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Netflix'ten Osmanlı dizisi: Ottoman Rising

Netflix, Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatacak altı bölümlük mini dizi Ottoman Rising'e resmi onayı verdi. Dizi belgesel ve drama türlerini bir araya getirecek.
6 ay
23,2b
1
69
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Dünyanın dört bir yanından izleyicilerin ilgisini çekecek orijinal içerikler üretmeye devam eden Netflix, yeni projesi için Osmanlı tarihine yöneliyor. Online içerik devi, belgesel ve drama türlerini bir araya getirecek yarı belgesel dizi (döküdrama) Ottoman Rising'e resmi onayı verdi.
Altı bölümden oluşacak bir mini dizi olacak Ottoman Rising, Fatih Sultan Mehmet'in hikayesini anlatacak. Hem belgesel hem de kurgusal sahneler içerecek dizi; II. Mehmet'in 13 yaşında tahta geçmesinden İstanbul'u fethine uzanan inanılmaz hikayesini anlatacak.
Yapımcılığını STX Entertainment (Molly's Game, The Edge of Seventeen) ve Karga Seven Pictures'ın üstlendiği Ottoman Rising'in çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak.
Dizinin Netflix dışındaki yayın haklarını elinde bulunduran STX Entertainment, sadece Türkiye'de değil Asya ve Latin Amerika ülkelerinde de ilgi görmesi beklenen Ottoman Rising'i Çin ve Türkiye'de klasik yollardan da yayımlamayı planlıyor.

https://deadline.com/2018/10/netflix-orders-ottoman-rising-miniseries-stxtv-karga-seven-pictures-1202490924/ Yorum Yaz
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1BilimAdamı 6 ay en beğenilen cinemaker
cinemaker

tarihimizi kendimiz adam gibi anlatamazsak elin oğlu bizi anlatmaya başlar. Sonra celal şengör gibi okumuş cahiller padişahımıza ceddimize hakaretler yağdırır.

