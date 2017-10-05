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Star Trek: Discovery'den büyük başarı

Geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlayan Star Trek: Discovery, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Dizinin çıkışıyla birlikte CBS All Access de yükselişe geçti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,7b
1
13
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu serilerinden Star Trek (Uzay Yolu), geçtiğimiz hafta başlayan Star Trek: Discovery ile uzun bir aranın ardından televizyona ekranlarına geri döndü. Amerikan televizyon kanalı CBS'in dijital platformu olan CBS All Access için hazırlanan Star Trek: Discovery, yayınlanması ile birlikte CBS All Access'e olan ilgiyi de kayda değer ölçüde arttırdı.
Uygulama istatistikleri uzmanı App Annie'nin Variety ile paylaştığı bilgilere göre CBS, Discovery'nin yayınlanmasının ardından All Access servisindeki mobil aboneliklerden elde ettiği gelirini neredeyse ikiye katladı. Ayrıca yeni Star Trek dizisinin yayınlanması ile birlikte CBS'in mobil uygulamasını indirenlerin sayısı da 2.5 katına çıktı.
CBS All Access üzerindeki etkiye bakarak ticari olarak gayet iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebileceğimiz Star Trek: Discovery, bunun yanı sıra izleyicilerin ve eleştirmenlerin de beğenisini kazanmayı başardı. Dizinin yapımı sırasında kamera arkasında yaşanan değişiklikler ve çıkış tarihinin defalarca ertelenmesi ortaya çıkacak sonucun kalitesini şüpheli hale getirse de, şu ana kadar dizi hakkındaki eleştiriler oldukça olumlu.
Star Trek: Discovery, orijinal Star Trek dizisinin 10 yıl öncesinde geçiyor ve Enterprise (Atılgan) yerine Discovery adlı farklı bir uzay gemisindeki mürettebatın maceralarını anlatıyor. Eski Star Trek dizilerinin aksine Discovery'nin ana karakteri bir uzay gemisi kaptanı değil, geminin ikinci subayı. Bu subayı The Walking Dead dizisinden tanıdığımız Sonequa Martin-Green canlandırıyor.

Hannibal ve American Gods gibi başarılı dizilerin yaratıcısı olan Bryan Fuller ve Star Trek filmlerinin senaristi olan Alex Kurtzman öncülüğünde hazırlanana dizinin başrollerinde Martin-Green'e Michelle Yeoh, Jason Isaacs, Doug Jones, Shazad Latif ve James Frain eşlik ediyor.

http://variety.com/2017/tv/news/star-trek-discovery-cbs-subscription-revenue-1202579644/ Yorum Yaz
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tahir40 2 yıl en beğenilen
Açıkçası beni de çocukken TGRT'de her gün heyecanla beklediğim, yıllar sonra tüm sezonlarını netten remastered bulup indirip aynı heyecanla izlediğim Star Trek The New Generation kadar heyecanlandırmadı. Belki beklentilerim yüksek olduğundandır; biraz boş geldi. Başrol son zamanlardaki zorlama trendle kadın ve siyahi; yardımcı oyuncu(kaptan) asyalı kadın yani az daha zorlasalar bi de gay olsalarmış tam olacaktı.
Bu yeni dizide olayları kaptan yardımcısı(number one)ın gözünden anlatmışlar. Spock ve Kaptan Kirk'den 10 yıl kadar öncesini, USS Discovery isimli bi gemide geçiyor. Sonuçta Star Trek çamurdan olsa izlenir...
Açıkçası beni de çocukken TGRT'de her gün heyecanla beklediğim, yıllar sonra tüm sezonlarını netten remastered bulup indirip aynı heyecanla izlediğim Star Trek ...
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DH Misafiri 2 ay
50 yaşından küçükler star trek jenerasyonu olamazlar.yaşları tutmaz .dıscovery şimdiye kadar yapılmış en iyi star trek dizisi olmaya namzet.inanılmaz teknolojisi var.alışılagelmış cast lar yok.senaryo kurgu.aksiyon sahneleri başarılı ...
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HiqhWoltage 2 yıl
IMDB yorumları epey berbattı, ben de onlara dayanarak hiç zaman ayırmamıştım. Bir bölüm izleyeyim bakalım burada hava olumlu duruyor.
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darkaura 2 yıl
ilk orjinal seri, the next generation ve diger klasik star trek serilerinin ana odagi yeni dunyalarin yeni medeniyetlerinin kesfi, farkli dunyalar, farkli olasiliklarla karsilasmak uzerineydi. kayalarla beslenen silikon temelli yasam, paralel evrenler... 60larin ortaminda saglam bilimsel dayanaklari olan boyle orjinal fikirlerin cikmasi hala inanilmaz geliyor. arada irklar arasindaki politik iliskilerde gecerdi, ozellikle orjinal serisinde gunumuz politik duzenine cesur gondermelerde olurdu ama buyuk oranda insanligin nasil bir gelecegi olabilecegi, insan olmanin anlami uzerine bir diziydi. yeni dizileri filmleri bu cizgiden cok uzak. daha cok klasik hollywood aksiyon filmi havasinda. merkezinde orjinal dizilerdeki fikirler, idealler yok artik. discoverynin ilk 2 bolumunu izledim. yapim kalitesi cok iyi, konuda guzel, aksiyonda basarili ama o klasik star trek kesinlikle degil. sonradan dizi baska bir yere evrilir bilemem.
3 Yanıt Yanıtla +1
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serafon 2 yıl darkaura
darkaura

