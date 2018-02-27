Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix'ten yeni bilim-kurgu filmi: Life Sentence

Amazon, Apple, Warner Bros ve Universal gibi güçlü rakiplerini geride bırakan Netflix, stüdyolardan büyük ilgi gören bilim-kurgu filmi Life Sentence'ın haklarını satın aldı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,1b
1
10
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son dönemde dikkat çekici bilim-kurgu projelerine imza atan Netflix, bilim-kurgu filmlerine bir yenisini daha ekliyor. Netflix, Maymunlar Cehennemi serisinin yönetmeni olan Matt Reeves'in yapımcılığını üstlendiği Life Sentence'ın haklarını satın aldı.
Matthew Baker'ın kaleme aldığı kısa hikayeden filme uyarlanacak Life Sentence; suçluların hapse gönderilmek yerine hafızalarının silindiği bir gelecekte geçiyor. Film, hafızası silinen bir adamın geçmişinde yaşadıklarıyla yüzleşmek için verdiği mücadeleyi anlatacak. 
Deadline'ın haberine göre Life Sentence, son dönemde Hollywood'da görülen en hararetli teklif savaşlarından birine neden oldu. Dijital platformların da pazara girmesiyle rekabetin iyice kızıştığı orijinal içerik alanında etkili olan birçok şirket filmin haklarını satın almak için yarıştı.
Netflix, Life Sentence'ın haklarını satın almak için Amazon Studios, Apple, Warner Bros, Universal, Gigi Pritzker’s MWM Studios, Fox 2000, New Regency ve Gaumont'u geride bıraktı Netflix'in bu anlaşmadaki en büyük rakipleri olan Apple ve Gaumont'un projeyi diziye çevirmek istediği, ancak Baker'ın film çekilmesine daha sıcak bakması nedeniyle Netflix'in teklifini kabul ettiği söyleniyor.

http://deadline.com/2018/02/matthew-baker-life-sentence-bidding-battle-science-fiction-short-story-1202301188/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tembelreis 1 yıl
Hocam o filmi yeni gördüm yanlız aynı isimde kısa bir film vardı muhtemelen ondan uyarlamadır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Netflix in son dönemde imza attığı yapımlara bakarsak, yazık olmuş filme derim ....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turin Turambar. 1 yıl
Düzgün bir zombi filmi çeksinler şunlara bütçe ayırcaklarına
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AI Engineer 1 yıl Turin Turambar.
Turin Turambar.
Düzgün bir zombi filmi çeksinler şunlara bütçe ayırcaklarına

Çekiliyor zaten.
imdb.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MessiTugi 1 yıl
Netflix film işlerini bıraksın, dizilerden devam etsin. Olmuyor, yapamıyor. Son filmleri Mute rezaletti.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AI Engineer 1 yıl MessiTugi
MessiTugi
Netflix film işlerini bıraksın, dizilerden devam etsin. Olmuyor, yapamıyor. Son filmleri Mute rezaletti.

Filmleri çok önemsemiyormuş diye duymuştum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 1 yıl
Young justice league i devam ettirsinler yeter. Superboy u özledik..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ginga Bishounen 1 yıl mu5tafa
mu5tafa
Young justice league i devam ettirsinler yeter. Superboy u özledik..


Young Justice'in 3.sezonu bu sene gelecek ama WB'nin yeni açılacak streaming servisinde gösterilecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
valek 1 yıl
ulan Babylon 5 yapsa netfilix birde Resident Evil dizisi gözüm açık gitmem bu dünyadan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sedatkuran 1 yıl
darısı stargate lerin başına..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3122 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
netflix, sinema ve
8 etiket daha bilim-kurgu matt reeves matthew baker netflix orijinal filmi orijinal içerik Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl 50 Cent'in Bitcoin serveti yalan çıktı 1 yıl General Mobile GM8 GO "GM'nin Android GO macerası" 1 yıl 5G teknolojisi için önemli adım: Türkiye ile ONF arasında iş birliği 1 yıl Samsung, Bixby 2.0'ın Galaxy Note 9 ile gelebileceğini açıkladı 1 yıl Xiaomi Mi 7, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve kablosuz şarj ile geliyor 1 yıl Android Go işletim sistemine sahip GM 8 Go tanıtıldı! 1 yıl Pekin ve New York arası sadece 2 saat: İşte Çin'in "hipersonik" projesi 1 yıl Eski aracını getirene Renault'dan 10 bin TL indirim 1 yıl Çinli e-ticaret devi JD.com Blockchain girişimlerine odaklanıyor 1 yıl Sony Xperia XZ2 Compact'ı inceledik: Atom Karınca 1 yıl SanDisk 400 GB kapasiteli dünyanın en hızlı microSD kartını duyurdu 1 yıl Apple bazı iCloud verilerini Google Bulut Platformu'nda depoladığını doğruladı 1 yıl Dijital girişimcilik yarışması Glokal Start-Up Days başvuruları başladı 1 yıl Canon'dan sosyal medya kullanıcılarına giriş seviyesi DSLR 1 yıl Daimler, elektrikli araçlarını Çin'de üretecek 1 yıl Qualcomm teklifi 160 milyar dolara yükseltti 1 yıl İnce çerçeveli Motorola Moto E5 Plus'ın görüntüleri sızdı 1 yıl Skoda Superb Combi'nin Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Western Digital farklı sektörlere yönelik yeni SSD ürünlerini duyurdu 1 yıl Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: İnsan zihnini okuyan yapay zeka yolunda ilk adım! 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Netflix'ten yeni bilim-kurgu filmi: Life Sentence Sonraki Vestel Venus Z20'yi inceledik 1 yıl Nvidia: Ekran kartı fiyatları yükselmeye devam edecek 1 yıl iPhone X'un çentiğini miras alan Huawei P20 göründü 1 yıl Youtube 3 yeni özelliğini duyurdu 1 yıl Moleskine’den yazdığınızı kaydedebilen kalem 1 yıl Katlanabilir Galaxy X üretimi Kasım ayında başlıyor 1 yıl Sony PlayStation 5, 2020'de piyasaya sürülebilir 1 yıl Yapay zekâ destekli ilk MediaTek yonga seti duyuruldu 1 yıl Beko, sesli komutla çalışan akıllı televizyonunu satışa sundu 1 yıl Saatte 1200 kilometre hıza ulaşacak hyperloop prototipi tanıtıldı 1 yıl Bu telefonda 16000mAh pil var! | Energizer PowerMax P16K 1 yıl Kripto para borsası Poloniex, Goldman Sachs destekli şirkete satıldı 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ kamerası nasıl çekim yapıyor? 1 yıl Vestel, yeni göz bebeği Venus Z20 akıllı telefonunu tanıttı! 1 yıl Citroen CEO'su: "Kadınlar daha iyi otomobiller üretebilir." 1 yıl Karşınızda acil müdahale robotu Walk-Man 1 yıl Telegram, Ethereum'a rakip platformu için ikinci ön satışı başlattı 1 yıl Bitcoin Pizza Günü'nün kahramanı bu kez Lightning Network ile pizza satın aldı 1 yıl Skoda Karoq Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Lenovo Yoga 730 tanıtıldı! Lenovo Yoga 730 özellikleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim