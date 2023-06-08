Abonelik tabanlı akış hizmetlerinin geliri rekorlar kırıyor

Tam Boyutta Gör Sadece beş yıl içinde, abonelik tabanlı yayın hizmetlerini kullanan kişi sayısı neredeyse iki katına çıkarak 2017'de 610 milyondan geçen yıl 1,16 milyara yükseldi. Streaming olarak ifade edilen akış hizmetleri evlerdeki video tüketimini kasıp kavururken gelecekte de diğer pazar segmentlerini geride bırakacak gibi görünüyor.

Gelirler 100 milyar dolara dayandı

İngiliz abonelik hizmeti sağlayıcısı OnlyAccounts.io tarafından sunulan verilere göre, küresel abonelik tabanlı yayın gelirinin 2023 yılında geçen yıla göre yüzde 18 artışla 95,3 milyar dolara ulaşarak rekor kırması bekleniyor. Bu rakamın önümüzdeki dört yıl içinde yüzde 73 daha artacağı ve 2027 yılında 137 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

ABD, Çin ve İngiltere toplam gelirin yüzde 65’ini oluşturuyor

Tam Boyutta Gör Statista Market Insights'a göre, abonelik tabanlı medya hizmetlerinden (SVOD) elde edilen küresel gelir 2017'den bu yana neredeyse üç kat artarak 2022'de 80 milyar doları aştı. Bu dönemde fiziksel format satışları yaklaşık yüzde 30 oranında düşüş yaşadı. İzleme başına ödeme ve ücretli indirmeler de Netflix, Prime Video ve Hulu gibi yayın hizmetlerine kıyasla daha yavaş bir büyüme gösterdi.

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Statista, tüketicilere giderek daha fazla yayın hizmeti sunulmasıyla birlikte gelirlerin önümüzdeki beş yıl içinde daha da artmasını bekliyor. Küresel yayın gelirlerinin 2023 ve 2027 yılları arasında ortalama yüzde 9,5 oranında artması ve dünya genelinde 137 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Statista’ya göre SvoD gelirinin yaklaşık yüzde 65'i sadece üç ülkeden geliyor. Küresel olarak en büyük SVoD pazarı olan ABD, bu yıl 39,2 milyar dolar gelir elde edecek. 2027’ye kadar yüzde 8,6'lık büyüme ile ABD’nin gelirlerinin 54,6 milyar dolarlık bir pazar hacmine ulaşması bekleniyor. 2027’ye kadar Çin pazarının 28,5 milyar dolara, İngiltere’nin ise 5.5 milyar dolara ulaşacağı düşünülüyor.

Abone sayısı 1,6 milyara ulaşacak

Tam Boyutta Gör Medya devleri Netflix, Apple, Amazon, Disney ve Hulu arasındaki "yayın savaşları" medya endüstrisinin içerik harcamalarını rekor seviyelere taşıdı. Sadece beş yıllık dönemde bu dört firma video içeriklerine yaklaşık 445 milyar dolar harcadı.

Bununla birlikte 2022’de 1,16 milyar olan abone sayısının 2023’te 1,3 milyar kişiye ulaşacağı söyleniyor. İnsanların geleneksel TV tüketiminden uzaklaşmaya devam ettiğinin altı çizilirken kullanıcı sayısının önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceği, 2025 yılında 1,5 milyara ve 2027 yılında 1,64 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Tüketici tercihleri isteğe bağlı içeriğe doğru kaydıkça, abonelik tabanlı yayın hizmetlerinin geleneksel medya formatlarını geride bırakarak pazara hakim olacağı söylenebilir.

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Abonelik tabanlı akış hizmetlerinin geliri rekorlar kırıyor