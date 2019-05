Netflix'in ilk orijinal filmi yoğun ilgiyle karşılandı

2013 yılında girdiği orijinal içerik alanına her geçen gün daha fazla yatırım yapmaya devam eden online içerik sağlayıcısı Netflix, orijinal dizilerden sonra film alanına da giriş yaptı. Kendi filmlerini geliştireceğini geçtiğimiz yıl duyuran Netflix, ilk orijinal filmi olan Beasts of No Nation'ı geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Orijinal dizi alanında büyük başarı yakalayan Netflix'in bu başarısını film alanında tekrarlayıp tekrarlayamayacağı soru işareti olsa da, açıklanan ilk veriler internet devinin bir kez daha doğru yatırım yaptığını gösterdi. Film alanındaki ilk denemeleriyle ilgili olarak Deadline'a konuşan Netflix içerik yöneticisi Ted Sarandos, 16 Ekim'de yayınlanan Beasts of No Nation'ın ABD'de şimdiden 3 milyondan fazla izlenmeye ulaştığını açıkladı.

Sarandos ilk filmlerinin ABD dışında ne kadar izlendiğini açıklamasa da, Beasts of No Nation'ın hizmet verdikleri her ülkede en çok izlenen içerik olduğunu ifade etti. Netflix'in yayın hakları için 12 milyon dolar ödediği Beasts of No Nation gösterime sunulduğu sinemalarla geniş kitlelere ulaşamamış olsa da, filmin Netflix kullanıcılarından gördüğü yoğun ilgi gişedeki bu hayal kırıklığını fazlasıyla telafi etti.

Nijeryalı yazar Uzodinma Iweala'nın aynı adlı romanından uyarlanan Beasts of No Nation, iç savaşın yaşandığı bir Afrika ülkesinde geçiyor ve acımasız bir lider tarafından yönetilen bir grup askere katılan 14 yaşındaki Agu'nun hikayesini anlatıyor. Hollywood'un en yetenekli genç yönetmenleri arasında yer alan Cary Fukunaga (Sin Nombre, Jane Eyre) tarafından yazıp yönetilen Beasts of No Nation, eleştirmenlerin beğenisini kazanmayı başardı.

