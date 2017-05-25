Game of Thrones'un 7.sezonundan ilk uzun fragman

Televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, bu yaz yedinci sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen yeni sezonun yaklaşması ile birlikte HBO da dizinin tanıtım çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde 7. sezondan yeni görüntüler yayınlayan HBO, bugün de yeni sezondan ilk uzun fragmanı yayınladı.

Yazının bundan sonraki bölümü ve yayınlanan yeni fragman henüz 6. sezon finalini izlemeyenler için ağır spoiler içerir.

Yayınlanan bu yeni fragman, dizinin ilk gününden beri beklenen iki büyük savaşın sonunda gelip çattığını gösteriyor. Bir yandan Daenerys Targaryen'in Yedi Krallık'ı geri alma savaşı kızışırken, bir yandan da kuzeyden yaklaşan tehlike tüm diyarı tehdit ediyor.

Game of Thrones, uyarlandığı kitap serisini geçtiğimiz sezon geride bıraktığı için yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği belirsizliğini koruyor. Yayınlanan bu yeni fragman ise muhteşem bir sezonun bizleri beklediğini gösteriyor. Dizinin oyuncuları da geçtiğimiz günlerde verdikleri röportajda yeni sezonun hızlı temposu ile izleyicileri şaşırtabileceğini ifade etmişti. Dizinin 7. sezonu 16 Temmuz'da başlayacak.