Yeni Karayip Korsanları filminin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanabilir

Tam Boyutta Gör Disney, en sevilen serilerinden biri olan Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean)'nı yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. Stüdyonun aynı anda iki farklı Karayip Korsanları filmi birden geliştirdiği kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Görünen o ki bu projelerden biri kamera karşısına geçmeye düşündüğümüzden daha yakın.

Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan biri olan Jordan Ruimy, eline ulaşan yeni prodüksiyon listesinde yeni Pirates of the Caribbean filminin de yer aldığını, burada yer alan bilgilere göre filmin çekimlerine 2025'in sonlarına doğru başlanacağını söylüyor. Burada yer alan bilgilere göre filmin çekimleri Karayipler'deki St. Vincent adasında gerçekleşecek.

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Yeni Karayip Korsanları Filmi Bir Reboot Olacak

Serinin başındaki isim olan ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer, mayıs ayında Entertainment Weekly'ye verdiği röportajda, aynı anda iki Karayip Korsanları filmi birden hazırladıklarını, bunlardan birinin Margot Robbie ile birlikte geliştirdikleri proje, diğerinin ise bir reboot olduğunu söylemişti. 2025'te çekimlerine başlanacak olan filmin bunlardan ikincisi olduğu düşünülüyor.

Bruckheimer, seriyi sıfırdan başlatacak olan bu reboot'un senaryosunu Jeff Nathanson (Karayip Korsanları 5, Sıkıysa Yakala)'ın yazdığını açıklamıştı. Bunun ötesinde film hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak Johnny Depp'in bu projenin bir parçası olması beklenmiyor. Depp bu filmde yer alsa bile bu anca bir cameo, yani konuk oyuncu şeklinde olacaktır. Çünkü Bruckheimer, bunun bir reboot olacağını açıkça belirtmişti.

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