Dünyanın sayılı profesörlerinden birine okumuş cahil demeniz çok çok yersizce olmuş. Kaldı ki Prof.Celal şengör fatihi rönesans liderlerine benzetir ve onun şahsi düşüncesine göre "Osmanlıların en iyi padişahı olduğunu" söyler. Sizin Olay birazda osmanlı padişahlarının halk gözünde yarıtanrı gibi gözükmesinden kaynaklı. İnsani özellikleri ve zaafları oldukları unutuluyor. Celal hocanın fatihi 1 kère bile sert eleştirdiğini görmedim zaten fatih zehirlenmeseydi osmanlı tarihide çok başka olurdu.
cinemakertarihimizi kendimiz adam gibi anlatamazsak elin oğlu bizi anlatmaya başlar. Sonra celal şengör gibi okumuş cahiller padişahımız...
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3 Yanıt Yanıtla +34
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warchief46 6 ay 1BilimAdamı
Fatih'in Müslüman olduğunu adından daha iyi bilmesine rağmen "Fatih'in Müslümanlığı bile tartışılıyor" diyen bir adam dünyanın sayılı profesörlerinden olsa ne olur. Kim tartışıyormuş efendiler Fatih'in Müslümanlığını? Verdiği kaynakta Beyazıd'ın bir ecnebi danışmanı varmış da Beyazıd ona söylemiş. Celal Şengör'ün bu sözleri İslam düşmanlığının bir tezahürüdür. Kendisi için Müslümanlık öyle kötü, öyle akıl dışı bir şeydir ki, Fatih gibi bir adama Müslümanlığı yakıştıramıyor. Bu safsataların sebebi budur. Bilim adamıysan tarafsız olacaksın, hislerini işine karıştırmayacaksın. Ondan sonra ister Müslüman ol, ister kafir ol, gavur ol.
Fatih'in Müslüman olduğunu adından daha iyi bilmesine rağmen "Fatih'in Müslümanlığı bile tartışılıyor" diyen bir adam dünyanın sayılı profesörlerinden olsa ne ...
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Mr. Jingles 6 ay
Umarım güzel bir şey olur. Muhteşem Yüzyıl'dan sonra Fatih için ilk dizi 2012'de yapılmıştı. Daha ilk bölümden entrika dolu bir diziydi ve ömrü de uzun sürmedi. İstanbul'un fethi bile yapılmış yer verilmemişti. Yahu Fatih demek İstanbul'un fethi demek nasıl olur da böyle bir cahillik yapılır aklım almıyor. Keza geçtiğimiz aylarda olan ve 6 haftada bitirilen Mehmed: Bir Cihan Fatihi de rezaletti. Senaryo yoktu dizide. Her neyse Netflix umarım güzel bir şeyler yapar. Çocukluktan itibaren tahta çıkışını anlatır ve fetih de dahil gerçekleriyle anlatırsa çok güzel bir dizi olur. Bizim vizyonsuz beyinsiz senaristlerimiz de artık nasıl Fatih dizisi çekilir, olmayan senaryo sakız gibi uzatılıp da üç saat yapılmaz öğrenmiş olurlar.
Umarım güzel bir şey olur. Muhteşem Yüzyıl'dan sonra Fatih için ilk dizi 2012'de yapılmıştı. Daha ilk bölümden entrika dolu bir diziydi ve ömrü de uzun sürmedi....
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bilgeolun 6 ay
Yorumlara çöyle bir baktım sanırım pek çok kişi belgesel gibi gerçek olaylara sadık kalınmasını istiyor. aslında bir kahramanlık filmi bekliyor. dönem filmi olunca elbette insan böyle bir beklentiye giriyor. aksini bekleyen gitsin orta dünya filmlerini izlesin diyebilirsiniz.
Ben şahsen şu olay gerçek miydi bu olay olmuş mu gerkeçten diye yorumlamadan ve düşünmeden sinemasal olarak izleyeceğim. Gerisi umurumda değil. Belgesel beklentisine girenler gitsinler önce Osmanlı tarihini anlatan pek çok kitap var onları okusunlar. vesselam..
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Gaikokujin 6 ay
Netflix bizi kıskanıyor
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smyrna 6 ay
Gelsin haremli sahneler
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tuuruls 6 ay
Severek izleriz, ki inanıyorum bütçesinden senaryosuna kadar bizim yaptığımız 2 diziden de daha kaliteli olacaktır. Ha bizim bildiğimiz gerçeklerle ne kadar bağdaşır? Bunu yine Türkiye sektörü çıkışlı mı yaparlar? (The Protector) gibi yoksa kendi taraflarından mı ele alırlar onu bilmiyorum ama başarılı olacağı kesin.
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milesari 6 ay
Doların yüksek olması sonunda işe yaradı. Bir kaç proje daha varmış. Kaliteli şeyler izleyeceğiz.
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BlackLead 6 ay milesari
doların yükselmesiyle ne alakası var bu işin anlamadım ?
aksine dolar yükseldikçe türkiye'den kazandıkları para azalıyor.
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35plt35 6 ay
İzleriz
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Meryem Gül 6 ay
Eğer Türklerden daha sağlam bir dizi yaparlarsa oturur ağlarım ülkemin dizi sektörüne Çok ciddiyim.
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marsk35 6 ay Meryem Gül
Bence ağlamaya başla yaparlar çünkü bizde tarihimizi kötülemede dünya işe yarışırız dizilerimizle...
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Cilehta 6 ay
kenanın oynadığı dizi seri bitti ben beğenmiştim , daha kalitelisi gelir umarım
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Ed Wood 6 ay
Yorumlar dizi üzerine gitmeliyken olay her zaman olduğu gibi farklı yerlere evrilmiş. Aşın artık bunları, değişik şeyleri tartışın.
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fantomasds 6 ay
Jeoloji Profu Celal Şengör, darbe sevici, kaka yedirilmesi işkence değil, bal gibi dışkı yerim diyen kişi. Çok da ciddiye almamak lazım kendisini.
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