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    Yeni Karayip Korsanları filminin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanabilir

    Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Karayip Korsanları filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Gelen son bilgiler, filmin çekimlerine 2025 bitmeden başlanabileceğini gösteriyor.
    Yeni Karayip Korsanları filmi 2025'te sete çıkacak Tam Boyutta Gör
    Disney, en sevilen serilerinden biri olan Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean)'nı yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Stüdyonun aynı anda iki farklı Karayip Korsanları filmi birden geliştirdiği kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Görünen o ki bu projelerden biri kamera karşısına geçmeye düşündüğümüzden daha yakın.

    Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan biri olan Jordan Ruimy, eline ulaşan yeni prodüksiyon listesinde yeni Pirates of the Caribbean filminin de yer aldığını, burada yer alan bilgilere göre filmin çekimlerine 2025'in sonlarına doğru başlanacağını söylüyor. Burada yer alan bilgilere göre filmin çekimleri Karayipler'deki St. Vincent adasında gerçekleşecek.

    Yeni Karayip Korsanları Filmi Bir Reboot Olacak

    Serinin başındaki isim olan ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer, mayıs ayında Entertainment Weekly'ye verdiği röportajda, aynı anda iki Karayip Korsanları filmi birden hazırladıklarını, bunlardan birinin Margot Robbie ile birlikte geliştirdikleri proje, diğerinin ise bir reboot olduğunu söylemişti. 2025'te çekimlerine başlanacak olan filmin bunlardan ikincisi olduğu düşünülüyor.

    Bruckheimer, seriyi sıfırdan başlatacak olan bu reboot'un senaryosunu Jeff Nathanson (Karayip Korsanları 5, Sıkıysa Yakala)'ın yazdığını açıklamıştı. Bunun ötesinde film hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak Johnny Depp'in bu projenin bir parçası olması beklenmiyor. Depp bu filmde yer alsa bile bu anca bir cameo, yani konuk oyuncu şeklinde olacaktır. Çünkü Bruckheimer, bunun bir reboot olacağını açıkça belirtmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 3 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 4 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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