ilk orjinal seri, the next generation ve diger klasik star trek serilerinin ana odagi yeni dunyalarin yeni medeniyetlerinin kesfi, farkli dunyalar, farkli olasiliklarla karsilasmak uzerineydi. kayalarla beslenen silikon temelli yasam, paralel evrenler... 60larin ortaminda saglam bilimsel dayanaklari olan boyle orjinal fikirlerin cikmasi hala inanilmaz geliyor. arada irklar arasindaki politik iliskilerde gecerdi, ozellikle orjinal serisinde gunumuz politik duzenine cesur gondermelerde olurdu ama buyuk oranda insanligin nasil bir gelecegi olabilecegi, insan olmanin anlami uzerine bir diziydi. yeni dizileri filmleri bu cizgiden cok uzak. daha cok klasik hollywood aksiyon filmi havasinda. merkezinde orjinal dizilerdeki fikirler, idealler yok artik. discoverynin ilk 2 bolumunu izledim. yapim kalitesi cok iyi, konuda guzel, aksiyonda basarili ama o klasik star trek kesinlikle degil. sonradan dizi baska bir yere evrilir bilemem.

Filmler de aynı şekilde eksenden kaydı. Artık ticari kaygılarla yapılıyor. İlk seyredişte herkese hitap etsin diye daha hafif ve hareketli yapıyorlar artık. Filmler de öyle oyunlar da öyle...
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ULYSES 2 yıl darkaura
darkaura

ilk orjinal seri, the next generation ve diger klasik star trek serilerinin ana odagi yeni dunyalarin yeni medeniyetlerinin kesfi, farkli dunyalar, farkli olasiliklarla karsilasmak uzerineydi. kayalarla beslenen silikon temelli yasam, paralel evrenler... 60larin ortaminda saglam bilimsel dayanaklari olan boyle orjinal fikirlerin cikmasi hala inanilmaz geliyor. arada irklar arasindaki politik iliskilerde gecerdi, ozellikle orjinal serisinde gunumuz politik duzenine cesur gondermelerde olurdu ama buyuk oranda insanligin nasil bir gelecegi olabilecegi, insan olmanin anlami uzerine bir diziydi. yeni dizileri filmleri bu cizgiden cok uzak. daha cok klasik hollywood aksiyon filmi havasinda. merkezinde orjinal dizilerdeki fikirler, idealler yok artik. discoverynin ilk 2 bolumunu izledim. yapim kalitesi cok iyi, konuda guzel, aksiyonda basarili ama o klasik star trek kesinlikle degil. sonradan dizi baska bir yere evrilir bilemem.

Yüzde yüz katılıyorum. Oyunculuklar da pek başarılı değil malesef. Arada eski serideki espirilere benzer bir şeyler yapmaya da çalışmışlar, ama oyunculuklardaki o profesyonellik olmayınca sırıtıyor. Keşif ve yolculuk zaten star trek'in asıl büyüsüydü. Hoş, üçüncü bölüm az da olsa bir merak uyandırdı bende, ama devam eden bir savaş hikayesi yerine her bölüm ayrı bir macerayı tercih ederim.
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Hirotaro 2 yıl darkaura
darkaura
ilk orjinal seri, the next generation ve diger klasik star trek serilerinin ana odagi yeni dunyalarin yeni medeniyetlerinin kesfi, farkli dunyalar, farkli olasiliklarla karsilasmak uzerineydi. kayalarla beslenen silikon temelli yasam, paralel evrenler... 60larin ortaminda saglam bilimsel dayanaklari olan boyle orjinal fikirlerin cikmasi hala inanilmaz geliyor. arada irklar arasindaki politik iliskilerde gecerdi, ozellikle orjinal serisinde gunumuz politik duzenine cesur gondermelerde olurdu ama buyuk oranda insanligin nasil bir gelecegi olabilecegi, insan olmanin anlami uzerine bir diziydi. yeni dizileri filmleri bu cizgiden cok uzak. daha cok klasik hollywood aksiyon filmi havasinda. merkezinde orjinal dizilerdeki fikirler, idealler yok artik. discoverynin ilk 2 bolumunu izledim. yapim kalitesi cok iyi, konuda guzel, aksiyonda basarili ama o klasik star trek kesinlikle degil. sonradan dizi baska bir yere evrilir bilemem.

