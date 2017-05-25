Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Game of Thrones'un 7.sezonundan ilk uzun fragman

Game of Thrones'un merakla beklenen 7. sezonundan ilk uzun fragman yayınlandı. Yeni sezon, Game of Thrones hayranlarının ilk günden beri beklediği büyük savaşa sahne olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,1b
1
22
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan Game of Thrones, bu yaz yedinci sezonu ile ekranlara geri dönecek. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen yeni sezonun yaklaşması ile birlikte HBO da dizinin tanıtım çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde 7. sezondan yeni görüntüler yayınlayan HBO, bugün de yeni sezondan ilk uzun fragmanı yayınladı.
Yazının bundan sonraki bölümü ve yayınlanan yeni fragman henüz 6. sezon finalini izlemeyenler için ağır spoiler içerir.
Yayınlanan bu yeni fragman, dizinin ilk gününden beri beklenen iki büyük savaşın sonunda gelip çattığını gösteriyor. Bir yandan Daenerys Targaryen'in Yedi Krallık'ı geri alma savaşı kızışırken, bir yandan da kuzeyden yaklaşan tehlike tüm diyarı tehdit ediyor.
Game of Thrones, uyarlandığı kitap serisini geçtiğimiz sezon geride bıraktığı için yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği belirsizliğini koruyor. Yayınlanan bu yeni fragman ise muhteşem bir sezonun bizleri beklediğini gösteriyor. Dizinin oyuncuları da geçtiğimiz günlerde verdikleri röportajda yeni sezonun hızlı temposu ile izleyicileri şaşırtabileceğini ifade etmişti. Dizinin 7. sezonu 16 Temmuz'da başlayacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
redoracle 2 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fullflavor1977 2 yıl
her sene 10 bolume raziyim, keske hic bitmese....
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theVerge 2 yıl
Vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun. Türkçe izlemek isteyenler buradan buyursun!

Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sopeh 2 yıl
youtube.com/...
yeni yayınlanan fragmanda gözden kaçırılanlar için iyi bir inceleme ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magnus01 2 yıl
Yönetici oyunlarını kim seviyor mybasketteam.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 2 yıl
gene sezon finaline kadar fıstan şeylerle geçiştirir dururlar. sezon finalindede yarım yamalak birşeyler izlettirip kapatırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
techniquest35 2 yıl
16 Temmuz 'da daha.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 2 yıl
bu sezonda nihayet high garden ve casterly rock u göreceğiz. westerosta hemen hemen görmediğimiz yer kalmadı. umber karstark felan var onlar önemli değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SERDARbdrm 2 yıl
başlasın artık yaaa!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 2 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlindGuardianNN 2 yıl
Game of Thrones, uyarlandığı kitap serisini geçtiğimiz sezon geride bıraktığı için yeni sezonda izleyicileri nelerin beklediği belirsizliğini koruyor. Yayınlanan bu yeni fragman ise muhteşem bir sezonun bizleri beklediğini gösteriyor. Dizinin oyuncuları da geçtiğimiz günlerde verdikleri röportajda yeni sezonun hızlı temposu ile izleyicileri şaşırtabileceğini ifade etmişti. Dizinin 7. sezonu 16 Temmuz'da başlayacak.
Daha 2,5 ay var, her bölüm arasındada 1 hafta olucak, beklemek isteyenler hepsini tek kalemde izlemek isteyenler ise , 4,5 ay bekleyip tek seferde sezonu izleyebilecek , :) : (
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KinopioTaichou 2 yıl
Daenerys'in artık ölmesi gerekiyor.Yaptıkları çok baydı beni.
Spoiler
Yeğeni Aegon gelsin diziye bari.
Spoiler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
Valla diziyi unuttum stennmis ölmüşmüydü arkadalar ? En sevdiğim karakterlerden biri.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIME 2 yıl 12 Angry Men
Brien of tart ile karsilasmisti hani
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6094 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sinema, diziler ve
9 etiket daha hbo Game of Thrones fragman game of thrones 7. sezon Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Baidu'dan insan sesini neredeyse kusursuz taklit eden yapay zeka 2 yıl HTC U11 ile uyumlu sanal gerçeklik gözlüğü "HTC Link" ortaya çıktı 2 yıl Star Wars: The Last Jedi'dan ilk görüntüler yayınlandı 2 yıl Google Fotoğraflar'a arşivleme özelliği geldi 2 yıl Sony Xperia XZ Premium'a kırmızı renk seçeneği geliyor 2 yıl Beynin sağlıklı ve hastalıklı bölümünü gösteren cihaz geliştirildi 2 yıl Dünyanın en küçük GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı ile tanışın 2 yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’ndan yerli otomobil açıklaması 2 yıl Kara mayınlarını robotik kaplumbağalar temizleyecek 2 yıl General Mobile GM 6, 26 Mayıs’ta satışa sunuluyor 2 yıl Spider-Man: Homecoming'den yeni fragman ve posterler 2 yıl Sony'nin çılgın televizyonu Türkiye'de: OLED, 4K ve HDR bir arada! 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 mobile geldi 2 yıl DJI en küçük Drone modeli Spark’ı duyurdu 2 yıl PES 2017 ile heyecana ortak olun 2 yıl Sony’den Project Field zengin gerçeklik oyunu 2 yıl Xiaomi Mi Max 2: Daha iyi batarya, daha iyi kamera, daha iyi kullanıcı tecrübesi 2 yıl Mercedes-Benz'e elektrikli otomobiller için yeni batarya tesisi 2 yıl Samsung Sanal Gerçeklik Tırı ziyaretçilerini bekliyor 2 yıl Intel, Thunderbolt 3 teknolojisini ücretsiz hale getiriyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Game of Thrones'un 7.sezonundan ilk uzun fragman Sonraki Microsoft, Windows 10 Çin Hükümeti sürümünü duyurdu 2 yıl Airbus’ın yeni jet kabini eşsiz bir uçuş deneyimi sunuyor 2 yıl Canon ile 1 kişi tüm dünyayı gezecek 2 yıl Sphero’dan mükemmel mimiklere sahip Şimşek McQueen arabası 2 yıl Masaüstü kıvamında dizüstü "MSI GT73VR 7RF" inceleme 2 yıl Çinli LeEco, ABD pazarında tutunamadı 2 yıl Karbon emisyonunu dengelemek için ağaç dikmek yeterli olmayacak 2 yıl Tesla, otomobil dünyasının Apple’ı mı? 2 yıl Türk Deniz Kuvvetleri’nin yeni vurucu gücü: Temren Füzesi 2 yıl iPhone 8'in maketini gösteren bir video yayınlandı 2 yıl Wikipedia ve NSA arasındaki ifade özgürlüğü mücadelesi devam ediyor 2 yıl SoftBank ABD'li yonga üreticisi Nvidia'dan 4 milyar dolarlık hisse aldı 2 yıl Universal, yıldızlarla dolu sinematik evreni Dark Universe'i tanıttı 2 yıl Giresun'da kurulacak T3 istasyonu ile CERN araştırmaları takip edilecek 2 yıl Dizi ve film izleyicileri dikkat! Altyazılar hacklenmenize neden olabilir 2 yıl Samsung’dan VR gözlüklere yeni 4K ekran 2 yıl Yeni HP Spectre x2 karşınızda 2 yıl Emisyon soruşturması büyüyor: Fiat da emisyon testlerinde hile yapmış olabilir 2 yıl Samsung Galaxy S8'in iris tarayıcısı hacklendi 2 yıl Google'ın otonom araç iştiraki Waymo dev bir şirket olma yolunda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim