmeye devam eden Netflix, yeni projesi için Osmanlı tarihine yöneliyor. Online içerik devi, belgesel ve drama türlerini bir araya getirecek yarı belgesel dizi (döküdrama) Ottoman Rising'e resmi onayı verdi.

Altı bölümden oluşacak bir mini dizi olacak Ottoman Rising, Fatih Sultan Mehmet'in hikayesini anlatacak. Hem belgesel hem de kurgusal sahneler içerecek dizi; II. Mehmet'in 13 yaşında tahta geçmesinden İstanbul'u fethine uzanan inanılmaz hikayesini anlatacak.

Yapımcılığını STX Entertainment (Molly's Game, The Edge of Seventeen) ve Karga Seven Pictures'ın üstlendiği Ottoman Rising'in çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak.

Dizinin Netflix dışındaki yayın haklarını elinde bulunduran STX Entertainment, sadece Türkiye'de değil Asya ve Latin Amerika ülkelerinde de ilgi görmesi beklenen Ottoman Rising'i Çin ve Türkiye'de klasik yollardan da yayımlamayı planlıyor.

https://deadline.com/2018/10/netflix-orders-ottoman-rising-miniseries-stxtv-karga-seven-pictures-1202490924/