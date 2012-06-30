Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix ve Instagram Amazon'un Web servislerinde yaşanan problemden etkilendi

6 yıl
4,9b
1
3
Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 İnternet girişimleri Amazon Web servisleri tarafından sunulan hizmetleri fazlasıyla kullanmakta ve bu servislerde meydana gelen herhangi bir kesinti sonucu bu girişimler olumsuz yönde etkilenmekte.

Bu kesintilerin son kurbanı ise ABD'de faaliyet gösteren film kiralama servisi Netflix ve fotoğraf paylaşım tabanlı sosyal ağ Instagram oldu. Bu kesintilerin Netflix ve Instagram üzerinde ne gibi etkiler yarattığı şu an için erişim sağlanamadığı için kesin olarak bilinemiyor. Ancak Amazon Web Servisleri durum rapor sayfasına göre Kuzey Virjinya'da bulunan Amazon veri merkezinde o bölgede yaşanan fırtınaya bağlı olarak meydana gelen elektrik kesintilerinin sorun yarattığı bildiriliyor.

Ayrıca Netflix durumla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü ve servislerin düzelmeye başladığını bildirdi. Instagram ise yaklaşık 7 saat önceki tweetinde sorunla ilgilendiklerini dile getirdi.
(Amazon'un Web servislerinde fırtına sonucu yaşanan aksaklıklar düzeltilmiş durumda.) 
Ek kaynak:

http://status.aws.amazon.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lord of the Shadows 6 yıl
hizmet sözleşmesinde bu duruma uygun bir madde bulunuyorsa, bu şirketler amazon'dan epey bir tazminat alacaktır, ki bulunmaması söz konusu bile olamaz. böyle dev bir cloud service provider'ın nasıl disaster recovery sistemi olmaz, şaşılacak bir durum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
monrealpiaad 6 yıl
Ancak Amazon Web Servisleri durum rapor sayfasına göre Kuzey Virjinya'da bulunan Amazon veri merkezinde o bölgede yaşanan fırtınaya bağlı olarak meydana gelen elektrik kesintilerinin sorun yarattığı bildiriliyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enaz3posta 6 yıl
şuan amerikadan yaziyorum bu haberden sonra halk sevinc cigliklari atarak sokaklari doldurdu
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber 11.Bölüm "Autumn Dynasty, Asphalt 7, Euro Soccer ve 13 konu" 6 yıl Buffalo CloudStation Pro Duo NAS video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim