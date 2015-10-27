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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix'in ilk orijinal filmi yoğun ilgiyle karşılandı

Dizi alanında yakaladığı başarının ardından film alanına da yönelen Netflix, geçtiğimiz günlerde yayınladığı ilk orijinal filmi Beasts of No Nation ile geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix'in ilk orijinal filmi yoğun ilgiyle karşılandı
 2013 yılında girdiği orijinal içerik alanına her geçen gün daha fazla yatırım yapmaya devam eden online içerik sağlayıcısı Netflix, orijinal dizilerden sonra film alanına da giriş yaptı. Kendi filmlerini geliştireceğini geçtiğimiz yıl duyuran Netflix, ilk orijinal filmi olan Beasts of No Nation'ı geçtiğimiz günlerde yayınladı.
 Orijinal dizi alanında büyük başarı yakalayan Netflix'in bu başarısını film alanında tekrarlayıp tekrarlayamayacağı soru işareti olsa da, açıklanan ilk veriler internet devinin bir kez daha doğru yatırım yaptığını gösterdi. Film alanındaki ilk denemeleriyle ilgili olarak Deadline'a konuşan Netflix içerik yöneticisi Ted Sarandos, 16 Ekim'de yayınlanan Beasts of No Nation'ın ABD'de şimdiden 3 milyondan fazla izlenmeye ulaştığını açıkladı.
 
Netflix'in ilk orijinal filmi yoğun ilgiyle karşılandı
 Sarandos ilk filmlerinin ABD dışında ne kadar izlendiğini açıklamasa da, Beasts of No Nation'ın hizmet verdikleri her ülkede en çok izlenen içerik olduğunu ifade etti. Netflix'in yayın hakları için 12 milyon dolar ödediği Beasts of No Nation gösterime sunulduğu sinemalarla geniş kitlelere ulaşamamış olsa da, filmin Netflix kullanıcılarından gördüğü yoğun ilgi gişedeki bu hayal kırıklığını fazlasıyla telafi etti.
Nijeryalı yazar Uzodinma Iweala'nın aynı adlı romanından uyarlanan Beasts of No Nation, iç savaşın yaşandığı bir Afrika ülkesinde geçiyor ve acımasız bir lider tarafından yönetilen bir grup askere katılan 14 yaşındaki Agu'nun hikayesini anlatıyor. Hollywood'un en yetenekli genç yönetmenleri arasında yer alan Cary Fukunaga (Sin Nombre, Jane Eyre) tarafından yazıp yönetilen Beasts of No Nation, eleştirmenlerin beğenisini kazanmayı başardı.

http://deadline.com/2015/10/netflix-ted-sarandos-beasts-of-no-nation-3-million-viewers-idris-elba-cary-fukunaga-1201594344/ Yorum Yaz
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fthkn 3 yıl en beğenilen
Dünyanın geri kalanı için kısır bir döngüden başka bir anlamı yok. Netflix amerikan ekonomik gücünden alıyor bu rahatlığı. Çünkü gerçek ekonomik etkinlikleri olmayan ülkelerde böyle şeyler olamaz. Ürettiğiniz içeriği kimseye satamazsınız. Uzun ömürlü olmaz ve fazla büyümeden yok olur. Amerika bütün dünyaya örnek. Kendi ekonomik gücünüzü yaratmalısınız ve insanlarınıza saygı göstermelisiniz. Ekonomiyi yücelten de ondan yararlanan da insanlar olmalıdır. türkiye gibi ülkeler politik güçle gelen parayla yarattığı seçkinlerle daha fazla gidemeyecek. Türkiye'de düzgün sinmea tiyatro sanatsal etkinlikler ve böyle kurumsal oluşumlar o yüzden yok. Dinamizmi öldürdüler türkiyede.
Dünyanın geri kalanı için kısır bir döngüden başka bir anlamı yok. Netflix amerikan ekonomik gücünden alıyor bu rahatlığı. Çünkü gerçek ekonomik etkinlikleri ol...
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Patren 3 yıl
netflix bide zombi filmi çekse güzel olur
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fthkn 3 yıl Patren
patren

netflix bide zombi filmi çekse güzel olur

Filmleri Netflix çekmiyor. Finansmanını sağlıyor sadece. Filmleri çekenler yine profesyonel yapımcı ve aktörler. Yani normal film üretim sürecinden farklı bir süreç işlemiyor. Sadece parasını Netflix veriyor ve filmin başına ve sonuna Netflix yazısı yazılıyor o kadar.
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fthkn 3 yıl en beğenilen
Dünyanın geri kalanı için kısır bir döngüden başka bir anlamı yok. Netflix amerikan ekonomik gücünden alıyor bu rahatlığı. Çünkü gerçek ekonomik etkinlikleri olmayan ülkelerde böyle şeyler olamaz. Ürettiğiniz içeriği kimseye satamazsınız. Uzun ömürlü olmaz ve fazla büyümeden yok olur. Amerika bütün dünyaya örnek. Kendi ekonomik gücünüzü yaratmalısınız ve insanlarınıza saygı göstermelisiniz. Ekonomiyi yücelten de ondan yararlanan da insanlar olmalıdır. türkiye gibi ülkeler politik güçle gelen parayla yarattığı seçkinlerle daha fazla gidemeyecek. Türkiye'de düzgün sinmea tiyatro sanatsal etkinlikler ve böyle kurumsal oluşumlar o yüzden yok. Dinamizmi öldürdüler türkiyede.
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