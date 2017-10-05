Star Trek: Discovery'den büyük başarı

Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu serilerinden Star Trek (Uzay Yolu), geçtiğimiz hafta başlayan Star Trek: Discovery ile uzun bir aranın ardından televizyona ekranlarına geri döndü. Amerikan televizyon kanalı CBS'in dijital platformu olan CBS All Access için hazırlanan Star Trek: Discovery, yayınlanması ile birlikte CBS All Access'e olan ilgiyi de kayda değer ölçüde arttırdı.

Uygulama istatistikleri uzmanı App Annie'nin Variety ile paylaştığı bilgilere göre CBS, Discovery'nin yayınlanmasının ardından All Access servisindeki mobil aboneliklerden elde ettiği gelirini neredeyse ikiye katladı. Ayrıca yeni Star Trek dizisinin yayınlanması ile birlikte CBS'in mobil uygulamasını indirenlerin sayısı da 2.5 katına çıktı.

CBS All Access üzerindeki etkiye bakarak ticari olarak gayet iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebileceğimiz Star Trek: Discovery, bunun yanı sıra izleyicilerin ve eleştirmenlerin de beğenisini kazanmayı başardı. Dizinin yapımı sırasında kamera arkasında yaşanan değişiklikler ve çıkış tarihinin defalarca ertelenmesi ortaya çıkacak sonucun kalitesini şüpheli hale getirse de, şu ana kadar dizi hakkındaki eleştiriler oldukça olumlu.

Star Trek: Discovery, orijinal Star Trek dizisinin 10 yıl öncesinde geçiyor ve Enterprise (Atılgan) yerine Discovery adlı farklı bir uzay gemisindeki mürettebatın maceralarını anlatıyor. Eski Star Trek dizilerinin aksine Discovery'nin ana karakteri bir uzay gemisi kaptanı değil, geminin ikinci subayı. Bu subayı The Walking Dead dizisinden tanıdığımız Sonequa Martin-Green canlandırıyor.



Hannibal ve American Gods gibi başarılı dizilerin yaratıcısı olan Bryan Fuller ve Star Trek filmlerinin senaristi olan Alex Kurtzman öncülüğünde hazırlanana dizinin başrollerinde Martin-Green'e Michelle Yeoh, Jason Isaacs, Doug Jones, Shazad Latif ve James Frain eşlik ediyor.

http://variety.com/2017/tv/news/star-trek-discovery-cbs-subscription-revenue-1202579644/