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Ünlü yazılımcı John McAfee'nin hayatı film oluyor

Çılgınlıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü yazılımcı John McAfee'nin hayatı film oluyor. McAfee'nin hayatını anlatacak King of the Jungle için Seth Rogen ve Michael Keaton ile anlaşıldı.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının en sansasyonel isimlerinden John McAfee'nin hayatı film oluyor. Çılgın yazılımcının hayatını anlatacak King of the Jungle için hazırlıklara hız verildi. Bir süredir hazırlık aşamasında olan filmde başrolleri üstlenmesi için Seth Rogen ve Michael Keaton ile anlaşıldı.
2017 yılında King of the Jungle ilk duyurulduğunda McAfee'yi ünlü oyuncu Johnny Depp'in canlandıracağı açıklanmıştı. Depp aradan geçen sürede projeden ayrıldı. Ancak Seth Rogen ve Michael Keaton ile anlaşılması projeyi yeniden canlandırdı. Son dönemde kariyeri yeniden yükselişe geçen Michael Keaton (Birdman, Spotlight), McAfee'yi canlandırırken, Rogen da Wired yazarı Ari Furman'a hayat verecek.
Senaryosunu Scott Alexander ve Larry Karaszewski (People vs Larry Flynt, Ed Wood)'nin kaleme aldığı King of the Jungle'ın yönetmenliğini "Crazy, Stupid, Love" ve "Focus" gibi filmler ile tanınan Glenn Ficarra ve John Requa ikilisi üstlenecek.
Wired dergisinde yayımlanan Last Stand başlıklı makaleden uyarlanacak King of the Jungle, McAfee antivirüs yazılımı ile büyük bir servet elde ettikten sonra medeniyet ile bağlarını koparıp Belize'de bir ormanda yaşamaya başlayan John McAfee'in tuhaf ve çılgın hikayesini anlatacak.

https://deadline.com/2018/10/seth-rogen-michael-keaton-john-mcafee-king-of-the-jungle-imr-afm-1202490365/ Yorum Yaz
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frostburn 7 ay chamillitary
ben de bunu paylaşacaktım efsane !
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OverClocK1ng 7 ay
Michael Keaton'ı çok severim. Çok iyi oyuncu.
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Y-ZiyA 7 ay
Gerçekten çok nevi şahsına münhasır bir insan. Youtube dan kendi kanalına koyduğu videolara bir bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız.
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