Zaten bu dizi ,ATILGAN'ın 10 yıl öncesini anlatmıyor muydu .ATILGAN'ı acaba görebilecek miyiz ilerleyen yıllarda ( tabii iptal edilmezse )
Mesela Finalinin son görüntüsü filonun en yeni gemisi ATILGAN'ı gösterip THE END yaparlar ( belli mi olur
)
Ama dizi şu an tempo aksiyon olarak çok iyi gidiyor bu da bir gerçek
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susesa 2 yıl
Fragmanları seyrettiğimde hem kaptan hem de yardımcısının kadın olduğunu görünce aksiyonu az bir seri olacağını düşündüm.
İlk bölümleri Netfliksten seyrettim ve olayın fragmandaki gibi olmadığını gördüm.
Özellikle belirtmem lazım kaptan ve yardımcısı Michael Dunham'ın kastlarını yapanları tebrik ederim. Önceki en iyi kaptan olan Patrick Steward'dan (Kaptan Picard)bile çok daha iyiler.
Bir de bütçe çok yüksek olduğu için bir önceki DS9 ve Voyager'dan çok daha iyi köprü ( kumanda odası) var. Bu kez gerçek hissettiriyor.
Tek temennim, her seride olduğu gibi ırk, kadın ve eşcinsel ayrımcılığı mesajı vereceğim diye diziyi harcamazlar..
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Erasmus78 2 yıl susesa
susesa

Fragmanları seyrettiğimde hem kaptan hem de yardımcısının kadın olduğunu görünce aksiyonu az bir seri olacağını düşündüm.

İlk bölümleri Netfliksten seyrettim ve olayın fragmandaki gibi olmadığını gördüm.
Özellikle belirtmem lazım kaptan ve yardımcısı Michael Dunham'ın kastlarını yapanları tebrik ederim. Önceki en iyi kaptan olan Patrick Steward'dan (Kaptan Picard)bile çok daha iyiler.

Bir de bütçe çok yüksek olduğu için bir önceki DS9 ve Voyager'dan çok daha iyi köprü ( kumanda odası) var. Bu kez gerçek hissettiriyor.

Tek temennim, her seride olduğu gibi ırk, kadın ve eşcinsel ayrımcılığı mesajı vereceğim diye diziyi harcamazlar..

Michelle Yeoh olacak ve aksiyon zayıf olacak? Lütfen! :D
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bbuzol 2 yıl
Ben çok başarılı buldum şuana kadar.Tüm serrileri izledim ve değişik bir havası olduğunu kabul etmek gerek.
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Erasmus78 2 yıl
Michell Yeoh için bakarım belki. Bir de yaratılmış en güzel çekik gözlü Maggie Q da olsaymış kaçırmazdım.
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tahir40 2 yıl en beğenilen
Açıkçası beni de çocukken TGRT'de her gün heyecanla beklediğim, yıllar sonra tüm sezonlarını netten remastered bulup indirip aynı heyecanla izlediğim Star Trek The New Generation kadar heyecanlandırmadı. Belki beklentilerim yüksek olduğundandır; biraz boş geldi. Başrol son zamanlardaki zorlama trendle kadın ve siyahi; yardımcı oyuncu(kaptan) asyalı kadın yani az daha zorlasalar bi de gay olsalarmış tam olacaktı.
Bu yeni dizide olayları kaptan yardımcısı(number one)ın gözünden anlatmışlar. Spock ve Kaptan Kirk'den 10 yıl kadar öncesini, USS Discovery isimli bi gemide geçiyor. Sonuçta Star Trek çamurdan olsa izlenir...
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ridoo28 2 yıl
eski filmlerin yerini tutmaz ama heyecanla izliyorum bu bir gerçek :)
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