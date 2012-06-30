Netflix ve Instagram Amazon'un Web servislerinde yaşanan problemden etkilendi





İnternet girişimleri Amazon Web servisleri tarafından sunulan hizmetleri fazlasıyla kullanmakta ve bu servislerde meydana gelen herhangi bir kesinti sonucu bu girişimler olumsuz yönde etkilenmekte.

Ayrıca Netflix durumla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü ve servislerin düzelmeye başladığını bildirdi. Instagram ise yaklaşık 7 saat önceki tweetinde sorunla ilgilendiklerini dile getirdi.

(Amazon'un Web servislerinde fırtına sonucu yaşanan aksaklıklar düzeltilmiş durumda.)

Ek kaynak:

http://status.aws.amazon.com/

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Bu kesintilerin son kurbanı ise ABD'de faaliyet gösteren film kiralama servisi Netflix ve fotoğraf paylaşım tabanlı sosyal ağ Instagram oldu. Bu kesintilerin Netflix ve Instagram üzerinde ne gibi etkiler yarattığı şu an için erişim sağlanamadığı için kesin olarak bilinemiyor. Ancak Amazon Web Servisleri durum rapor sayfasına göre Kuzey Virjinya'da bulunan Amazon veri merkezinde o bölgede yaşanan fırtınaya bağlı olarak meydana gelen elektrik kesintilerinin sorun yarattığı bildiriliyor.