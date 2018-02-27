Netflix'ten yeni bilim-kurgu filmi: Life Sentence

Son dönemde dikkat çekici bilim-kurgu projelerine imza atan Netflix, bilim-kurgu filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Netflix, Maymunlar Cehennemi serisinin yönetmeni olan Matt Reeves'in yapımcılığını üstlendiği Life Sentence'ın haklarını satın aldı.

Matthew Baker'ın kaleme aldığı kısa hikayeden filme uyarlanacak Life Sentence; suçluların hapse gönderilmek yerine hafızalarının silindiği bir gelecekte geçiyor. Film, hafızası silinen bir adamın geçmişinde yaşadıklarıyla yüzleşmek için verdiği mücadeleyi anlatacak.

Deadline'ın haberine göre Life Sentence, son dönemde Hollywood'da görülen en hararetli teklif savaşlarından birine neden oldu. Dijital platformların da pazara girmesiyle rekabetin iyice kızıştığı orijinal içerik alanında etkili olan birçok şirket filmin haklarını satın almak için yarıştı.

Netflix, Life Sentence'ın haklarını satın almak için Amazon Studios, Apple, Warner Bros, Universal, Gigi Pritzker’s MWM Studios, Fox 2000, New Regency ve Gaumont'u geride bıraktı Netflix'in bu anlaşmadaki en büyük rakipleri olan Apple ve Gaumont'un projeyi diziye çevirmek istediği, ancak Baker'ın film çekilmesine daha sıcak bakması nedeniyle Netflix'in teklifini kabul ettiği söyleniyor.

http://deadline.com/2018/02/matthew-baker-life-sentence-bidding-battle-science-fiction-short-story-1202301188/