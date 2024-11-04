Yeni Karayip Korsanları filminin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanabilir

Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan biri olan Jordan Ruimy, eline ulaşan yeni prodüksiyon listesinde yeni Pirates of the Caribbean filminin de yer aldığını, burada yer alan bilgilere göre filmin çekimlerine 2025'in sonlarına doğru başlanacağını söylüyor. Burada yer alan bilgilere göre filmin çekimleri Karayipler'deki St. Vincent adasında gerçekleşecek.
Yeni Karayip Korsanları Filmi Bir Reboot Olacak
Serinin başındaki isim olan ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer, mayıs ayında Entertainment Weekly'ye verdiği röportajda, aynı anda iki Karayip Korsanları filmi birden hazırladıklarını, bunlardan birinin Margot Robbie ile birlikte geliştirdikleri proje, diğerinin ise bir reboot olduğunu söylemişti. 2025'te çekimlerine başlanacak olan filmin bunlardan ikincisi olduğu düşünülüyor.
Bruckheimer, seriyi sıfırdan başlatacak olan bu reboot'un senaryosunu Jeff Nathanson (Karayip Korsanları 5, Sıkıysa Yakala)'ın yazdığını açıklamıştı. Bunun ötesinde film hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak Johnny Depp'in bu projenin bir parçası olması beklenmiyor. Depp bu filmde yer alsa bile bu anca bir cameo, yani konuk oyuncu şeklinde olacaktır. Çünkü Bruckheimer, bunun bir reboot olacağını açıkça belirtmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über